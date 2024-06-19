Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055718310.html
Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства - 19.06.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
Третья неделя июня прошла на Украине под знаком апокалиптических прогнозов энергетиков и предупреждений бизнеса о неминуемых остановках и банкротствах из-за дефицита электроэнергии. Стонут все: и меткомбинаты, и мелкие производители.
2024-06-19T06:18
2024-06-19T07:13
эксклюзив
украина
киев
сша
сергей харченко
виктор пинчук
укрэнерго
кабмин
метинвест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047021141_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_10d5968e30c9815c94dc47d89810dde4.jpg.webp
На этом фоне продолжаются тяжёлые переговоры Киева с кредиторами о реструктуризации долга, а из транспортных компаний массово увольняются водители, опасаясь мобилизации.Отключения и банкротстваОператор энергосистемы — компания "Укрэнерго" — предупредил, что период конца июля будет особенно тяжёлым для Украины, так как на планово-предупредительные ремонты (ППР) начнут выводить блоки АЭС, что приведёт к долгим отключениям электроэнергии. Всего в этом году через ППР пройдут 8 энергоблоков, на 3 из них работы уже завершены.В общем, июль пройдёт под знаком ремонтов и отключений, август будет традиционно жарким, и поэтому ограничения никто не отменит. А на зиму гендиректор компании Yasno прогнозирует подачу электроэнергии по 5-6 часов в сутки.Покрытие текущего дефицита уже является для киевской власти нерешаемой задачей, не говоря уже о грядущем. На этом фоне "Интерпайп Сталь" (контролируется олигархом Виктором Пинчуком) раскритиковала инициативу Кабмина о введении для бизнеса нормы по импорту 80% от потребляемого объёма электроэнергии. Предложение названо нереалистичным в силу ограничений на импорт в 1700 МВт. Проще говоря, работать металлургия без электроэнергии, на которую приходится 25% в себестоимости продукции, не может. А значит комбинаты начнут сокращать производство и закрываться.Та же проблема и у "Метинвеста". Руководство Ингулецкого ГОКа заявило 11 июня, что комбинат находится под угрозой закрытия из-за дефицита электроэнергии — доля э/э в себестоимости продукции предприятия превышает 51%. И даже если предприятие каким-то чудом покроет 80% своих потребностей в электроэнергии за счёт импорта, рост цен гарантированно обанкротит ГОК.Ещё хуже ситуация в малом и среднем бизнесе. Среди 300 опрошенных клиентов украинского "Ощадбанка" 80% не понимают, как им работать в текущих условиях дефицита электроэнергии, а для 65% отсутствие электроснабжения является критической проблемой, которая может привести к банкротству.На этом фоне киевская власть решила штрафовать физических и юридических лиц за слишком громкую работу их генераторов. Физическим лицам в первый раз выпишут штраф в размере от 85 до 255 гривен, а юрлицам от 255 до 510 гривен.Восстановление черепашьими темпамиПо итогам саммита G7 было объявлено о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 1 млрд долларов на восстановление электроэнергетики. Из них 500 млн долларов выделят США, а 300 млн долларов предоставит ЕБРР.Впрочем, главная проблема не в деньгах — их хватает и внутри Украины, — а в масштабе разрушений, дефиците времени, запчастей и специалистов, не говоря уже о неспособности киевской власти организовать сколь-либо масштабную стройку таким образом, чтобы работы были выполнены в срок и без тотального воровства. Поэтому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что по потребностях Украины в 3500 МВт мощностей (эквивалент 3,5 атомных энергоблоков) до наступления холодов получится восстановить не больше 250 МВт (кондиционеры в Киеве в мае потребляли 350 МВт). А до начала следующего года, как полагает Харченко, восстановить получится до 1,2 ГВт мощностей или 35% от текущих потребностей Украины. Но это то, что касается ремонта.Есть у киевской власти планы по строительству новых мощностей, под что что уже накоплено порядка 35 млрд гривен. НАЭК "Энергоатом" — оператор АЭС — во всю лоббирует достройку 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС. Профильный комитет Рады уже одобрил соответствующий законопроект, но для строительства понадобится привлечь кредитные средства. Без них стройка просто превратится в освоение накопленных средств за счёт бесконечных бетонных работ.А пока из новой генерации на Украине планируют строить лишь объекты "зелёной" энергетики. Немецкая компания Notus Energy строит ветропарк мощностью 300 МВт в Одесской области, обещая в следующем году завершить работы на первой очереди проекта (120 МВт). А Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт для нужд концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО). Данной сети, к слову, в июне досталось от ударов ВКС РФ: сгорели две нефтебазы стоимостью 8,5 млн долларов и теперь часть АЗС снабжаются "с колёс".Агентство США по международному развитию (USAID) передало "Укргаздобыче" 102 дизельных генератора, а "Киевтеплоэнерго" закупит 15 мини-ТЭЦ совокупной мощностью 60 МВтТорг вокруг реструктуризации долгаМинистерство финансов Украины по итогам первых официальных переговоров о реструктуризации международных облигаций на сумму более 20 млрд долларов не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов. Кредиторы выступили против предложения Киева о частичном списании долга. Выплаты по облигациям возобновятся 1 августа. Киевская власть просила кредиторов, с которым вела переговоры, списать 60% долга или 12 млрд долларов, но ей предложили ограничиться 22% и 4,4 млрд долларов.Переговоры продолжаются и, в случае если сторонам не удастся договориться, киевская власть угрожает объявить дефолт. А пока же в рамках торга киевская власть предложила кредиторам смягчить свои требования в обмен на привязку украинских платежей владельцам облигаций к налоговым поступлениям с 2027 года.К слову, с начала 2024 года и по май включительно расходы государственного бюджета на обслуживание долга превысили расходы на технику и вооружение для ВСУУбыточные зерновые и массовые увольнения водителейМинсельхоз США выпустил очередной отчёт, где спрогнозировал сокращение Украиной экспорта пшеницы до 10 млн тонн — наименьшего объёма за последние 10 лет. В то же время по кукурузе прогноз был скорректирован в сторону увеличения: производство составит 27,7 млн тонн, экспорт — 24,5 млн тонн.Главная причина — убыточность выращивания зерновых в 2024 году. Подсолнечник приносит 45 долларов за тонну (-4 доллара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - аппг), соя — 83 доллара (против 69 долларов по сравнению с аппг), рапс — 78 долларов (+5 долларов по сравнению с аппг). На этом фоне наблюдается снижение объёмов внесения минеральных удобрений: в целом по растениеводству на 5%, а среди мелких производителей на 10-15%.К слову, даже эти цифры могут оказаться излишне оптимистичными: совладелец логистической компании "Балк-Транс" Александр Шатайло — компания управляет парком из 300 грузовиков — сетует на то, что вскоре из-за дефицита водителей некому будет вывозить урожай с полей. Шатайло пообщался со своими коллегами-транспортниками, управляющими совокупным парком в 1000 грузовиков, и те отметили, что их водители массово увольняются из-за новой редакции закона о мобилизации. Есть компании, где простаивают 6 машин из 10, а в наиболее пострадавших компаниях из 20 машин стоят все 20.Поэтому основной экспортной культурой Украины становится подсолнечное масло. Впрочем, это было очевидно ещё летом 2022 года. К слову, в мае Украина экспортировала 714 тыс. тонн подсолнечного масла — рекордный месячный объём с января 2021 года.А портал "Инфагро" сообщил, что украинские сыровары под давлением европейской продукции теряют внутренний рынок, пытаясь компенсировать часть убытков ростом отгрузок в Казахстан (туда уходит 54% украинского сыра). Основным поставщиком сыров на Украину являются Польша (38%), Германия (17%), Нидерланды (11%), Чехия (8%), а также Италия (6%). Проблемы украинских молочников — дефицит сырого молока и отсутствие господдержки.Запуск водовода "Запорожье-Томаковка-Марганец"Спустя год после прорыва плотины Каховской ГЭС киевская власть запустила магистральный водовод "Запорожье-Томаковка-Марганец". Водовод длиной 77,9 км и мощностью до 150 тыс. м3 воды в сутки обеспечит водоснабжением часть городов Запорожской области, ранее питавшихся из Каховского водохранилища. Теперь воду в эти города будут подавать из Днепровского водохранилища.Возведение объекта закончили ещё в феврале, но запустили только сейчас. Таким образом, спустя год после катастрофы на плотине Каховской ГЭС, удалось ликвидировать большую часть проблем с водоснабжением как освобождённых, так и в неосвобождённых населённых пунктах. Исключение — Николаев, где местная власть ещё в 2022 году нанесла серьёзный удар по системе централизованного водоснабжения, пустив в неё солёную воду из Бугского лимана.О том, чего ожидать Украине в будущем - в материале Сергея Зуева "Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047021141_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a723b645180d35219536a4415aa5aa6b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, сша, сергей харченко, виктор пинчук, укрэнерго, кабмин, метинвест
Эксклюзив, Украина, Киев, США, Сергей Харченко, Виктор Пинчук, Укрэнерго, Кабмин, Метинвест

Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства

06:18 19.06.2024 (обновлено: 07:13 19.06.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Третья неделя июня прошла на Украине под знаком апокалиптических прогнозов энергетиков и предупреждений бизнеса о неминуемых остановках и банкротствах из-за дефицита электроэнергии. Стонут все: и меткомбинаты, и мелкие производители.
На этом фоне продолжаются тяжёлые переговоры Киева с кредиторами о реструктуризации долга, а из транспортных компаний массово увольняются водители, опасаясь мобилизации.
Отключения и банкротства
Оператор энергосистемы — компания "Укрэнерго" — предупредил, что период конца июля будет особенно тяжёлым для Украины, так как на планово-предупредительные ремонты (ППР) начнут выводить блоки АЭС, что приведёт к долгим отключениям электроэнергии. Всего в этом году через ППР пройдут 8 энергоблоков, на 3 из них работы уже завершены.
В общем, июль пройдёт под знаком ремонтов и отключений, август будет традиционно жарким, и поэтому ограничения никто не отменит. А на зиму гендиректор компании Yasno прогнозирует подачу электроэнергии по 5-6 часов в сутки.
Покрытие текущего дефицита уже является для киевской власти нерешаемой задачей, не говоря уже о грядущем. На этом фоне "Интерпайп Сталь" (контролируется олигархом Виктором Пинчуком) раскритиковала инициативу Кабмина о введении для бизнеса нормы по импорту 80% от потребляемого объёма электроэнергии. Предложение названо нереалистичным в силу ограничений на импорт в 1700 МВт. Проще говоря, работать металлургия без электроэнергии, на которую приходится 25% в себестоимости продукции, не может. А значит комбинаты начнут сокращать производство и закрываться.
Та же проблема и у "Метинвеста". Руководство Ингулецкого ГОКа заявило 11 июня, что комбинат находится под угрозой закрытия из-за дефицита электроэнергии — доля э/э в себестоимости продукции предприятия превышает 51%. И даже если предприятие каким-то чудом покроет 80% своих потребностей в электроэнергии за счёт импорта, рост цен гарантированно обанкротит ГОК.
Ещё хуже ситуация в малом и среднем бизнесе. Среди 300 опрошенных клиентов украинского "Ощадбанка" 80% не понимают, как им работать в текущих условиях дефицита электроэнергии, а для 65% отсутствие электроснабжения является критической проблемой, которая может привести к банкротству.
На этом фоне киевская власть решила штрафовать физических и юридических лиц за слишком громкую работу их генераторов. Физическим лицам в первый раз выпишут штраф в размере от 85 до 255 гривен, а юрлицам от 255 до 510 гривен.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Восстановление черепашьими темпами
По итогам саммита G7 было объявлено о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 1 млрд долларов на восстановление электроэнергетики. Из них 500 млн долларов выделят США, а 300 млн долларов предоставит ЕБРР.
Впрочем, главная проблема не в деньгах — их хватает и внутри Украины, — а в масштабе разрушений, дефиците времени, запчастей и специалистов, не говоря уже о неспособности киевской власти организовать сколь-либо масштабную стройку таким образом, чтобы работы были выполнены в срок и без тотального воровства. Поэтому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что по потребностях Украины в 3500 МВт мощностей (эквивалент 3,5 атомных энергоблоков) до наступления холодов получится восстановить не больше 250 МВт (кондиционеры в Киеве в мае потребляли 350 МВт). А до начала следующего года, как полагает Харченко, восстановить получится до 1,2 ГВт мощностей или 35% от текущих потребностей Украины. Но это то, что касается ремонта.
Есть у киевской власти планы по строительству новых мощностей, под что что уже накоплено порядка 35 млрд гривен. НАЭК "Энергоатом" — оператор АЭС — во всю лоббирует достройку 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС. Профильный комитет Рады уже одобрил соответствующий законопроект, но для строительства понадобится привлечь кредитные средства. Без них стройка просто превратится в освоение накопленных средств за счёт бесконечных бетонных работ.
А пока из новой генерации на Украине планируют строить лишь объекты "зелёной" энергетики. Немецкая компания Notus Energy строит ветропарк мощностью 300 МВт в Одесской области, обещая в следующем году завершить работы на первой очереди проекта (120 МВт). А Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт для нужд концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО). Данной сети, к слову, в июне досталось от ударов ВКС РФ: сгорели две нефтебазы стоимостью 8,5 млн долларов и теперь часть АЗС снабжаются "с колёс".
Агентство США по международному развитию (USAID) передало "Укргаздобыче" 102 дизельных генератора, а "Киевтеплоэнерго" закупит 15 мини-ТЭЦ совокупной мощностью 60 МВт
Торг вокруг реструктуризации долга
Министерство финансов Украины по итогам первых официальных переговоров о реструктуризации международных облигаций на сумму более 20 млрд долларов не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов. Кредиторы выступили против предложения Киева о частичном списании долга. Выплаты по облигациям возобновятся 1 августа. Киевская власть просила кредиторов, с которым вела переговоры, списать 60% долга или 12 млрд долларов, но ей предложили ограничиться 22% и 4,4 млрд долларов.
Переговоры продолжаются и, в случае если сторонам не удастся договориться, киевская власть угрожает объявить дефолт. А пока же в рамках торга киевская власть предложила кредиторам смягчить свои требования в обмен на привязку украинских платежей владельцам облигаций к налоговым поступлениям с 2027 года.
К слову, с начала 2024 года и по май включительно расходы государственного бюджета на обслуживание долга превысили расходы на технику и вооружение для ВСУ
Убыточные зерновые и массовые увольнения водителей
Минсельхоз США выпустил очередной отчёт, где спрогнозировал сокращение Украиной экспорта пшеницы до 10 млн тонн — наименьшего объёма за последние 10 лет. В то же время по кукурузе прогноз был скорректирован в сторону увеличения: производство составит 27,7 млн тонн, экспорт — 24,5 млн тонн.
Главная причина — убыточность выращивания зерновых в 2024 году. Подсолнечник приносит 45 долларов за тонну (-4 доллара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - аппг), соя — 83 доллара (против 69 долларов по сравнению с аппг), рапс — 78 долларов (+5 долларов по сравнению с аппг). На этом фоне наблюдается снижение объёмов внесения минеральных удобрений: в целом по растениеводству на 5%, а среди мелких производителей на 10-15%.
К слову, даже эти цифры могут оказаться излишне оптимистичными: совладелец логистической компании "Балк-Транс" Александр Шатайло — компания управляет парком из 300 грузовиков — сетует на то, что вскоре из-за дефицита водителей некому будет вывозить урожай с полей. Шатайло пообщался со своими коллегами-транспортниками, управляющими совокупным парком в 1000 грузовиков, и те отметили, что их водители массово увольняются из-за новой редакции закона о мобилизации. Есть компании, где простаивают 6 машин из 10, а в наиболее пострадавших компаниях из 20 машин стоят все 20.
Поэтому основной экспортной культурой Украины становится подсолнечное масло. Впрочем, это было очевидно ещё летом 2022 года. К слову, в мае Украина экспортировала 714 тыс. тонн подсолнечного масла — рекордный месячный объём с января 2021 года.
А портал "Инфагро" сообщил, что украинские сыровары под давлением европейской продукции теряют внутренний рынок, пытаясь компенсировать часть убытков ростом отгрузок в Казахстан (туда уходит 54% украинского сыра). Основным поставщиком сыров на Украину являются Польша (38%), Германия (17%), Нидерланды (11%), Чехия (8%), а также Италия (6%). Проблемы украинских молочников — дефицит сырого молока и отсутствие господдержки.
Запуск водовода "Запорожье-Томаковка-Марганец"
Спустя год после прорыва плотины Каховской ГЭС киевская власть запустила магистральный водовод "Запорожье-Томаковка-Марганец". Водовод длиной 77,9 км и мощностью до 150 тыс. м3 воды в сутки обеспечит водоснабжением часть городов Запорожской области, ранее питавшихся из Каховского водохранилища. Теперь воду в эти города будут подавать из Днепровского водохранилища.
Возведение объекта закончили ещё в феврале, но запустили только сейчас. Таким образом, спустя год после катастрофы на плотине Каховской ГЭС, удалось ликвидировать большую часть проблем с водоснабжением как освобождённых, так и в неосвобождённых населённых пунктах. Исключение — Николаев, где местная власть ещё в 2022 году нанесла серьёзный удар по системе централизованного водоснабжения, пустив в неё солёную воду из Бугского лимана.
О том, чего ожидать Украине в будущем - в материале Сергея Зуева "Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны"
 
ЭксклюзивУкраинаКиевСШАСергей ХарченкоВиктор ПинчукУкрэнергоКабминМетинвест
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита
06:51Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
06:29Россия: настоящие условия мира
06:18Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
05:53Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама
05:36Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов
05:17Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны
05:13Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"
05:00Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО
05:00"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
04:53Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
04:45"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
04:44Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу
04:37США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке
04:30Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
04:00Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО
03:33Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки
03:30Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине
03:30Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России
03:15Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов
Лента новостейМолния