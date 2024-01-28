https://ukraina.ru/20240128/1052926726.html

Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев

Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев - 28.01.2024 Украина.ру

Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев

Западу выгодно было бы получить несколько десятков тысяч граждан Канады или США, которые имеют украинский паспорт, считает экс-депутат Николаевского городского Совета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

2024-01-28T04:20

2024-01-28T04:20

2024-01-28T04:20

интервью

владимир зеленский

бандеровцы

украинцы

верховная рада

россия

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Об этом она рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным боевикам, воюющим на стороне ВСУ.– Лариса Виленовна, зачем киевскому режиму нужен этот закон?– Нужно сказать, что украинское миграционное законодательство – одно из самых строгих и даже свирепых. Фактически получить украинское гражданство было очень трудно даже тем, кто приезжал на Украину из европейских стран – из США, Канады и т.д.Все это привело к тому, что новых граждан на Украине получалось очень мало. В 2020 году 400 человек получили украинское гражданство, из них сто с чем-то россиян, остальные – Кот-д’Ивуар, Сомали, Афганистан, страны Африки и арабского мира, в которых идут войны. Никаких европейцев, канадцев, американцев в числе тех, кто приобретает украинское гражданство не наблюдалось, за редчайшим исключением.Это еще обуславливалось тем, что украинское законодательство требует отказа от своего гражданства, если ты подаешь на украинский паспорт. Причем нужно было отказаться, предъявить доказательства того, что ты отказался от гражданства в течение двух лет после получения украинского паспорта.Была известная министр здравоохранения Ульяна Супрун, она два года была министром, якобы получила украинское гражданство, и без него она не могла занимать этот пост, но через два года спокойненько уехала в Америку, потому что отказываться от американского гражданства она и не думала.Еще один пример. Сестра грустно известного человека, режиссера Олега Сенцова. Она уехала на Украину, боролась за его освобождение, расплевалась со всеми в России, она работала на РЕН-ТВ журналистом. Якобы она добилась освобождения Сенцова, участвовала в этом шабаше. В 2019 году она получила украинское гражданство и паспорт, пройдя, как она пишет, немыслимые испытания.В результате 2021 году она расплевалась с Украиной, сказала, что "это ад кромешный", потому что ей через два года после получения украинского паспорта нужно было предъявить, что она вышла из российского гражданства. А это не значит, что она вышла и объявила, мол, я ничего общего не хочу иметь с Россией, Путиным, Москвой. Нет! Нужно было официально подать заявление о выходе из российского гражданства – в консульство, посольство, в МВД России, а там бы ее, безусловно, вывели, без всяких проблем.Но когда стал вопрос, что ради украинского паспорта нужно лишиться российского – тут она отыграла все назад, расплевалась со всеми в Украине, и возвратилась в Москву.Теперь мы видим, что демографическая ситуация в Украине – катастрофическая. Миллионы людей уехали из Украины, она теряет своих граждан. И сейчас, чтобы пополнить реестр своих граждан, Зеленский открывает ворота для иностранцев украинского происхождения.Мы знаем, что реально в Канаде, в США и в Европе – очень много потомков бандеровцев, которые выехали во время Великой Отечественной войны и после нее, скрываясь от преследований, от наказания справедливого за свою предательскую деятельность. И вот они там поселились в Канаде, США и т.д.Теперь их потомки вполне могут претендовать на украинское гражданство, не отказываясь при этом от канадского, итальянского, или гражданства США. Это полностью меняет весь подход к получению украинского паспорта.В отместку, чтобы сбалансировать реверанс по отношению к Западу, Зеленский предлагает лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт. Это, безусловно, касается миллионов.– Допустим, он дает такую возможность получить украинское гражданство. Кому и зачем? В случае с министрами, с родственниками всушников или политзаключенных – это единичные случаи, но массово ведь явно не пойдут получать украинское гражданство, зачем оно?– Массово, конечно, не пойдут, но существует немало людей, которые хотят оказывать влияние на украинскую политику. Человек с украинским паспортом имеет возможность иметь какие-то рычаги на украинскую политику.Я думаю, что для Запада очень выгодно было бы получить несколько десятков тысяч граждан Канады или США, которые имеют украинский паспорт. Они могут тогда претендовать на какие-то руководящие должности, быть депутатами, руководить СМИ на Украине, и т.д. То есть, гражданство, на самом деле, открывает очень многим ворота – тем людям, которые хотят стать инструментами влияния Запада.Еще один вопрос. Мы знаем, что украинское земельное законодательство очень ограничивает иностранцев в плане возможностей получить большой кусок земли в собственность. Украина провела земельную реформу, и теперь землю можно продавать, покупать, передавать по наследству и т.д.Теперь, если какой-то международный зернотрейдер, какой-нибудь земельный олигарх из Европы или из Канады, захочет купить клин земли для выращивания зерна – ему ничего не мешает получить украинский паспорт, и без всяких ограничений уже скупать украинские земли. Это еще один повод, мотив для получения украинского паспорта.– Как вы упомянули, в том же законопроекте четко прописана схема избавления фактически от украинского гражданства через получение гражданства Российской Федерации. Что это дает Зеленскому, только ли это реверанс для Запада, чем это грозит, или же напротив, что упрощает украинцам, получившим гражданство Российской Федерации?– Во-первых, нужно сказать, что это вообще крайне неконституционная мера. Никто не может быть лишен гражданства, которое он имеет. Эта норма находится в полном противоречии с Конституцией Украины.Мы знаем, что Конституция Украины – это вообще как половая тряпка, об нее вытирают ноги все кому не лень, и Зеленский здесь – абсолютно не исключение. То объявляли Украину внеблоковой, потом в Конституции проголосовали, что она будет стремиться в НАТО, и Конституцию как угодно переворачивают.Думаю, что нарушение Конституции не станет препятствием для внедрения такого закона. Но, конечно, для Запада, например, для украинской власти представляет определенную угрозу то, что миллионы людей, которые проживают на Донбассе, в Запорожской, Херсонской области, и даже в Крым – кроме российских, у них остались украинские паспорта.Украинская власть, думая о завтрашнем дне, о тех выборах, которые вполне возможно предстоят и в этом году, и в следующем году, она хочет вообще отсечь жителей юго-востока от возможности участвовать в этом. Поэтому объявляют, что те, кто получили российские паспорта, будут лишены украинского гражданства.Кроме того, это еще попытка запугать жителей юго-востока. Но уже ни для кого не секрет, что российский паспорт получили миллионы людей, никто их не принуждал, никто их не заставлял.Люди, которые живут в Мариуполе, в Донецке, в Бердянске, в Горловке, в Мелитополе – они получают российский паспорт, потому что они понимают, что за Россией будущее, что они будут совсем по-другому жить, у них и у детей будет совершенно другое будущее, чем если они свяжут свою жизнь с Украиной.Чтобы запугать эту часть людей, показать: ах, тогда вы вообще будете выкинуты из Украины, из его общественной жизни, из политической жизни. Но это еще одна попытка надавать на тех людей, которые живут на территории, контролируемой Россией, тех людей, которые связывают свое будущее с Россией.– Ведь это и значительно упрощает ситуацию, потому что многие не могли, долго добивались выхода из украинского гражданства.– По последним законам, по которым получали гражданство жители юго-востока, в новых регионах – там не нужно было предъявлять доказательства, что ты вышел из украинского гражданства.Этого уже не было в требованиях. Это было до 2021 года, одно время для получения гражданства, как носителя русского языка, необходимо было предъявить документ – нотариально заверенный отказ от украинского гражданства. Потом это требование сняли.На возможность получить российский паспорт это не сказывается никак – ни в лучшую, ни в худшую сторону. Конечно, это имеет только психологический момент, и попытка надавить и еще запугать тех людей, которые сегодня живут еще на Украине, например, в Запорожской, Херсонской областях.Мы знаем, что очень многие люди сейчас живут в городах, которые контролируются Украиной. У них есть родственники на российской территории, и на них тоже пытаются давить, и их пытаются запугать.– Сейчас Зеленский любыми силами пытается собрать людей на войну. Мы видим мобилизацию, которая абсолютно неконституционная, закон еще не принят, но, тем не менее, хватают всех и везде, не разбираясь. Мы видим попытки вернуть украинцев из-за рубежа. То есть надавить на Лондон, надавить на Польшу, еще на кого-нибудь, чтобы они отдавали. Пока безуспешно, но, тем не менее, чем могут мотивировать на возвращение и на участие в войне?– Насколько мне известно, желающих вернуться из-за границы, из Европы (не говоря уже о России) на Украину, чтобы стать пушечным мясом – таких идиотов на Украине не осталось. Были такие идиоты, которые пошли в 2022 году, в надежде, что они быстро побьют москалей и будут пить какаву на набережной Ялты, но их уже многих Бог прибрал.Сейчас даже те люди, которые позиционируют себя как отъявленные украинские патриоты, старательно прячутся от военкомов, не желая попасть в ТЦК, не желая сразу же отправиться под Авдеевку или еще хуже в Крынки. Непонятно, что хуже для них, но тем не менее.Они пытаются надавить на западные правительства. Вчера было опубликовано интервью Сергея Лещенко, советника офиса президента, который предлагает всем западным правительствам отказаться от поддержки беженцев в своих странах. То есть, лишить их пособий, им не на что будет жить, и они вернутся на Украину. Естественно, это для чего? Если семья уже выехала за пределы Украины, то и муж будет стремиться как можно быстрее, любыми средствами пересечь эту границу и воссоединиться с семьей.Если семья будет вынуждена жить внутри границ Украины, то понятно, что и у мужчин вроде бы как больше возникнет мотивация пойти в армию. Но это безумие, бред, никто на это не пойдет. Это вызвало возмущение даже в самых патриотических украинских кругах, как лишить людей средств к существованию?Самое абсурдное, что Лещенко, который уверяет всех, что русские бомбят мирные города, здесь он заявляет: "Полная ерунда, что в Киеве опасно, в Киеве совершенно безопасно. Мы ж не говорим, что в прифронтовые города, но в Краматорск уже вполне можно ехать".Когда он назвал Краматорск в числе безопасных мест – у всех потерялся дар речи. Если мы посмотрим по карте – там 35 км до Бахмута, 45 км до Горловки, ближайшие к линии боевого соприкосновения города. Мол, давайте ехать. А почему? Некому воевать, работать, и некому платить налоги. Украинская власть пытается всех силой, палками и дубинками запихнуть обратно.Конечно, это не удастся, и европейские власти – у них нет таких законодательных инструментов для того, чтобы выдворить беженцев снова на Украину. И даже Прибалтийские государства, которые самые русофобы, самые отъявленные проукраинские, и то они сказали: "Ну, наверное, у нас так не получится".Они будут, конечно, психологически давить, но достичь этого, чтобы люди поехали опять на Украину, тем более воевать… Мы знаем, что больше 20 тысяч человек нелегально пересекли границу Украины в сторону Европы, заплатив огромные деньги проводникам и т.д.А еще десятки тысяч человек пересекли границу с фальшивыми, липовыми справками по инвалидности, или по инвалидности своих близких, детей и т.д. Там самые экзотические способы были – женятся на женщинах-инвалидах, чтобы выехать. Это десятки и сотни тысяч людей. Заплатив такие деньги, они будут возвращаться опять на Украину? Это абсурд.– Говоря о пересечении границы, не можем обойти стороной тему попадания украинцев в Россию. Изменилось ли что-то в этой ситуации, есть ли какие-то подвижки, если же нет, то попрошу напомнить в очередной раз об особенностях текущей ситуации.– К особенностям текущей ситуации относится то, что сегодня въехать в Россию с украинским паспортом можно только через Шереметьево, купив билет из Турции или другой страны, у которой есть авиасообщение с Россией. И в Шереметьево пройти очень серьезную фильтрацию, на которой проверяются документы, контакты, мессенджеры и т.д.Кстати, пройти очень нелегко. Был период, когда мне говорили, что 80% мужчин разворачивают в Шереметьево обратно. Проверки длились сутками, по двое, по трое суток люди сидели в Шереметьево, ожидая, пропустят их или нет, были слезы, крики, скандалы.Насколько мне известно, сейчас ситуация немного разрешилась. Подавляющее большинство все же проходит фильтрацию, проверку документов, проверку личных соцсетей и т.д. Если раньше 80% заворачивали, то сейчас заворачивают единицы процентов. Тем не менее, многим отказывают. Особенностью является то, что в подавляющем большинстве не ставят печать о запрете на въезд, просто человека разворачивают и говорят – вам не стоит ехать, и не пускают.С одной стороны, это очень прискорбно и очень странно, а с другой стороны мы видим, что в России реально происходит сейчас большое количество диверсионных пакостей.Это не наносит глобального экономического или политического ущерба. Ну, поджигают где-то двери военкоматов или поджигают трансформаторные будки, страдают электросети. Но это комариные укусы. Тем не менее, с психологической точки зрения это имеет немалое значение. Проблема в том, что такие горе-диверсанты, которые проникают через эти фильтры, никаких их не отличишь от русских, которые сегодня живут и работают.Это не ваххабиты с большими бородами, не женщины-шахидки, замотанные по глаза платками, это такие же люди, которые также говорят на русском языке. С точки зрения безопасности понять эту ситуацию можно.Тем не менее я уверена, что нужно расширять ворота, нужно делать более понятным и прозрачным дорогу в Россию – для наших людей, для тех людей, которые придерживаются пророссийских взглядов, которые хотят воссоединиться с родственниками, у которых родственники имеют российские паспорта.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир зеленский, бандеровцы, украинцы, верховная рада, россия