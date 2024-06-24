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"Борьба между британскими и американскими протеже": военный политолог сказал, кто заменит Зеленского
"Борьба между британскими и американскими протеже": военный политолог сказал, кто заменит Зеленского - 24.06.2024 Украина.ру
"Борьба между британскими и американскими протеже": военный политолог сказал, кто заменит Зеленского
У США и Британии есть возможность поменять Владимира Зеленского, и очень большая вероятность, что подготовка к этому идет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-24T03:20
2024-06-24T03:20
2024-06-24T04:53
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"Не одна и не две кандидатуры к этому готовятся. Это и глава Офиса президента Ермак, который хотел всех затмить на конференции в Швейцарии. Это, естественно, ушедший в тень бывший главком ВСУ Залужный. Один лезет вперед, а другой затихарился и сидит в тени, учит английский язык, а, скорее всего, проходит курс подготовки какого-то уровня для администрирования политических и гражданских структур. Я думаю, что кто-то есть еще из многоговорящих на экранах, на внутриукраинских эфирах. Из их числа тоже кто-то будет заходить во власть, или его будут предлагать, чтобы создать иллюзию выбора", - заверил политолог.По его словам, на Украине не осталось людей неподконтрольных США либо британским спецслужбам.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения и поменяет его уже в первой половине следующего года.Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, британия, алексей самойлов, владимир зеленский, андрей ермак
"Борьба между британскими и американскими протеже": военный политолог сказал, кто заменит Зеленского
03:20 24.06.2024 (обновлено: 04:53 24.06.2024)
У США и Британии есть возможность поменять Владимира Зеленского, и очень большая вероятность, что подготовка к этому идет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
"Не одна и не две кандидатуры к этому готовятся. Это и глава Офиса президента Ермак, который хотел всех затмить на конференции в Швейцарии. Это, естественно, ушедший в тень бывший главком ВСУ Залужный. Один лезет вперед, а другой затихарился и сидит в тени, учит английский язык, а, скорее всего, проходит курс подготовки какого-то уровня для администрирования политических и гражданских структур. Я думаю, что кто-то есть еще из многоговорящих на экранах, на внутриукраинских эфирах. Из их числа тоже кто-то будет заходить во власть, или его будут предлагать, чтобы создать иллюзию выбора", - заверил политолог.
По его словам, на Украине не осталось людей неподконтрольных США либо британским спецслужбам.
"Ермак — это британский ставленник, Зеленский тоже оттуда. Залужного относят к ставленникам США. Борьба будеn идти между британскими и американскими протеже", - указал Самойлов.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения и поменяет его уже в первой половине следующего года.
Подробнее о позиции Самойлова по конфликту на Украине — в материале Дениса Рудометова Алексей Самойлов: ВСУ собирают ударный кулак в Полесье, чтобы США завязли на Украине и забыли про Азию
на сайте Украина.ру