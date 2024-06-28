https://ukraina.ru/20240628/1055928603.html

Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских

Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских - 28.06.2024 Украина.ру

Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских

Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?

2024-06-28T14:01

2024-06-28T14:01

2024-06-28T14:02

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сво

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При этом долгие годы, что Украина с Россией прожили как два разных государства, никто не мог заподозрить в людях живущих там, симпатизинтов бандеровщине.Кто-то говорит, что они запуганы. Некоторые запуганы. Но кто их запугал? Очевидно же, что если человек боится публично проявить свои истинные чувства и высказать настоящие мысли, значит он ощущает общую враждебность общества. Да и как может полмиллиона "запуганных" погибнуть с оружием в руках, сражаясь против России, если это оружие можно было повернуть против запугивающих (к чему, кстати, Россия призывала в самом начале СВО)?То есть, так или иначе, мы имеем дело с враждебностью украинского общества, которое в большинстве своем состоит из людей, имеющих в России ближайших родственников (мать, отец, сын, дочь, родные братья сёстры, в крайнем случае: дяди, тёти, племянники, кузены). Вроде бы абсурд. Десятилетиями ни в России, ни на Украине простые обыватели не верили, что такое возможно, пока не обнаружили себя с оружием в руках стреляющими друг в дуга.Тут же обрела популярность теория стравливания. Мол, какие-то нехорошие люди стравили хороших людей и заставили их друг с другом воевать. Об этом говорят в России, об этом же говорят на Украине и продолжают увлечённо и с энтузиазмом убивать друг друга.Этот факт, лучше миллиона иных доводов опровергает теорию стравливания. Она не работает потому, что если стравливаемые осознали, что их стравливают, то они также осознают кто, как и в какой момент это сделал, после чего объединяются против стравливающего. Но этого не происходит. Обыватели говорят "нас стравили" непонятно кто (кандидатов в стравливающие вагон и маленькая тележка) но воевать не прекращают.Значит ментальная причина противостояния иная.О причине дерусификации украинских элит мы уже писали. Она носит чисто меркантильный характер. Именно поэтому эти люди до последнего момента, даже воюя с Россией, пытались сохранять свои активы и бизнес на её территории и очень удивлялись и обижались когда им закрывали въезд в Россию и национализировали их активы. Они считали, что это у них просто такой бизнес и российские политики просто обязаны понять их и не принимать творимые ими гадости и подлости близко к сердцу ("Мыколо, ты шо обидывся?")Но у обычных-то обывателей вроде бы никакого гешефта от вражды с Россией не намечалось. До начала разного рода майданов и расцвета русофобского национализма, Россия даже не возражала против намерения украинцев стать европейцами. Да и сейчас выступает только против вступления Киева в НАТО, насчёт же ЕС просто предупреждает, что счастья там Украина не обретёт и что интеграция более выгодна с ЕС (в рамках мощного ЕАЭС), а не в ЕС, в качестве очень одинокой Украины, с которой европейцы по традиции снимут последнюю рубашку.Так чего ж им не хватало?Давайте представим себе обычного обывателя. Неважно в каком населённом пункте Украины он живёт, какое у него образование и чем он зарабатывает на хлеб.Был и исчез Советский Союз. Что для него изменилось? Поначалу ничего – даже денежные купюры и паспорта остались те же. Потом поменялся цвет паспорта и появились новые купюры. Ну что ж, в СССР тоже паспорта меняли цвет – были серыми, стали красными. Украинские синие – а какая обывателю разница? Паспорт – не "Девятый вал" Айвазовского, им не любуются, его функция чисто техническая – удостоверять личность владельца. Эту функцию он выполняет независимо от цвета обложки.Денежные купюры в СССР тоже неоднократно меняли цвет и формат. Поменяли ещё раз. Стали называться гривнами, так в СССР тоже были и червонцы, и рубли, да и гривны на Украине многие называли рублями вплоть до 2014 года.У власти в России все 90-е был бывший коммунист Ельцин, а на Украине бывшие коммунисты Кравчук и Кучма. Границы открыты, чтобы поехать к родственником в Россию надо только взять билет на поезд. Таможня? Большинству она не мешает. Контрабанду обыватели обычно не возят, а у таможенников глаз намётанный, они время на обывателей не тратят –тридцать секунд – один вопрос, один ответ.Цвет флага изменился, форма герба? В России тоже изменились. Отличаются сильнее чем отличались флаги и гербы РСФРС и УССР – так даже удобнее, сразу видно где чей.Из всех видимых изменений – появилось собственное министерство обороны (потому, как даже собственный МИД у УССР был). Часто ли обыватель бывал в министерстве обороны СССР? А военкомат, как был, так и остался на том же месте и даже военная форма до 2015 года по сравнению с советской почти не изменилась.Да и часто ли украинский обыватель ездил в Хабаровск или Екатеринбург? Он даже в Сочи не ездил, а в годы независимости и Крыму стал предпочитать Турцию и Египет, где, кстати, регулярно встречался со знакомыми и незнакомыми россиянами. Ну переместилась "всесоюзная здравница" в Анталью, так вроде даже лучше обслуживать стали.Школьные учебники обывателя интересуют редко. Главное чтобы дети учились хорошо. Правила школьной жизни остались примерно теми же. ВУЗы на тех же местах стоят, а поступить туда стало легче.Хуже стало с работой и зарплатой, зато исчезли очереди, да и экономика постепенно начала стабилизироваться, жить стало веселее.Итак, с точки зрения привычного окружения, украинский обыватель жил в той же УССР. Только цвет флагов изменился, но массовые мероприятия организовывались по тому же лекалу, теми же людьми и с теми же участниками. И даже своя Пугачёва в лице Ротару была.Телевизор что-то бубнил про ЕС, в котором построили рай на земле. Обыватель осознал, что вступить в ЕС значительно проще, чем строить неведомый коммунизм, чем он якобы занимался в СССР. И никто не ругает за "мещанское" стремление к личному комфорту. Наоборот, говорят, что это правильно. Кстати, и в России в это время было так же.Нарастающие российские отличия от Украины обыватель, даже приезжая в Россию, не замечал. У него слишком узкий для этого кругозор. В целом же всё было так же, а в 90-е годы Украина жила даже богаче. В общем всё было примерно так, как обещали при распаде СССР.По телевизору обывателю говорили, что раз он живёт на Украине, значит украинец и надо знать украинский язык. Так это и при СССР говорили и в школах УССР украинский язык учили обязательно (в тех. где преподавание велось на украинском с первого класса, а в тех, где на русском – со второго). И то, что называлось украинской литературой тоже учили. И на могилу Тараса Шевченко школьников возили.Принципиально для обывателя (ещё раз подчеркну не для всех, но для обывателя, каковых, правда 90% населения) не изменилось ничего. В 90-е кто хотел даже работал и жил в России, годами не меняя гражданства и не испытывая никаких проблем.Постепенно правда обывателю стали рассказывать, что жадные русские хотят свой газ украинцам продавать втридорога, а украинскую ГТС использовать бесплатно. Обыватель возмущался. Ну так россияне тоже возмущаются, когда им говорят, что надо какому-то очередному "союзнику" долги простить. Деньги вроде и не свои, а жалко.Потом обывателю сказали, что русские из вредности не пускают Украину в ЕС, где сплошной евроремонт и каждому дают столько денег, сколько он хочет, а работать совсем не надо. Потом добавили, что не только из вредности, но из имперской заносчивости: они мол голые-босые, хотят, чтобы и украинцы были такими же.Обыватель же видит, что где Европа, там комфортнее (даже если это азиатская Турция или африканский Египет). А вокруг, напомню, тот же СССР, только в профиль – флаги другие. И у него создаётся впечатление, что всё плохое осталось от СССР, а всё хорошее буквально вчера принесено из Европы. При этом СССР у него отчётливо ассоциируется с Россией, где либо он "сам был и всё видел", либо кум был, или брат, или сват и рассказывал.То есть, на обывательском уровне против нас играло то, что раньше нас объединяло – похожесть быта.В конечном итоге выросли новые поколения обывателей, которые СССР уже не видели, для которых Украина – единственный дом родной, но которым родители и телевизор рассказали, что всё плохое в стране из советского прошлого, в которое украинцев якобы хочет вернуть Россия, а всё хорошее из европейского завтра, куда Украина рвётся при поддержке "альтруистического Запада".В этой ситуации, когда российские родственники рассказывали украинским как меняется Россия, те просто не верили. Так же, как у нас говорят, что "они воюют, потому, что их запугали", они считали, что за каждым россиянином бдит ФСБ и не позволяет ему рассказывать правду своим зарубежным родственникам и знакомым. При этом, коллективное обывательское мнение, что в России всё как на Украине, только страна больше, а порядка меньше сложилось ещё в 90-е и практически не менялось. Обыватель инертен и редко меняет сложившиеся взгляды.В конце концов, всю эту толпу обывателей, состоящую уже из нескольких поколений, из которых старшие видели СССР, а младшие зачастую о нём даже не слышали, вызвали в военкомат, который к тому времени переименовали в ТЦК, сказали, что на страну напал "страшный враг" и её надо защищать, выдали оружие, форму и отправили на фронт.Это никак не противоречило тому, чему учили обывателя в СССР. Даже те, кто родился после распада, прожил часть жизни в России, а затем переехал на Украину, не заметили никаких противоречий – и в российской школе, и в украинской им говорили, что родину надо защищать, что это священный долг, про патриотизм и т.д. При этом для большинства обывателей переезд из России на Украину характеризуется только изменением цветовой гаммы национальных праздников и названий популярных сортов водки в магазинах. Остальное для обывателя тождественно.Когда же он оказался в окопе, то "страшный враг" сквозь прорезь прицела, даже на ста метрах виден как силуэт без индивидуальных черт – простая мишень, в которую учили попадать. И когда в собственный окоп обывателя прилетал снаряд, то просто взрывался и убивал, а кто его выпустил, откуда он прилетел было не видно.Вот так, незаметно для себя украинский обыватель, вчера ещё смеявшийся над бандеровцами, сегодня сам стал бандеровцем. Он ненавидит не конкретных русских, а некий собирательный образ агрессора-ретрограда, не желающего обогащаться духовно и материально и мешающего это делать другим.Врагами становятся все, кто пытается поколебать его в этом убеждении. Потому, что пока он находится в украинской обывательской среде, действует "принцип бандарлога": "Мы все так говорим, значит это правда". Когда же его из этой среды изымают (он попадает в плен), то никак не может сам себе объяснить зачем он воевал и все время воспроизводит простую последовательность событий: повестка-ТЦК-окоп-плен. Или: поймали на улице-окоп-плен.Последовательность событий он помнит хорошо, а почему так произошло, что он вдруг оказался с автоматом в руках против таких же русских как сам, защищая ненавидимого им Зеленского, объяснить не может.Обыватель en masse – тупая, страшная инертная сила, готовая смять и раздавить любого, не вписавшегося в параметры этой силы, каковая, впрочем, обеспечивает стабильность государства (любого государства). А по отдельности многие из них немного наивные милые люди, с которыми иногда приятно отдохнуть на природе или поболтать о пустяках.Украина сохранила и выпестовала советского обывателя лучше, чем любая другая постсоветская страна, и легко бандеризировала его, заменив ему большую Родину (от Варшавы до Японии), которую он не может понять, поскольку никогда не видел её целиком, на родину малую (от огорода до околицы), которую легко можно окинуть взглядом.Обыватель и идёт на фронт защищать свои "бурячки на грядке", а получается, что защищал Зеленского и бандеровцев. Поэтому и получается, что в плену они вроде как адекватные и всё понимают, а стоит их обменять, они вновь идут на фронт умирать за совершенно чуждые и ненужные им американские интересы, бандеровские идеи и зеленские активы.И сделать с этим ничего нельзя. Такова человеческая природа. Немцы в прошлом веке уложили в землю более 12 миллионов своих соотечественников около пятидесяти миллионов граждан других государств, прежде чем "осознали", что на самом деле они "антифашисты".Только чтобы это осознание пришло, их понадобилось победить в страшнейшей войне, в которой они гибли за Гитлера даже с большем энтузиазмом, чем украинцы гибнут за США и Зеленского.Тут уж ничего не поделаешь, чтобы хотя бы получить шанс вернуть коллективного обывателя в нормальное состояние, необходимо убить сотни тысяч индивидуальных обывателей.Если же оставить всё как есть, то враждебно настроенный коллективный обыватель так и будет пытаться убить нас.Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, сво, россия, украина, нато, ес, ссср, леонид кравчук, владимир зеленский, бандеровцы