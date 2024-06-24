https://ukraina.ru/20240624/1055824320.html

"Он сам ещё не знает, что его выбрали". Кто будет править США, если Трампа убьют после победы

"Он сам ещё не знает, что его выбрали". Кто будет править США, если Трампа убьют после победы - 24.06.2024 Украина.ру

"Он сам ещё не знает, что его выбрали". Кто будет править США, если Трампа убьют после победы

Дональд Трамп, который баллотируется на второй президентский срок, наконец определился с вице-президентом, но никому не сказал о своём выборе, даже этому человеку. Интрига в том, что этот политик без выборов может стать президентом США. Кто же это может быть?

2024-06-24T18:26

2024-06-24T18:26

2024-06-24T18:26

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

джо байден

вице-президенты

флорида

нью-йорк

майк пенс

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055824987_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_4cf674d2468bdcb1904393cb232d6d4a.jpg

Избирательная кампания в США входит в активную фазу: 27 июня состоится первый раунд дебатов ключевых претендентов на президентский пост. Официально в качестве кандидатов их утвердят на национальных съездах партий, но один очень важный вопрос до сих пор не решён. Кто станет напарником 45-го президента Дональда Трампа, а в случае победы республиканцев – вице-президентом США?Действующий глава государства Джо Байден, так же борющийся за переизбрание на второй срок, не меняет коней на переправе и вновь баллотируется вместе с Камалой Харрис, как четыре года назад. Трампу же сохранить прежний тандем не удалось – с Майком Пенсом они стали самыми настоящими врагами после того, как вице-президент всё же провёл заседание Конгресса, на котором утвердили итоги выборов 2020 года, а затем он решил сам баллотироваться в президенты и во время внутрипартийных праймериз очень нелестно говорил о своём прежнем шефе.Личность вице-президентов в нынешней избирательной кампании, пожалуй, важна как никогда, поскольку, если президент в силу каких-либо обстоятельств (отставка, болезнь, смерть) не способен исполнять свои обязательства, полномочия переходят к вице-президенту, а выборы проходят в плановом порядке, раз в четыре года в первый вторник после первого понедельника ноября. Такой сценарий исключать нельзя, потому что всё же Байдену 81 год (он старейший президент в истории США, к тому же, его здоровье вызывает серьёзные опасения), Трампу - 78. В конце концов, несчастные случаи исключить невозможно, как и покушения на политиков, а у одиозного 45-го президента недругов достаточно.Так что в случае непредвиденных обстоятельств после вступления Трампа на второй срок власть перейдёт к вице-президенту, и править он будет до 20 января 2029 года (дата инаугурации 48-го президента, а выборы пройдут 2 ноября 2028-го). Вот почему важно, кто же из республиканцев сейчас будет претендовать на эту роль.Перед началом митинга в Филадельфии 22 июня Трамп сообщил журналистам, что определился с напарником. На вопрос, знает ли этот человек, что это он, политик ответил: "Нет, никто не знает".Зато источники американских СМИ знают, кто вошёл в список претендентов. В частности, газета The Washington Post, а также телеканалы NBC News и ABC News сообщили, что предвыборный штаб Трампа запросил документы у восьми потенциальных кандидатов в вице-президенты:Самое важное для Трампа при выборе своего напарника именно как партнёра – это его полная лояльность, чтобы не повторилась история с Пенсом. И вся эта великолепная восьмёрка не отреклась от бывшего президента после скандала со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Безусловно, просто хорошего отношения к Трампу недостаточно, чтобы стать вторым лицом государства, но все перечисленные имеют опыт работы на государственных постах.Впоследствии круг претендентов, как сообщили одновременно The Washington Post и Politico, сузился до троих: Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Дуг Бёргам.Помимо лояльности, есть ещё несколько ключевых критериев для определения Трампом потенциального вице-президента."Способность привлекать средства станет ключевым фактором для бывшего президента Трампа при выборе для себя напарника по президентской гонке. Это объясняет, почему несколько главных претендентов на пост вице-президента, а именно Дуг Бёргам, Тим Скотт и Джей Ди Вэнс, в последнее время особенно активно занимаются сбором средств", - написал портал Axios, ссылаясь на свои источники.Команда бывшего президента ранее обращалась к Скотту с просьбой обзвонить потенциальных доноров, а сам Трамп недавно посетил мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Ди Вэнс.Финансовый отдел Национального комитета Республиканской партии еженедельно обсуждает, как собрать средства на избирательную кампанию Трампа за счёт кандидата в вице-президенты, сообщает Axios.Тем временем республиканцы впервые с начала президентской кампании обошли демократов по сборам пожертвований: более $170 млн против чуть менее $157 млн. Резкий приток денег в казну штаба Трампа произошёл после того, как жюри присяжных в Нью-Йорке признало его виновным по всем пунктам обвинения по делу о фальсификации документов при оплате порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о якобы имевшей место интимной связи. От наплыва желающих сделать пожертвование даже рухнул сайт. Вынесение обвинительного приговора сыну президента Хантеру Байдену такого влияния на избирательную кампанию его отца не оказало.Но лояльность и деньги – это не всё. Напарник должен помочь Трампу, жаждущему отомстить Байдену и вернуться к власти, завоевать голоса женщин, афроамериканцев и латиносов.На более ранних этапах избирательной кампании у Трампа были мысли о темнокожем вице-президенте, который привлёк бы на их сторону эту часть электората. В числе тех восьми есть трое афроамериканцев Скотт, Карсон и Доналдс. Однако цвета кожи недостаточно – первому не хватает харизмы, что было очень заметно на внутрипартийных праймериз, а второй, как пишет Politico, "может усыпить людей своим тихим тоном". К тому же, ему 72 года, и он живёт во Флориде.Прописка имеет большое значение, поскольку президент и вице-президент не могут с законодательной точки зрения представлять один штат, а Трамп не так давно переехал из Нью-Йорка во Флориду. По этой причине Рубио, если он всерьёз хочет баллотироваться в паре с 45-м президентом, придётся менять место жительства. Доналдс тоже флоридец.К тому же, как показал недавний опрос, большинство чернокожих респондентов заявило, что с меньшей вероятностью проголосовали бы за Трампа, если бы он выбрал любого из трёх афроамериканцев, часто упоминаемых в качестве потенциальных кандидатов в вице-президенты: Карсона, Скотта или Доналдса.А вот сын кубинских эмигрантов Рубио поможет Трампу найти путь к сердцам латиноамериканских избирателей. К тому же, он популярен среди традиционных республиканцев, что немаловажно при сборе пожертвований. Загвоздка (помимо прописки во Флориде) зато может возникнуть с женской частью населения, поскольку для неё важно сохранение права на аборты, а сенатор поддерживает запрет на их проведение на 15-й неделе беременности.Это сейчас Трамп в разговоре со своими соратниками хвалит, как Рубио держится во время выступлений на телевидении, и ценит его заслуги во внешней политике, а сенатор агитирует за бывшего главу государства и выступает на мероприятии по случаю его дня рождения. Но были времена, когда политики были соперниками и не скупились на колкости в адрес друг друга. В 2016 году, когда оба участвовали в республиканских праймериз, Трамп пренебрежительно окрестил Рубио "маленьким Марко", а тот называл миллиардера "мошенником" и говорил, что "с каждым днём становится всё труднее" видеть поддержку Трампа со стороны граждан.Точно так же прежде чем стать сторонником Трампа, его ярым критиком был Ди Вэнс, а сейчас сенатора называют даже большим трампистом, чем сам Трамп. На предвыборном мероприятии в Детройте среди участников провели опрос, кого они хотели бы видеть вице-президентом-республиканцем, и Ди Вэнс выиграл с большим отрывом: 43%, далее Скотт с 15,4%, Рубио – 7,7%, Бёргам – 7%.У Ди Вэнса как потенциального напарника целый ряд сильных сторон: в частности, он хорош в телевыступлениях. Как бывший морской пехотинец, служивший в Ираке, Ди Вэнс огородил бы новую администрацию Трампа от критики за отсутствие поддержки ветеранов, а как выпускник Йельской школы права, работавший в сфере венчурного капитала, он может помочь привлечь взносы нетипичных доноров Республиканской партии. Например, в начале июня Ди Вэнс организовал сбор средств в Кремниевой долине совместно с миллиардером Дэвидом Саксом."У Бёргама есть то, что некоторые союзники Трампа назвали "взглядом" и осанкой вице-президента. Как и Трамп, он богатый бизнесмен, что тоже плюс в глазах Трампа. И он заслужил похвалу от союзников Трампа за свои недавние телеинтервью. Кроме того, он вряд ли отвлечёт внимание от жаждущего внимания бывшего президента", - пишет Politico.Только большой популярностью среди избирателей губернатор Северной Дакоты не пользуется, что показали республиканские праймериз. К тому же, у него нет инструментов для привлечения целевого электората.Впрочем, политику всё равно прочат место в администрации Трампа – например, министра энергетики.В беседе с журналистами в Филадельфии 22 июня Трамп сказал про выбранного им напарника: "Он будет [на дебатах 27 июня]. Я думаю, многие придут туда".Сами дебаты Трампа и Байдена по настоянию демократов пройдут без зрителей в студии. Но, по информации агентства Bloomberg, на вечеринку, организованную предвыборным штабом республиканца, приедут как раз-таки Рубио, Ди Вэнс и Бёргам.Дэвид Урбан, бывший старший советник предвыборного штаба 45-го президента, утверждает, что кандидатов уже двое — Марко Рубио и Дуг Бёргам.По имеющейся информации, официально имя своего напарника Трамп объявит на национальном съезде Республиканской партии, который пройдёт 15-18 июля. Однако он может сделать это и раньше, чтобы переключить внимание с оглашения судебного вердикта по делу подкупа порноактрисы, назначенного на 11 июля.В 2016 году Трамп представил губернатора Индианы Майка Пенса как своего соратника всего за несколько дней до начала партийного съезда.А вообще многие собеседники американских СМИ, тесно работавшие с Трампом длительное время, в один голос говорят, что никогда не следует предполагать заранее, что он собирается сделать. Так что в конечном итоге Трамп может выбрать совершенного другого вице-президента, не входящего в перечисленный список.От этого становится только интереснее, ведь речь идёт о человеке, который теоретически может получить власть, минуя участие в президентских выборах, и править Соединёнными Штатами до начала 2029 года.Пока перечисленные претенденты позиционируют себя как истинные трамписты, разделяющие взгляды 45-го президента. Соответственно, в случае, если им придётся занять Белый дом, они в целом продолжат его курс. Но это не точно. Трамп тоже много чего обещал в ходе предвыборной кампании-2016, а в итоге всё пошло не так: с президентом РФ Владимиром Путиным не поладил, с Россией сотрудничество не восстановил, конфликт на Украине не остановил.О том, что может грозить жизни 45-го президента США, читайте в материале За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе

https://ukraina.ru/20240531/1055415508.html

https://ukraina.ru/20240622/1055775849.html

сша

флорида

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, джо байден, вице-президенты, флорида, нью-йорк, майк пенс, politico, республиканская партия, the washington post