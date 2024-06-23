Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица - 23.06.2024 Украина.ру
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Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица
Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица - 23.06.2024 Украина.ру
Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица
Для Соединенных Штатов Америки есть вариант, при котором они смогут прекратить спонсирование киевского режима и при этом избежать позорного поражения. Об этом в интервью Украина.ру заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
2024-06-23T04:00
2024-06-23T04:00
новости
сергей караганов
украина
россия
сша
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Оптимальным вариантом, по мнению Караганова, будет отказ США, в силу, например, фискальных, налоговых ограничений, от продолжения финансирования Украины. После чего РФ с меньшими потерями добьется своих целей.История с Украиной — это лишь один из симптомов, добавил он. Дело идет к реальной мировой войне, войне по полной программе. Под мировой системой поехали тектонические плиты, конфликты будут прорываться, резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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новости, сергей караганов, украина, россия, сша
Новости, Сергей Караганов, Украина, Россия, США

Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица

04:00 23.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Для Соединенных Штатов Америки есть вариант, при котором они смогут прекратить спонсирование киевского режима и при этом избежать позорного поражения. Об этом в интервью Украина.ру заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
Оптимальным вариантом, по мнению Караганова, будет отказ США, в силу, например, фискальных, налоговых ограничений, от продолжения финансирования Украины. После чего РФ с меньшими потерями добьется своих целей.
"Восточная часть, центральная и вся южная Украина (то есть исконно русские земли) вернутся в Россию. На остальной территории будет создано полностью демилитаризованное и правильное государство. Какие-то части могут отойти Польше, Венгрии и Румынии", - сказал он.
История с Украиной — это лишь один из симптомов, добавил он. Дело идет к реальной мировой войне, войне по полной программе. Под мировой системой поехали тектонические плиты, конфликты будут прорываться, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
 
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