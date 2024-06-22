https://ukraina.ru/20240622/1055778119.html

Уроки 22 июня 1941 года. Историк Александр Полищук о том, почему бои идут на Запорожье, а не под Ростовом

Уроки 22 июня 1941 года. Историк Александр Полищук о том, почему бои идут на Запорожье, а не под Ростовом - 22.06.2024 Украина.ру

Уроки 22 июня 1941 года. Историк Александр Полищук о том, почему бои идут на Запорожье, а не под Ростовом

Разгром 1941 года был колоссальный, но именно этим и подтверждается доблесть наших солдат, офицеров и генералов, которые на фоне всеобщей безнадеги постоянными попытками контрударять старались переломить ситуацию.

2024-06-22T07:44

2024-06-22T07:44

2024-06-22T07:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война.- Александр, в одном из интервью нашему изданию вы говорили, что Сталин упустил прекрасную возможность нанести упреждающий удар в апреле 1941 года, когда немцы увязли на Балканах, что и предопределило июньскую катастрофу. Но все же могла ли Красная армия в первые дни войны сыграть лучше, какие возможности были упущены, чтобы предотвратить уничтожение авиации на аэродромах, прорыв танковых клиньев вермахта, захват Гродно, Минска, Киева?- Поверьте если бы Красная армия могла сыграть лучше, то сыграла бы, потому что каждый раз, когда немцы делали промахи, наши их максимально использовали. Сыграть лучше можно было бы, если бы отдали раньше приказ о приведении войск в боевую готовность, например, в конце мая или в первых числах июня.Пусть не наступали бы, но хотя бы привели войска в боеготовность и как следствие заняли бы оборону по уставным требованиям, а не так как оно вышло по факту. Танки были бы не в эшелонах и ППД (пунктах постоянной дислокации - Ред.), а на позициях и соответствующих рубежах. Авиация была бы рассредоточена, артиллерия ПТО и зенитки не на сборах и полигонах.Были бы были подготовлены минные поля, инженерные заграждения и фортификация, запасные позиции, запасные КП и НП. В общем, много всего….да и о чем тут говорить, если многие в воскресенье 22 июня были в увольнении и отпусках.То есть вариантов уменьшить катастрофу было два – упреждающий удар, что самое лучшее, ну и приведение войск в боеготовность, что более худший вариант, но тоже перспективный для будущего развития событий.- На каком из направлений у нашего командования было больше шансов на успех? На Украине, в Белоруссии, Прибалтике?- При своевременном принятии решений на всех. Сил хватало, что-то дополнительно можно было перебросить из внутренних округов, с Закавказья и Дальнего Востока. У нас не было явных аутсайдеров – все упиралось именно в своевременность принятия решения.- Директива наркома обороны Тимошенко, спущенная в Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский и Одесский военные округа на кануне нападения, позволила ли хоть в какой-то мере подготовиться к вторжению?- Практически нет – так не бывает, что то, что потеряно месяцами, можно наверстать за пару дней. В некоторой степени это даже некрасиво. Сообщив в последний момент, верхушка сняла с себя ответственность – переложив все на плечи командующих округами.- По итогам первого месяца войны было осуждено и расстреляно командование Западного фронта во главе с генералом армии, героем войны в Испании Дмитрием Павловым. Велика ли их мера ответственности за поражение или это была показательная казнь?- Они все вообще не виноваты ни в чем – это Сталин себе пятую точку прикрывал, найдя стрелочника для народа. В той ситуации проиграл бы кто угодно. Во-первых, если глянуть на карту, то сама конфигурация границы уже заводит армии Западного фронта как бы в мешок еще до наступления немцев.А во-вторых, Павлов пропустил удар командующего 3-й танковой группой вермахта в составе группы армий "Центр" Гота, который бил ему во фланг из полосы Северо-Западного фронта Кузнецова.Так же и потом командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос пропустил удар Гудериана (командующий 2-й танковой группы), который бил ему во фланг из полосы Центрального фронта Ефремова. Павлов не мог на это все повлиять. И за то время от получения Директивы до немецкого удара он также ничего существенного сделать бы не смог.Тут вопрос немного в другом – во всех мемуарах пишут, что ощущение войны витало в воздухе и все понимали, что война с немцами будет. Так какого… вы ждете каких особых команд из Москвы, чтобы привести позиции в порядок, восстановить фортификацию, подготовить запасные КП и НП. Без приказа Москвы нельзя рассредоточить части и привести всю технику в боеготовность? Вот здесь чисто человеческая претензия – если уж ты целый командующий особым округом, то будь добр и разведку противника веди, и наблюдение наладь, и замаскируй все, и скрытые мероприятия проведи – короче включи голову, а не жди от Москвы пинка…- Все же было бы ошибкой представлять лето 1941 года как череду непрерывных поражений. Какие действия руководства страны, армии заставили буксовать машину блицкрига в первые же дни войны?- Все наши контрудары затормозили машину блицкрига, все что было плохо подготовлено, не скоординировано и наносилось с большими потерями – это все и сломало вермахт. Сначала на Украине мехкорпуса и 5-я армия Потапова. Потом под Смоленском Тимошенко со своими контрударами. Разгром для нас был колоссальный, но именно этим и подтверждается доблесть наших солдат, офицеров и генералов, которые на фоне всеобщей безнадеги постоянными попытками контрударять старались переломить ситуацию.- Известно о планах военной операции ВСУ против народных республик Донбасса в марте 2022 года. Как бы развивались события, если бы российское руководство повременило с началом специальной военной операции, повторив ошибку Сталина?- Я думаю в плане человеческих потерь и жестокости к мирному населению - это было бы не менее кошмарно чем в 1941 году. Во-первых, это было бы политическое поражение президента России Владимира Путина. Вводная была бы такая - 8 лет народ Донбасса страдал под гнетем бандеровских-нацистов, тысячи ополченцев и добровольцев отдали свои жизни, и все равно Россия допустила удар по ЛДНР.Во-вторых, немедленно последовал бы тактический удар по Белгороду – на третьем году войны мы как-то забыли, что Эрдоган сболтнул в инфополе, что Британия планировала снабдить Украину и Турцию тактическим ядерным оружием.А незадолго до 24 февраля 2022 года сам Зеленский говорил, что Украина должна восстановить свой ядерный потенциал. Так вот прилет по Белгороду поставил бы дилемму применять РФ ядерное оружие против Украины или нет.Проблема здесь в том, что у Украины официальный безъядерный статус, и все СМИ сорвались бы с цепи рассказывая, что удар по Белгороду - это провокация Путина, так как у Украины нет ядерного оружия, а "ФСБ взрывает дома", короче мы это уже слышали.В итоге бои бы шли не как сейчас на Запорожье или за Авдеевкой, а в районе Ростова, если не сказать хуже. С учетом нашей продажной либеральной пятой колонны – ситуация была бы намного хуже. Поэтому упреждающим ударом Владимир Владимирович спасал не только Донбасс, он спасал всю Россию, как когда-то в 1999 году, просто у нас память короткая.О военных планах Украины Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию

https://ukraina.ru/20240621/1055763137.html

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Денис Рудометов

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