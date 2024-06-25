https://ukraina.ru/20240625/1055815455.html

"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей стране

"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей стране - 25.06.2024 Украина.ру

"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей стране

На Украине обсуждают, как избежать конфискаций имущества, и размышляют, что вообще будет с этим имуществом, если война продолжится. Думают и над тем, удастся ли пережить зиму без тепла и света

2024-06-25T05:08

2024-06-25T05:08

2024-06-25T07:37

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политика

экономика

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Ситуация внутри украинского общества становится все напряжённее. Одесский адвокат Тарас Никифорчук в своём видеоблоге показал присланную подписчиками фотографию установленного в полиции ящика, который предназначен для сбора анонимных сообщений, попросту доносов. Предлагается сообщать о семьях с двумя машинами для конфискации "в пользу армии"."Вот такой вот ящик висит в полиции. Как вы считаете, это уже перемога (победа. — Ред.) или пока что нет?" — обратился адвокат к зрителям. Он отметил, что было бы неплохо, чтобы кто-то опроверг это, сказал, что это ложь, но, судя по некоторым деталям, скорее всего, снимок сделан действительно в отделении полиции.А в Винницкой области ТЦК рассылает "письма счастья", в которых грозит штрафом размером в 25 тысяч гривен за неисполнение транспортной обязанности. Юрист показывает фото документа и рассказывает: "Мужчина получил письмо, с тем, что надо бы явиться с транспортным (средством) в территориальный центр комплектования (в ТЦК, то есть военкомат), чтобы транспорт был обязательно исправный и чтобы он был заправлен, чтобы можно было проехать как минимум 700 километров"."В случае неисполнения транспортной обязанности мужчине угрожают штрафом в 25 000 гривен, тем, что обязательно его найдут, транспортное средство заберут, и в дальнейшем никакой абсолютно компенсации данный человек не получит", — сказал Никифорчук.Он напомнил о видеоролике, который размещал в своём телеграм-канале, — там запечатлена сцена неудачной попытки задержания сотрудниками ТЦК мужчины, который куда-то ехал в своем авто. Водитель сумел уехать. Сотрудники ТЦК никого задерживать не имеют права, подчеркнул адвокат.Он продолжил: но вот новое видео, на котором обнаружили и изъяли — "как они считают, орудие преступления" — тот самый автомобиль. Изымают авто какие-то мужики без формы, без каких-либо опознавательных знаков."Я так понимаю, это делается с целью, чтобы запугать остальных людей, чтобы они видели, что произойдёт, если человек не будет исполнять требования центров комплектования", — прокомментировал эту сцену Никифорчук.Юрист добавил, что жизнь — она одна, и вовсе не ТЦК даёт нам эту жизнь, потому — делайте выводы… А для размышлений нынешняя власть даёт много поводов. Чего стоит проект строительства подземных школ в Запорожье и в Харькове. "Во что это обойдётся? И где находиться детям во внеурочное время — в бомбоубежищах? Или жить в этих школах? Наконец, они — украинские власти — что, десять лет собираются воевать?" — задал ряд вопросов адвокат.Украину очень скоро "погасят", предостерегает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, ВС РФ последовательно и системно бьют по объектам генерации, при такой интенсивности ударов 75 процентов украинской генерации будет уничтожено к концу июля — началу августа этого года.А в августе-сентябре постараются уничтожить оставшееся — "это гидро- и атомные электростанции", предположил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он уточнил, что ВС РФ не будут, конечно, бить по АЭС, но постараются их просто обесточить.К концу июля, в августе практически Украина станет не способной к генерации тепло- и электроэнергии, сказал эксперт."Эти наши дятлы думают, что они будут импортировать электроэнергию, не понимая, что тогда будут наноситься удары по системам поставки электроэнергии с других государств", — считает экс-советник Кучмы. По его словам, люди ещё не поняли, что, когда не будет света, не будет бизнеса, не будет магазинов, не будет еды."Потому что терпят вот этих людей, которые довели до этого состояния. И народ доволен, очень доволен и Зеленским, Ермаком и Шмыгалем — все замечательно. Поэтому, ну, раз довольны, значит, заслуживаете такую долю", — заявил Соскин. При этом он отметил, что умных тоже много, и "умные будут выезжать".Выехать совсем не так просто. Политолог продемонстрировал снимок, на котором запечатлены 48 мужчин, пытавшихся спастись, пытались не стать убийцами, не быть убитыми, выехав из Украины в Молдавию. Их остановили пограничники и украинские спецслужбы, на снимке все задержанные беглецы в пластиковых наручниках.Но любой, кто хочет покинуть территорию Украины, вправе это сделать, закон о мобилизации противоречит Конституции, подчеркнул экс-советник Кучмы. Он напомнил, что никакие принятые Радой законы не могут сужать статьи Конституции, эти статьи прямого действия, "они имеют абсолютный приоритет"."То, что на Украине пришли к власти тупорылые, тупоголовые, которых специально посадили под купол (Верховной рады. — Ред.), — ну, это да. Но это всё равно не освобождает от наказаний. Те люди, которые сегодня там в этой форме пограничников, СБУ и прочее, поймали этих молодых мужчин Украины и издеваются над ними, и совершают пытки, надругательства — они будут за это всё равно отвечать, даже не сомневайтесь..." — сказал эксперт.Он пояснил: режим Зеленского не вечен, западные лидеры уже определились, что они будут его убирать, заменив, скорее всего, Залужным. И при этой смене власти все эти исполнители приказов Ермака и Зеленского не смогут никуда спрятаться.Подробнее о том, что происходит в стране, читайте в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства"

https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html

https://ukraina.ru/20240623/1055793336.html

https://ukraina.ru/20240621/1055764601.html

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эксклюзив, сво, украина, энергетика, всу, мобилизация, соскин, политика, экономика, эксперты, уклонисты