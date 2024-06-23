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Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица
Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица - 23.06.2024 Украина.ру
Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица
Для Соединенных Штатов Америки есть вариант, при котором они смогут прекратить спонсирование киевского режима и при этом избежать позорного поражения. Об этом в интервью Украина.ру заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
2024-06-23T04:00
2024-06-23T04:00
2024-06-23T04:00
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сергей караганов
украина
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Оптимальным вариантом, по мнению Караганова, будет отказ США, в силу, например, фискальных, налоговых ограничений, от продолжения финансирования Украины. После чего РФ с меньшими потерями добьется своих целей.История с Украиной — это лишь один из симптомов, добавил он. Дело идет к реальной мировой войне, войне по полной программе. Под мировой системой поехали тектонические плиты, конфликты будут прорываться, резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей караганов, украина, россия, сша
Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица
Для Соединенных Штатов Америки есть вариант, при котором они смогут прекратить спонсирование киевского режима и при этом избежать позорного поражения. Об этом в интервью Украина.ру заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
Оптимальным вариантом, по мнению Караганова, будет отказ США, в силу, например, фискальных, налоговых ограничений, от продолжения финансирования Украины. После чего РФ с меньшими потерями добьется своих целей.
"Восточная часть, центральная и вся южная Украина (то есть исконно русские земли) вернутся в Россию. На остальной территории будет создано полностью демилитаризованное и правильное государство. Какие-то части могут отойти Польше, Венгрии и Румынии", - сказал он.
История с Украиной — это лишь один из симптомов, добавил он. Дело идет к реальной мировой войне, войне по полной программе. Под мировой системой поехали тектонические плиты, конфликты будут прорываться, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.