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Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине

Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине - 19.06.2024 Украина.ру

Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине

Сотрудничество России и КНДР идет успешно, в том числе в военной области. Возможно, будет даже решена проблема с трудовой миграцией в России. Западу Путин дал последний шанс для мирных переговоров по Украине

2024-06-19T16:33

2024-06-19T16:33

2024-06-19T17:05

россия

украина

запад

владимир путин

минобороны

всу

кндр

беспилотники

дроны

мигранты

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников. Владимир Путин и Ким Чен Ын 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.— Сергей, президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны. На их место пришли новые люди, в частности, экс-первый замминистра финансов Леонид Горнин, сын экс-премьера Павел Фрадков, племянница Путина Анна Цивилева. То есть так называемый клан Шойгу окончательно теряет контроль над бюджетными потоками?— Я не рассуждал бы в данном случае кланами. В Министерстве обороны есть гражданская и военная составляющие. За прошедшее время было достаточно проблем в министерстве, в том числе из-за того, что указанные составляющие смешались. Я писал об этом в своем телеграм-канале — в частности, про Цаликова.Последние назначения в Минобороны — на мой взгляд, относятся к гражданской составляющей с уклоном в аудит. Потому что силовое ведомство многие годы было черным ящиком.Как пример — чудовищная проблема с жильем. Около 50 тысяч офицеров в России бомжуют, а очередь по жилью закрывается только на 2016 год. Это можно было бы оправдывать чем угодно, если бы не одно "но". По всей России вокруг городов десятилетиями стоят недостроенные кварталы для военных…Вспомним дело Тимура Иванова. Аудит в Министерстве обороны необходим. Судя по всему, это назрело настолько, что ждать окончания войны не стали. Поэтому все делается сейчас, параллельно со спецоперацией.Проблем действительно много. Они все озвучивались. Я лично думаю, что подвижки произошли в том числе благодаря формальным и неформальным встречам президента с военкорами, которые озвучивали ему болевые точки общества. То есть был альтернативный источник информации.Я не утверждаю, что военные корреспонденты — единственные, кто это делал. Но думаю, что это оказало серьезное влияние. Потому что ни для кого не секрет, что картина, поступая с "земли", проходя через все инстанции, зачастую приобретает совершенно иной вид, отличный от первоначального.— Вы часто поднимаете вопросы о нелегальных мигрантах, что важно и нужно. Сейчас много говорится о военном сотрудничестве России и КНДР, но есть еще один вектор, который уже реализуется – трудовая миграция. Что думаете о северокорейских перспективах трудовой миграции в Россию?— Думаю, с КНДР это направление будет организовано на должном уровне.Во-первых, страна отличается серьезной дисциплиной во всех вопросах. Во-вторых, даже не принципиально само государство, откуда идет трудовая миграция. Важна организация процесса.Без труда мигрантов России не обойтись, с этим глупо спорить. Нам необходимы трудовые мигранты, и ключевое слово тут — трудовые.Нам не нужны полчища из сотен тысяч безграмотных, необразованных, зачастую зараженных идеями радикального исламизма людей из Таджикистана и Узбекистана. Многие из них приезжают в Россию, уходят в криминал, работают нелегально, покупают гражданство, перевозят сюда семьи и садятся на "социалку", на бюджет, на пособия.Это не трудовая миграция, а разрушение страны изнутри. Нам нужна трудовая миграция в рамках закона.Есть золотое правило для миграции, которое используют, допустим, те же ОАЭ или Саудовская Аравия. В мире огромное количество стран, где мигрантов больше, чем населения в разы — но у них все организовано как должно. Поработал — уезжай.То есть нам нужен сам мигрант — один человек, который сюда приедет, а не все его родственники до третьего колена, которые сядут на бюджет России. А потом и сам этот мигрант нелегально работает. Вдобавок — в криминале.Возвращаясь к Северной Корее, я уверен, что там с самого начала будет все организовано как надо. И это прекрасно. Потому что нам нужны специалисты в огромном количестве отраслей, у нас существенный дефицит кадров. Когда говорят, что безработица 1–2% — на самом деле это плохо и означает, что людей сильно не хватает и страдает экономика государства.Но, повторюсь, мигрантами без образования из Средней Азии эти потребности не закрываются.Например, у нас в сфере развития беспилотных и летательных аппаратов обозначили, что нужен 1 миллион человек. Этот миллион должен состоять из образованных специалистов, знающих русский язык. Покупка паспорта РФ не дает таких знаний.Поэтому беспредел с нелегальной миграцией, конечно, необходимо остановить. Напомню, в 2016 году открыто представители МВД говорили, что 75% изнасилований в Москве совершают мигранты. А сегодня каждый день о преступлениях со стороны нелегальных мигрантов новости идут!Надеюсь, что скоро будет все нормально. Дай Бог, чтобы это стало примером, опытом для работы в этой области с другими государствами.— Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами. Документ носит миролюбивый и оборонительный характер, но предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников. Он также предполагает развитие сотрудничества двух стран в сфере военного дела. Какие перспективы вы видите на этом направлении?— Я думаю, что военное сотрудничество России и КНДР идет довольно успешно, и так же будет дальше. А какие у нас еще варианты? Нас — Россию, Корею, Иран, Китай — Запад хочет уничтожить. Соответственно, мы должны тесно сотрудничать и противостоять этому.— В США, видимо, сделали вывод: раз Россия не применяет тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на удары по своим территориям, значит, она слаба. Теперь разговор идет об ударах ВСУ западным оружиям по "старой" РФ. Как вы видите развитие ситуации вокруг ядерного противостояния Запада и России?— У США есть давняя стратегия. Она называется "деэскалация через максимальную эскалацию".То есть Соединенные Штаты уже много десятилетий уверены, что могут повышать градус конфликта до предела, которого как бы нет. Рано или поздно, как они полагают, противник испугается, пойдет на уступки, и его можно "пускать под распил". Поэтому они начинают проводить ядерные учения у наших границ и так далее.То есть они ждут, что мы сдадимся, испугаемся такого развития событий. И, соответственно, выведем войска с Украины, отдадим Крым и так далее. На это делается их расчет. Понятно, что конца у этой стратегии нет. Они напугали один раз, и будут пугать до конца. Как говорится: поймал лоха, бей до смерти.С Россией это не получится. То, что мы не начинаем раскидываться ядерными ракетами, это понятно — мы не идиоты, в отличие от... Но Запад себя ведет так, что вероятность использования ТЯО [Россией] близка. Я бы даже сказал — намного ближе, чем когда-либо за всю историю.Если бы использование ядерного оружия зависело только от России или от разумных государств типа Китая, естественно, речи бы об этом не шло. Но наш соперник использует идиотско-агрессивную стратегию: он запредельно повышает градус конфликта и ждет, что мы отступим.Поскольку сейчас речь идет о нашем выживании, сегодня все упирается конкретно в ядерный конфликт. Я, как и любой нормальный человек, конечно, против войны. Любая война — чудовищная трагедия. Но если Запад продолжит пичкать Украину оружием и так далее, я думаю, вполне вероятно, что мы увидим ядерный гриб на Украине. Потому что, если вопрос стоит выжить и использовать тактическое ядерное оружие, логично будет его использовать.— Какие у вас прогнозы на нашу летнюю военную кампанию на фронте?— Сегодня сила на нашей стороне. Но есть много тонких моментов.Например, Украина резко нарастила количество дронов, что сильно осложняет наступление ВС РФ. То есть в целом преимущество, безусловно, на нашей стороне, но проблем хватает.Как будет дальше — увидим. Единственно — перед саммитом по Украине в Швейцарии, состоялось большое выступление Путина на тему мирных переговоров и возможного прекращения военных действий. Я думаю, это последний шанс для Запада, который ему дает Путин — что называется, протянутая рука, куда они все старательно пытаются плюнуть.Президент России, как и все нормальные люди, против десятков и сотен тысяч смертей. Он в очередной раз предлагает договориться — естественно, с учетом текущих реалий. Наши регионы — это наши регионы, они по Конституции принадлежат России.Если США продолжат упорствовать, Украина станет еще меньше. Уже весь мир знает, что каждое новое предложение Путина, хуже предыдущего. То есть, если сейчас Запад откажется от переговоров, такого уже не будет.В идеале для Украины было соглашаться на Стамбульские переговоры. Сейчас она была бы на две области больше. Теперь уже не будет никогда. Вопрос — сколько еще территорий от нее отвалится до того, как они в себя придут.— С точки зрения исторической справедливости, где должна проходить граница Украины?— Я как патриот своей страны, сторонник того, чтобы у Украины не было выхода к морю. Не было Николаевской и Одесской областей, и желательно — Харьковской.Для нацистской Украины идеально сохраниться в пределах Львова. Пусть там живут маленьким островком. Пусть даже в НАТО вступят.— Вы упомянули о том, что ВСУ резко нарастили количество дронов. Как преодолеть разницу между украинскими и нашими БПЛА?— Дело тут в разнице подходов. У нас это была монополизация со стороны Министерства обороны. Любая государственная машина делает много, но медленно реагирует на внешние изменения. В итоге против десятков тысяч наших БПЛА на Украине выработали РЭБ. Соответственно, выпущенные российские дроны в какой-то момент стали бесполезны, был такой эпизод.А на Украине, наоборот, десятки производителей, которые поддерживаются государством.Например, у нас есть FPV-дроны "Упырь" или "Пиранья", есть другие хорошие разработки. Но это единицы. А на Украине таких разработок десятки — больше 50 компаний занимаются этим — причем получают серьезную поддержку.То есть украинский подход в этом плане сильнее. Они быстро реагируют на изменения, на наше противодействие. Здесь нам необходимо менять подход, на мой взгляд.О том, почему Британская империя давно в прошлом, но Лондон мнит себя великой державой, в интервью США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке.

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Анна Черкасова

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