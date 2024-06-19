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Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства

Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства - 19.06.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства

Третья неделя июня прошла на Украине под знаком апокалиптических прогнозов энергетиков и предупреждений бизнеса о неминуемых остановках и банкротствах из-за дефицита электроэнергии. Стонут все: и меткомбинаты, и мелкие производители.

2024-06-19T06:18

2024-06-19T06:18

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На этом фоне продолжаются тяжёлые переговоры Киева с кредиторами о реструктуризации долга, а из транспортных компаний массово увольняются водители, опасаясь мобилизации.Отключения и банкротстваОператор энергосистемы — компания "Укрэнерго" — предупредил, что период конца июля будет особенно тяжёлым для Украины, так как на планово-предупредительные ремонты (ППР) начнут выводить блоки АЭС, что приведёт к долгим отключениям электроэнергии. Всего в этом году через ППР пройдут 8 энергоблоков, на 3 из них работы уже завершены.В общем, июль пройдёт под знаком ремонтов и отключений, август будет традиционно жарким, и поэтому ограничения никто не отменит. А на зиму гендиректор компании Yasno прогнозирует подачу электроэнергии по 5-6 часов в сутки.Покрытие текущего дефицита уже является для киевской власти нерешаемой задачей, не говоря уже о грядущем. На этом фоне "Интерпайп Сталь" (контролируется олигархом Виктором Пинчуком) раскритиковала инициативу Кабмина о введении для бизнеса нормы по импорту 80% от потребляемого объёма электроэнергии. Предложение названо нереалистичным в силу ограничений на импорт в 1700 МВт. Проще говоря, работать металлургия без электроэнергии, на которую приходится 25% в себестоимости продукции, не может. А значит комбинаты начнут сокращать производство и закрываться.Та же проблема и у "Метинвеста". Руководство Ингулецкого ГОКа заявило 11 июня, что комбинат находится под угрозой закрытия из-за дефицита электроэнергии — доля э/э в себестоимости продукции предприятия превышает 51%. И даже если предприятие каким-то чудом покроет 80% своих потребностей в электроэнергии за счёт импорта, рост цен гарантированно обанкротит ГОК.Ещё хуже ситуация в малом и среднем бизнесе. Среди 300 опрошенных клиентов украинского "Ощадбанка" 80% не понимают, как им работать в текущих условиях дефицита электроэнергии, а для 65% отсутствие электроснабжения является критической проблемой, которая может привести к банкротству.На этом фоне киевская власть решила штрафовать физических и юридических лиц за слишком громкую работу их генераторов. Физическим лицам в первый раз выпишут штраф в размере от 85 до 255 гривен, а юрлицам от 255 до 510 гривен.Восстановление черепашьими темпамиПо итогам саммита G7 было объявлено о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 1 млрд долларов на восстановление электроэнергетики. Из них 500 млн долларов выделят США, а 300 млн долларов предоставит ЕБРР.Впрочем, главная проблема не в деньгах — их хватает и внутри Украины, — а в масштабе разрушений, дефиците времени, запчастей и специалистов, не говоря уже о неспособности киевской власти организовать сколь-либо масштабную стройку таким образом, чтобы работы были выполнены в срок и без тотального воровства. Поэтому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что по потребностях Украины в 3500 МВт мощностей (эквивалент 3,5 атомных энергоблоков) до наступления холодов получится восстановить не больше 250 МВт (кондиционеры в Киеве в мае потребляли 350 МВт). А до начала следующего года, как полагает Харченко, восстановить получится до 1,2 ГВт мощностей или 35% от текущих потребностей Украины. Но это то, что касается ремонта.Есть у киевской власти планы по строительству новых мощностей, под что что уже накоплено порядка 35 млрд гривен. НАЭК "Энергоатом" — оператор АЭС — во всю лоббирует достройку 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС. Профильный комитет Рады уже одобрил соответствующий законопроект, но для строительства понадобится привлечь кредитные средства. Без них стройка просто превратится в освоение накопленных средств за счёт бесконечных бетонных работ.А пока из новой генерации на Украине планируют строить лишь объекты "зелёной" энергетики. Немецкая компания Notus Energy строит ветропарк мощностью 300 МВт в Одесской области, обещая в следующем году завершить работы на первой очереди проекта (120 МВт). А Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт для нужд концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО). Данной сети, к слову, в июне досталось от ударов ВКС РФ: сгорели две нефтебазы стоимостью 8,5 млн долларов и теперь часть АЗС снабжаются "с колёс".Агентство США по международному развитию (USAID) передало "Укргаздобыче" 102 дизельных генератора, а "Киевтеплоэнерго" закупит 15 мини-ТЭЦ совокупной мощностью 60 МВтТорг вокруг реструктуризации долгаМинистерство финансов Украины по итогам первых официальных переговоров о реструктуризации международных облигаций на сумму более 20 млрд долларов не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов. Кредиторы выступили против предложения Киева о частичном списании долга. Выплаты по облигациям возобновятся 1 августа. Киевская власть просила кредиторов, с которым вела переговоры, списать 60% долга или 12 млрд долларов, но ей предложили ограничиться 22% и 4,4 млрд долларов.Переговоры продолжаются и, в случае если сторонам не удастся договориться, киевская власть угрожает объявить дефолт. А пока же в рамках торга киевская власть предложила кредиторам смягчить свои требования в обмен на привязку украинских платежей владельцам облигаций к налоговым поступлениям с 2027 года.К слову, с начала 2024 года и по май включительно расходы государственного бюджета на обслуживание долга превысили расходы на технику и вооружение для ВСУУбыточные зерновые и массовые увольнения водителейМинсельхоз США выпустил очередной отчёт, где спрогнозировал сокращение Украиной экспорта пшеницы до 10 млн тонн — наименьшего объёма за последние 10 лет. В то же время по кукурузе прогноз был скорректирован в сторону увеличения: производство составит 27,7 млн тонн, экспорт — 24,5 млн тонн.Главная причина — убыточность выращивания зерновых в 2024 году. Подсолнечник приносит 45 долларов за тонну (-4 доллара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - аппг), соя — 83 доллара (против 69 долларов по сравнению с аппг), рапс — 78 долларов (+5 долларов по сравнению с аппг). На этом фоне наблюдается снижение объёмов внесения минеральных удобрений: в целом по растениеводству на 5%, а среди мелких производителей на 10-15%.К слову, даже эти цифры могут оказаться излишне оптимистичными: совладелец логистической компании "Балк-Транс" Александр Шатайло — компания управляет парком из 300 грузовиков — сетует на то, что вскоре из-за дефицита водителей некому будет вывозить урожай с полей. Шатайло пообщался со своими коллегами-транспортниками, управляющими совокупным парком в 1000 грузовиков, и те отметили, что их водители массово увольняются из-за новой редакции закона о мобилизации. Есть компании, где простаивают 6 машин из 10, а в наиболее пострадавших компаниях из 20 машин стоят все 20.Поэтому основной экспортной культурой Украины становится подсолнечное масло. Впрочем, это было очевидно ещё летом 2022 года. К слову, в мае Украина экспортировала 714 тыс. тонн подсолнечного масла — рекордный месячный объём с января 2021 года.А портал "Инфагро" сообщил, что украинские сыровары под давлением европейской продукции теряют внутренний рынок, пытаясь компенсировать часть убытков ростом отгрузок в Казахстан (туда уходит 54% украинского сыра). Основным поставщиком сыров на Украину являются Польша (38%), Германия (17%), Нидерланды (11%), Чехия (8%), а также Италия (6%). Проблемы украинских молочников — дефицит сырого молока и отсутствие господдержки.Запуск водовода "Запорожье-Томаковка-Марганец"Спустя год после прорыва плотины Каховской ГЭС киевская власть запустила магистральный водовод "Запорожье-Томаковка-Марганец". Водовод длиной 77,9 км и мощностью до 150 тыс. м3 воды в сутки обеспечит водоснабжением часть городов Запорожской области, ранее питавшихся из Каховского водохранилища. Теперь воду в эти города будут подавать из Днепровского водохранилища.Возведение объекта закончили ещё в феврале, но запустили только сейчас. Таким образом, спустя год после катастрофы на плотине Каховской ГЭС, удалось ликвидировать большую часть проблем с водоснабжением как освобождённых, так и в неосвобождённых населённых пунктах. Исключение — Николаев, где местная власть ещё в 2022 году нанесла серьёзный удар по системе централизованного водоснабжения, пустив в неё солёную воду из Бугского лимана.О том, чего ожидать Украине в будущем - в материале Сергея Зуева "Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны"

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эксклюзив, украина, киев, сша, сергей харченко, виктор пинчук, укрэнерго, кабмин, метинвест