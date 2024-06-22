https://ukraina.ru/20240622/1055788926.html

Великая Отечественная война и Евразийская система безопасности

Великая Отечественная война и Евразийская система безопасности - 22.06.2024 Украина.ру

Великая Отечественная война и Евразийская система безопасности

Сегодня, 22 июня, в разгар Третьей полугорячей (или Четвёртой, если Третьей считать Холодную) мировой войны, мы, по традиции вспоминаем о первом дне Великой Отечественной – дне, когда СССР, почти два года счастливо уклонявшийся, вынужден был вступить во Вторую мировую войну.

2024-06-22T14:40

2024-06-22T14:40

2024-06-22T14:40

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В сознании нашего народа, Великая Отечественная война, будучи по сути одним из этапов Второй мировой, выделяется в совершенно самостоятельный военный конфликт. Именно поэтому прозападная оппозиция, пытаясь "перевоспитать" народ, всегда предпочитала говорить о Второй мировой войне, по возможности игнорируя Великую Отечественную.Оппозиционеры, будучи людьми не очень умными и однобоко образованными (а многие и вовсе необразованными, просто: "сыщик с дипломом, сыщик без диплома") без задней мысли продвигали давнюю западную разработку. Но чего хотел Запад, замыливая Великую Отечественную войну? Это, ведь, не освобождало его от необходимости также приуменьшать, а затем и вовсе отрицать роль СССР в победе над нацизмом (хоть бы даже и в общих рамках Второй мировой).В данном случае, Запад пытался скрыть суть Великой Отечественной войны как коллективного похода объединённой Европы (к которому лишь по досадной случайности не смогли присоединиться Великобритания и США) против России. Этим Великая Отечественная принципиально отличается (как этап) от остальной Второй мировой. Не случайно в нашей стране её никому в голову не приходит назвать "советско-немецкой" (название внедряемое Западом при помощи Украины).В отличие от войны с Японией, которую мы считаем этапом Второй мировой, а не Великой Отечественной, последняя не была и не могла быть советско-немецкой. Почти до самого конца войны (до рубежа 1944-45 годов) вместе с вермахтом воевали соединения союзников Германии, общей численностью свыше миллиона человек. Не все они отметились на Восточном фронте (хоть большинство воевало именно там), но даже находясь на других театрах военных действий (ТВД) соединения союзников высвобождали для Восточного фронта собственно немецкие дивизии.Для того, чтобы, постоянно держать под ружьём миллион человек, регулярно, на протяжении трёх- четырёх лет, восполняя безвозвратные и санитарные потери, союзники Германии должны были в общей сложности мобилизовать не менее пяти миллионов человек (а на деле гораздо больше), что немало, даже в сравнении с численностью вермахта и РККА.Дело в том, что это далеко не первый такой объединённый поход Запада против России.Первое серьёзное столкновение только что восстановленного Иваном Третьим Русского государства с Литвой, привело к поражению Великого княжества Литовского и его немедленному слиянию с Польшей в Речь Посполитую (предшествующие унии, сохраняли Польшу и Литву, как отдельные государства, объединённые династической унией, причём польскую и литовскую короны поначалу носили разные люди, хоть и близкие родственники). Целью этого слияния была война с Россией, а результатом полтора века войн России с Речью Посполитой, закончившиеся низведением последней до позиции вассала Российской империи (с полной ликвидацией польско-литовской государственности ещё через полтора столетия).При этом Речь Посполитая на тот момент была крупнейшей империей, занимавшей до трети континентальной Европы и активно привлекала к своим войнам с Россией западноевропейских (преимущественно немецких, но также и французских наёмников). Более того, ситуативно правящие в Варшаве Ягеллоны контролировали Венгрию и Чехию с Моравией, Силезией, а сменившие их Ваза поначалу были также шведскими королями (то есть владели ещё и половиной Скандинавии с Финляндией в придачу).Однако ещё до династии Ваза, во время Ливонской войны, Речь Посполитая, враждовавшая с рыцарями Ливонского ордена, выступила в их поддержку, против России и тут же получила поддержку шведов, конкурировавших с ней за контроль над балтийской торговлей, но моментально позабывших все проблемы и претензии, как только на горизонте появилась Россия.Работало в ходе Ливонской войны и "европейское общественное мнение". Именно позиция "всего мирового сообщества", заставила нанятых Иваном Грозным для защиты российских позиций на Балтике корсаров в конечном итоге отказаться от службы царю (несмотря на общую успешность и взаимовыгодность сотрудничества).Ситуация повторяется в Смутное время. Вновь Россию пытаются разорвать на части ненавидящие друг друга, но объединяющиеся против русских, шведы и поляки, подкреплённые немецкими и французскими наёмниками.Даже Карл XII, в войну с которым Россия вступала в составе коалиции (с Данией, Саксонией и Речью Посполитой), к моменту вторжения в Россию (с задекларированной целью её уничтожения и расчленения) уже покорил всю Восточную и Центральную Европу, посадил на польский престол Станислава Лещинского и финансировал свою армию (а война требует огромных денег) за счёт вначале французских, а затем британских субсидий. Англичане пытались на заключительном этапе войны даже поддержать шведов, послав на Балтику эскадру с задачей разгромить русский флот.Думаю, что о нашествии Наполеона и Крымской войне можно не вспоминать. Даже в конце Первой мировой войны "союзники" России работали на подрыв царского правительства едва ли не более активно, чем немцы. Только последние окормляли большевиков и примыкавших к ним прочих революционных радикалов, а французы с англо-саксами предпочитали работать с умеренными – будущими февралистами.Вывод однозначный. Запад, при всех раздирающих его противоречиях, именно в России видит эсхатологического цивилизационного врага и объединяется против неё при первой же возможности. Даже война друг против друга, не мешает западным странам напасть на Россию совместно. Ради такого случая они готовы даже помириться.Собственно потому Сталин и не доверял британско-французским предложениям о военном союзе против Гитлера. Справедливо не доверял, ибо уже в ходе переговоров, в 1939 году, с англо-французской делегацией выяснилось, что ей не только не хватает полномочий для обсуждения реальных проблем, но что весь цирк с переговорами затеян только ради того, чтобы принудить Гитлера к большей покладистости при формировании общезападной коалиции против СССР.Французы с англичанами, преследуя далеко идущие цели, не хотели, чтобы Гитлер поглотил всю Восточную Европу (франко-британских союзников). Это бы сделало его слишком независимым от франко-британского влияния. Они желали, чтобы Германия атаковала СССР в союзе с Польшей, Румынией и Финляндией, с подключением Турции в перспективе.Сами же Франция с Британией, как сейчас США Украине, помогали бы германско-восточноевопейскому антироссийскому тарану, поставляя оружие, боеприпасы и военную технику, нанося авиаудары по тыловым экономическим объектам СССР, а также блокируя советскую морскую торговлю. К антироссийской коалиции на Дальнем Востоке в 1939 году была ещё готова подключиться Япония (только после заключения пакта Молотова-Риббентропа японцы пересмотрели свои планы).Несмотря на то, что амбиции Гитлера и удачные дипломатические манёвры Сталина в 1939 году сорвали план совместного выступления Запада против России, в 1941 году он был реанимирован и частично реализован уже рейхом в виде плана оперативного развёртывания "Барбаросса", реализация которого и вылилась в Великую Отечественную войну, похоронившую рейх, но ни на грамм не уменьшившую амбиции Запада.С 1945 года и до наших дней коллективный Запад, под руководством США, ведёт против нас войну нового типа (гибридную). Её скоро можно будет назвать Второй столетней. И в ней, так же как в англо-французском столкновении XIV-XVвеков, периоды относительного мира сменяются новыми вспышками противостояния.До начала начавшегося в 1945 году конфликта с объединённым американской гегемонией Западом, Россия пыталась искать против западных коалиций союзников в Европе. Именно Европа тогда была финансово-экономическим и военно-политическим центром Западного мира. Но после 1945 года этот центр сместился за океан (в США). Европа, по отношению к Америке играет в отношении России ту же роль, которую играли европейские союзники Гитлера и Наполеона. Даже меньшую, ибо и гитлеровская Германия и наполеоновская Франция не только бросали против России союзное пушечное мясо, но и свои армии посылали на войну. США же сами воевать не планируют, считают, что европейского ресурса должно хватить для истощения России бесконечной войной.Но и у России, в связи с изменением геополитических реалий изменилась ситуация с союзниками. Вместо ненадёжных европейцев, которые спали и видели как бы вернуться к привычному формату: "Европа против России", - мы получили в качестве союзников Китай и другие страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые, конечно, тоже имеют свои интересы, не всегда совпадающие с нашими, но для которых Европа и США, куда больший враг, чем для нас – опасный агрессор, веками уничтожавший местные культуры и цивилизации, не брезговавший геноцидом и в принципе, не считавший азиатов и африканцев людьми, а в латиноамериканцах видевший только слуг.Впервые в своей истории Россия выступает не европейской падчерицей, которую взяли в очередной европейский блок, чтобы использовать её ресурсы для победы над врагом, а затем Россию предать, ограбить и унизить, а одним из признанных лидеров потенциально азиатско-африканско-латиноамериканского союза, направленного на разрушение евро-американского блока и предотвращение в дальнейшем опасности новой агрессии с этого направления.Именно поэтому цель России и её союзников в этом конфликте, заявленная президентом Путиным и уже поддержанная Си Цзиньпином – сознание единой Евразийской системы безопасности без участия США. Будущие победители собираются разорвать англосаксонский блок держав, как наиболее упорных провокаторов европейских и мировых войн, вывести Европу из-под американского влияния, лишив США плацдарма в Евразии и ограничить Вашингтон исключительно Северной Америкой, как сферой его интересов.История как России, так и Китая показывает, что если вы хотите избежать повторения в будущем сегодняшней войны, её источник должен находиться под вашим контролем. Россия намерена положить конец походам Запада на Восток, Китай намерен положить конец столь же опасному для него доминированию США и их союзников в Тихом океане и на главных морских торговых путях (значительно более важных для Пекина, чем для сухопутной России).Преимущество США, прятавшихся за двумя океанами и, одновременно, использовавшими их, для распространения своего влияния как на Запад, так и на Восток, становится их проклятием. Амбиции агрессивного Запада, олицетворяемые сегодня США, привели к антизападному объединению всего мира (ещё не завершённому, но уже идущему). Силы Запада, основанные преимущественно на эксплуатации ресурсов третьих стран, тают по мере роста данного объединения.Завершается тысячелетний цикл истории. И у Российского госудаства очень хорошие шансы выйти из него победителем и войти в следующий одним из создателей нового мирового порядка.О других параллелях Великой отечественной войны и нашим времени - в интервью историк Александра Полищука "Уроки 22 июня 1941 года. О том, почему бои идут на Запорожье, а не под Ростовом"

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россия, запад, сша, адольф гитлер, иосиф сталин, иван грозный, ркка, мнения