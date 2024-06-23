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Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица

Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица - 23.06.2024 Украина.ру

Караганов рассказал, как США могут уйти из Украины без потери лица

Для Соединенных Штатов Америки есть вариант, при котором они смогут прекратить спонсирование киевского режима и при этом избежать позорного поражения. Об этом в интервью Украина.ру заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов

2024-06-23T04:00

2024-06-23T04:00

2024-06-23T04:00

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Оптимальным вариантом, по мнению Караганова, будет отказ США, в силу, например, фискальных, налоговых ограничений, от продолжения финансирования Украины. После чего РФ с меньшими потерями добьется своих целей.История с Украиной — это лишь один из симптомов, добавил он. Дело идет к реальной мировой войне, войне по полной программе. Под мировой системой поехали тектонические плиты, конфликты будут прорываться, резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей караганов, украина, россия, сша