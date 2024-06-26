Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву - 26.06.2024 Украина.ру
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Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву
Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву - 26.06.2024 Украина.ру
Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву
Министр обороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин 25 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-06-26T09:10
2024-06-26T09:10
новости
украина
андрей белоусов
россия
сша
ллойд остин
минобороны
пентагон
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Разговор состоялся по инициативе американской стороны.Подробнее о действиях США на Украине — в материале Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, андрей белоусов, россия, сша, ллойд остин, минобороны, пентагон
Новости, Украина, Андрей Белоусов, Россия, США, Ллойд Остин, Минобороны, Пентагон

Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву

09:10 26.06.2024
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
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Министр обороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин 25 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", - сообщили в Минобороны.
Подробнее о действиях США на Украине — в материале Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАндрей БелоусовРоссияСШАЛлойд ОстинМинобороныПентагон
 
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