https://ukraina.ru/20240628/1055892166.html

Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет

Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет - 28.06.2024 Украина.ру

Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет

По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, не понятно

2024-06-28T06:09

2024-06-28T06:09

2024-06-28T06:09

интервью

россия

днепр

украина

владимир путин

всу

карпаты

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке для Украины снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага.- Евгений Петрович, способны ли ВСУ провести новое наступление?- Снаряды не наступают, у них не хватает людей, нет резервов, поэтому о каком наступлении может идти речь. Пока они держат оборону, и думаю, держать оборону они будут еще очень долго, пока она не будет проломлена. А потом они побегут.- Уничтожение транспортных магистралей, в том числе мостов через Днепр, поможет проломить оборону ВСУ?- Понимаете, по четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, я не знаю. Я этот вопрос задавал публично десятки раз. Но спрашивать нужно не меня.- Есть ли чисто техническая возможность уничтожить такие мощные конструкции?- Конечно, ничего невозможного нет, средства для этого есть. ФАБ-3000, трехтонник, этой бомбой можно разворотить любой мост и любой тоннель, если туда попасть. А с учетом того, что все эти бомбы оснащаются УМПК, проблем с этим нет, если для этого есть политическая воля.- Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки, что обеспечивает превосходство ВСУ в этом виде вооружений. Как преодолеть наше отставание?- На каких мощностях они могут это производить? Наши ВКС уже год выбивают и практически выбили промышленность Украины, а оказывается они могут производить три тысячи дронов в сутки. Так что производить они могут на коленке, где-нибудь в подвалах. Но это не те дроны, которые представляют критический интерес для нас.- Как вы считаете, как Договор о взаимопомощи между Россией и КНДР, подписанный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян изменит военно-политическую обстановку в регионе?- Недавно появилась информация о том, что корейцы готовы направить две инженерные бригады в Донецк для помощи в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Если это действительно так, это хороший шаг вперед, для нас это не лишне. А для КНДР это дополнительные деньги, которая она сможет заработать. Но посмотрим, как это все будет в реальности.О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе

https://ukraina.ru/20240627/1055868976.html

https://ukraina.ru/20240627/1055866740.html

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днепр

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карпаты

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, днепр, украина, владимир путин, всу, карпаты