https://ukraina.ru/20240624/1055797871.html

Военный летчик рассказал, что нужно России для преимущества на фронте

Военный летчик рассказал, что нужно России для преимущества на фронте - 24.06.2024 Украина.ру

Военный летчик рассказал, что нужно России для преимущества на фронте

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие силы и средства нужны России для преимущества на фронте

2024-06-24T04:30

2024-06-24T04:30

2024-06-24T04:30

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"Когда-то мы говорили, что нам нужна миллионная армия. Сейчас наши силы насчитывают около 1,5 миллионов человек, но этого мало. Мы делали расчеты для Генштаба, согласно которым, чтобы гарантированно обеспечить безопасность территории России, нужна армия минимум три миллиона человек. При этом 200 тысяч из них понадобится для обслуживания техники — чтобы охранять воздушное и наземное пространство России. Тогда у нас будут более мощные ПВО, Военно-воздушные силы (ВВС) и флот", - сказал эксперт.Он указал, что кроме того, необходимо 50–70 тысяч человек для Росгвардии, чтобы контролировать внутренние коммуникации: железные дороги, мосты и прочее.Он подчеркнул, что НАТО "в целом ведет себя очень нагло", поэтому "важно и дипломатию включать", и наращивать военно-технические возможности.Подробнее о технике, которой располагают ВСУ и ВС РФ — в материале Анны Черкасовой Генерал-майор Владимир Попов: Россию от НАТО защитят "Охотники", роботы и армия в 3 миллиона человек на сайте Украина.ру.

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новости, россия, нато, генштаб, вс рф, всу, беспилотники