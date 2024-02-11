https://ukraina.ru/20240211/1053177297.html
"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населением
"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населением - 11.02.2024 Украина.ру
"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населением
Европейским лидерам нужно будет убедить население в необходимость наращивать военную мощь вместо решения социальных проблем, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-11T03:20
2024-02-11T03:20
2024-02-11T03:20
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евросоюз
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на недавней пресс-конференции пообещала нарастить военные поставки военной продукции Киеву, увеличив производство на 40%.Голубовский обратил внимание на особенность евробюрократии. В Европе идет остра дискуссия по поводу того, как потратить эти деньги с точки зрения поставок вооружений. Там не могут определиться, потратить ли все средства исключительно на европейскую промышленность или делегировать это предприятиях вне Евросоюза, отметил аналитик.В частности, Франция блокирует любые решения, связанные с тем, что средства уйдут за пределы ЕС. При этом производственных мощностей Европы не хватит, чтобы существенно нарастить выпуск оборонной техники.Политическая составляющая вопроса заключается в том, что население Европы нужно убедить в необходимость тратить очень большие деньги на вооружение. Именно для этого, считает эксперт, "придумывают истории о войне с Россией в 2044 году". Эксперт выразил сомнение, что европейские лидеры смогут убедить избирателей, манипулируя общественным мнением.По словам Голубовского, с учетом того, что с поддержкой военного конфликта на Украине проблемы в Европе растут, местное население вряд ли выберет гонку вооружений, "если только их сильно не напугать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240208/1053174325.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, евросоюз, ес, финансирование
"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населением
Европейским лидерам нужно будет убедить население в необходимость наращивать военную мощь вместо решения социальных проблем, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию "Украина.ру"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
на недавней пресс-конференции пообещала нарастить военные поставки военной продукции Киеву, увеличив производство на 40%.
Голубовский обратил внимание на особенность евробюрократии. В Европе идет остра дискуссия по поводу того, как потратить эти деньги с точки зрения поставок вооружений. Там не могут определиться, потратить ли все средства исключительно на европейскую промышленность или делегировать это предприятиях вне Евросоюза, отметил аналитик.
В частности, Франция блокирует любые решения, связанные с тем, что средства уйдут за пределы ЕС. При этом производственных мощностей Европы не хватит, чтобы существенно нарастить выпуск оборонной техники.
"Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность. Европа всегда полагалась на США в деле обеспечения своей безопасности и считала, что ей ничего не угрожает и никогда угрожать не будет. В связи с этим есть вопрос политический и экономический", - заявил Голубовский
.
Политическая составляющая вопроса заключается в том, что население Европы нужно убедить в необходимость тратить очень большие деньги на вооружение. Именно для этого, считает эксперт, "придумывают истории о войне с Россией в 2044 году". Эксперт выразил сомнение, что европейские лидеры смогут убедить избирателей, манипулируя общественным мнением.
По словам Голубовского, с учетом того, что с поддержкой военного конфликта на Украине проблемы в Европе растут, местное население вряд ли выберет гонку вооружений, "если только их сильно не напугать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.