Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет - 28.06.2024 Украина.ру
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Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет - 28.06.2024 Украина.ру
Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, не понятно
2024-06-28T06:09
2024-06-28T06:09
интервью
россия
днепр
украина
владимир путин
всу
карпаты
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке для Украины снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага.- Евгений Петрович, способны ли ВСУ провести новое наступление?- Снаряды не наступают, у них не хватает людей, нет резервов, поэтому о каком наступлении может идти речь. Пока они держат оборону, и думаю, держать оборону они будут еще очень долго, пока она не будет проломлена. А потом они побегут.- Уничтожение транспортных магистралей, в том числе мостов через Днепр, поможет проломить оборону ВСУ?- Понимаете, по четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, я не знаю. Я этот вопрос задавал публично десятки раз. Но спрашивать нужно не меня.- Есть ли чисто техническая возможность уничтожить такие мощные конструкции?- Конечно, ничего невозможного нет, средства для этого есть. ФАБ-3000, трехтонник, этой бомбой можно разворотить любой мост и любой тоннель, если туда попасть. А с учетом того, что все эти бомбы оснащаются УМПК, проблем с этим нет, если для этого есть политическая воля.- Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки, что обеспечивает превосходство ВСУ в этом виде вооружений. Как преодолеть наше отставание?- На каких мощностях они могут это производить? Наши ВКС уже год выбивают и практически выбили промышленность Украины, а оказывается они могут производить три тысячи дронов в сутки. Так что производить они могут на коленке, где-нибудь в подвалах. Но это не те дроны, которые представляют критический интерес для нас.- Как вы считаете, как Договор о взаимопомощи между Россией и КНДР, подписанный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян изменит военно-политическую обстановку в регионе?- Недавно появилась информация о том, что корейцы готовы направить две инженерные бригады в Донецк для помощи в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Если это действительно так, это хороший шаг вперед, для нас это не лишне. А для КНДР это дополнительные деньги, которая она сможет заработать. Но посмотрим, как это все будет в реальности.О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе
https://ukraina.ru/20240627/1055868976.html
https://ukraina.ru/20240627/1055866740.html
россия
днепр
украина
карпаты
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, днепр, украина, владимир путин, всу, карпаты
Интервью, Россия, Днепр, Украина, Владимир Путин, ВСУ, Карпаты

Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет

06:09 28.06.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЕвгений Бужинский интервью
Евгений Бужинский интервью - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, не понятно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке для Украины снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага.
- Евгений Петрович, способны ли ВСУ провести новое наступление?
- Снаряды не наступают, у них не хватает людей, нет резервов, поэтому о каком наступлении может идти речь. Пока они держат оборону, и думаю, держать оборону они будут еще очень долго, пока она не будет проломлена. А потом они побегут.
- Уничтожение транспортных магистралей, в том числе мостов через Днепр, поможет проломить оборону ВСУ?
- Понимаете, по четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения. Именно по этим магистралям. Почему они до сих пор стоят, я не знаю. Я этот вопрос задавал публично десятки раз. Но спрашивать нужно не меня.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вчера, 06:01
США потеряли хваткуАкелла промахнулся всего один раз, причём только потому, что Шерхан умышленно спугнул оленя, которого гнала волчья стая. И то у него сразу же возникли сложные, почти неразрешимые, проблемы. Кризис разрешился только благодаря вмешательству Маугли.
- Есть ли чисто техническая возможность уничтожить такие мощные конструкции?
- Конечно, ничего невозможного нет, средства для этого есть. ФАБ-3000, трехтонник, этой бомбой можно разворотить любой мост и любой тоннель, если туда попасть. А с учетом того, что все эти бомбы оснащаются УМПК, проблем с этим нет, если для этого есть политическая воля.
- Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки, что обеспечивает превосходство ВСУ в этом виде вооружений. Как преодолеть наше отставание?
- На каких мощностях они могут это производить? Наши ВКС уже год выбивают и практически выбили промышленность Украины, а оказывается они могут производить три тысячи дронов в сутки. Так что производить они могут на коленке, где-нибудь в подвалах. Но это не те дроны, которые представляют критический интерес для нас.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 07:01
Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зероДемографический резерв Украины в миллион человек никуда не исчез, и в войска он будет поступать в усиленном варианте. Накачка Украины вооружениями все равно будет возрастать. Это вооружение с каждым разом будет все более новым и все более дальнобойным. И управляться оно будет западными специалистами
- Как вы считаете, как Договор о взаимопомощи между Россией и КНДР, подписанный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян изменит военно-политическую обстановку в регионе?
- Недавно появилась информация о том, что корейцы готовы направить две инженерные бригады в Донецк для помощи в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Если это действительно так, это хороший шаг вперед, для нас это не лишне.
А для КНДР это дополнительные деньги, которая она сможет заработать. Но посмотрим, как это все будет в реальности.
О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе
 
ИнтервьюРоссияДнепрУкраинаВладимир ПутинВСУКарпаты
 
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06:30Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются
06:09Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
06:02Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
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