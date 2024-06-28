https://ukraina.ru/20240628/1055892166.html
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет - 28.06.2024 Украина.ру
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, не понятно
2024-06-28T06:09
2024-06-28T06:09
2024-06-28T06:09
интервью
россия
днепр
украина
владимир путин
всу
карпаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055891292_89:31:823:444_1920x0_80_0_0_4a260bd0f51f0ef4cfe66c2c8c09ca6d.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке для Украины снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага.- Евгений Петрович, способны ли ВСУ провести новое наступление?- Снаряды не наступают, у них не хватает людей, нет резервов, поэтому о каком наступлении может идти речь. Пока они держат оборону, и думаю, держать оборону они будут еще очень долго, пока она не будет проломлена. А потом они побегут.- Уничтожение транспортных магистралей, в том числе мостов через Днепр, поможет проломить оборону ВСУ?- Понимаете, по четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, я не знаю. Я этот вопрос задавал публично десятки раз. Но спрашивать нужно не меня.- Есть ли чисто техническая возможность уничтожить такие мощные конструкции?- Конечно, ничего невозможного нет, средства для этого есть. ФАБ-3000, трехтонник, этой бомбой можно разворотить любой мост и любой тоннель, если туда попасть. А с учетом того, что все эти бомбы оснащаются УМПК, проблем с этим нет, если для этого есть политическая воля.- Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки, что обеспечивает превосходство ВСУ в этом виде вооружений. Как преодолеть наше отставание?- На каких мощностях они могут это производить? Наши ВКС уже год выбивают и практически выбили промышленность Украины, а оказывается они могут производить три тысячи дронов в сутки. Так что производить они могут на коленке, где-нибудь в подвалах. Но это не те дроны, которые представляют критический интерес для нас.- Как вы считаете, как Договор о взаимопомощи между Россией и КНДР, подписанный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян изменит военно-политическую обстановку в регионе?- Недавно появилась информация о том, что корейцы готовы направить две инженерные бригады в Донецк для помощи в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Если это действительно так, это хороший шаг вперед, для нас это не лишне. А для КНДР это дополнительные деньги, которая она сможет заработать. Но посмотрим, как это все будет в реальности.О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе
https://ukraina.ru/20240627/1055868976.html
https://ukraina.ru/20240627/1055866740.html
россия
днепр
украина
карпаты
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055891292_123:0:758:476_1920x0_80_0_0_b28b61e0ddf75453441563cb4bbcc419.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, днепр, украина, владимир путин, всу, карпаты
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, не понятно
Об этом в интервью изданию Украина.ру
рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский
.
Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке для Украины снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага.
- Евгений Петрович, способны ли ВСУ провести новое наступление?
- Снаряды не наступают, у них не хватает людей, нет резервов, поэтому о каком наступлении может идти речь. Пока они держат оборону, и думаю, держать оборону они будут еще очень долго, пока она не будет проломлена. А потом они побегут.
- Уничтожение транспортных магистралей, в том числе мостов через Днепр, поможет проломить оборону ВСУ?
- Понимаете, по четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, я не знаю. Я этот вопрос задавал публично десятки раз. Но спрашивать нужно не меня.
- Есть ли чисто техническая возможность уничтожить такие мощные конструкции?
- Конечно, ничего невозможного нет, средства для этого есть. ФАБ-3000, трехтонник, этой бомбой можно разворотить любой мост и любой тоннель, если туда попасть. А с учетом того, что все эти бомбы оснащаются УМПК, проблем с этим нет, если для этого есть политическая воля.
- Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки, что обеспечивает превосходство ВСУ в этом виде вооружений. Как преодолеть наше отставание?
- На каких мощностях они могут это производить? Наши ВКС уже год выбивают и практически выбили промышленность Украины, а оказывается они могут производить три тысячи дронов в сутки. Так что производить они могут на коленке, где-нибудь в подвалах. Но это не те дроны, которые представляют критический интерес для нас.
- Как вы считаете, как Договор о взаимопомощи между Россией и КНДР, подписанный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян изменит военно-политическую обстановку в регионе?
- Недавно появилась информация о том, что корейцы готовы направить две инженерные бригады в Донецк для помощи в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Если это действительно так, это хороший шаг вперед, для нас это не лишне.
А для КНДР это дополнительные деньги, которая она сможет заработать. Но посмотрим, как это все будет в реальности.