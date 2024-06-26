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Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву

Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву - 26.06.2024 Украина.ру

Белоусов указал главе Пентагона на опасность эскалации из-за поставок оружия Киеву

Министр обороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин 25 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-06-26T09:10

2024-06-26T09:10

2024-06-26T09:10

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Разговор состоялся по инициативе американской стороны.Подробнее о действиях США на Украине — в материале Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица на сайте Украина.ру.

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новости, украина, андрей белоусов, россия, сша, ллойд остин, минобороны, пентагон