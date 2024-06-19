США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке
04:37 19.06.2024 (обновлено: 04:40 19.06.2024)
Brexit ускорил ослабление позиций Британии в мире. Британская империя давно в прошлом, но Лондон мнит себя "великой державой"
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
Досрочные выборы в Великобритании пройдут 4 июля вместо изначально запланированных выборов в конце января 2025 года.
— Алексей Анатольевич, на ваш взгляд, в чем причина, по которой консерваторы назначили выборы в Великобритании на лето?
— По действующему законодательству в Великобритании выборы правящая партия или коалиция может назначать по своему усмотрению. Нет фиксированного срока их проведения. Поэтому те, кто у руля власти, могут использовать тот или иной подходящий момент для объявления выборов, исходя из собственных электоральных интересов.
Однако выборы нельзя проводить реже, чем один раз в пять лет. Сейчас сложилась ситуация, когда крайний срок их проведения — январь 2025 года.
Этой весной стало известно, что ряд экономических показателей страны несколько улучшился. В том числе прогнозируют, что Британия выходит из рецессии, и Валовой внутренний продукт (ВВП) немного, но подрастёт. Есть улучшения по показателям инфляции и безработицы.
Правительство решило, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и этими, пусть и незначительными, но позитивными сдвигами надо воспользоваться, чтобы как-то минимизировать масштабы грядущего поражения. Если бы консерваторы ждали до осени, то рисковали бы тем, что показатели могут опять уйти в "красную зону".
В последний раз летом парламентские выборы проводились в 2017 году, а до этого в 2001 году. Но если брать статистику в целом, то чаще всего это происходило весной или осенью и реже зимой и летом.
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— Вы отметили ранее, что на парламентских выборах у лейбористов больше всего шансов победить. А каковы шансы у Либеральной партии? Есть мнения, что именно она сможет повлиять в положительную сторону на отношения Британии с Россией и снизить поддержку Украины.
— Партия либеральных демократов находится в уязвимом положении. Она так и не смогла оправиться от оттока электората после участия в коалиционном правительстве во главе с консерваторами в 2010–2015 годах.
Многие избиратели в стране посчитали, что сотрудничеством с тори либералы себя больше дискредитировали, чем выиграли от этого. Так как у лейбористов, скорее всего, будет подавляющее большинство в палате общин, сейчас им нет нужды сильно беспокоиться о мнении либералов.
По опросам общественного мнения, последние на выборах займут лишь четвёртое место, пропустив вперёд партию "Реформировать Соединённое королевство". Правда, у неё, в связи с особенностями британской мажоритарной избирательной системы, в следующем составе нижней палаты парламента будет мест намного меньше, чем у либералов — если вообще будет.
В будущем же, по мере того как доминирующие позиции лейбористов в Вестминстере станут размываться (обычное явление для правящей силы), их заинтересованность в поддержке со стороны либералов для проведения того или иного законодательства будет расти. Так сложилась в 1980-е – 1990-е годы политическая история страны: обе партии на "генетическом уровне" сильно переплетены.
Британская империя давно ушла.
— Какова степень влияния нынешней Британии на мировые геополитические процессы, в том числе влияние через спецслужбы?
— Объективно государство может влиять на глобальные процессы ровно настолько, насколько велики его экономика, технологическое лидерство, вооружённые силы. Британская империя давно в прошлом, но Лондон по ряду показателей продолжает относить себя к "великим державам". Страна — среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и ядерной "пятёрки".
Но доля Британии в мировой экономике падает, и этот процесс не остановить. Brexit лишь ускорил ослабление позиций Лондона в мире.
Однако, помимо упомянутых статистических показателей, при определении роли той или иной страны значение имеет способность, как её называют британцы, "бить сильнее своих возможностей". То есть речь идёт о "мягкой силе" в её расширенном понимании: искусстве дипломатической службы, реноме страны в мире, опытности спецслужб, сети политических, деловых, финансовых неформальных связей.
В совокупности и в рамках коллективного Запада Британия остаётся важным фактором, влияющим на многие процессы в мире. Но и переоценивать его не стоит. Повторюсь, роль Британии в процессах глобального управления и регулирования не растёт, а постепенно снижается.
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— Чем цели Лондона на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье отличаются от интересов США? Кто больше влияет на Украину: США или Британия?
— Конечно, при всей зацикленности Лондона на концепции "особых отношений" с США, их интересы не идентичны.
Например, Вашингтон был больше заинтересован в Британии, находящейся внутри ЕС, чем вне его, но, тем не менее, Brexit произошёл. И всё же в стратегическом плане королевство почти во всём следует в кильватере США, включая украинский и ближневосточный кризисы.
— С какими внутренними проблемами сталкивается Британия сегодня?
— Простых британцев больше всего беспокоят насущные проблемы. Среди них на первом месте — ухудшение качества обслуживания в национальной системе здравоохранения, кризис жилищного строительства, падение реальных доходов населения, рост стоимости жизни, особенно на коммунальные услуги и продукты питания, наплыв мигрантов.
— Какова степень влияния королевской семьи и родовой аристократии на внутренние и внешние процессы?
— Родовая аристократия сегодня играет несравненно меньшую роль в жизни страны, чем, скажем, ещё 30–40 лет назад. В том числе благодаря конституционным реформам, которые были проведены ещё при Тони Блэре.
Брендом продолжает оставаться монархия, но в основном речь здесь идёт об имидже страны и туристической индустрии, а не о каких-то потаённых рычагах власти. Новых скандалов в королевской семье после выходок принца Гарри и Меган Маркл пока не было, и та часть британских подданных, которая продолжает экзальтировать по поводу венценосных особ, по-прежнему с придыханием следит за их жизнью.
— Как выглядит система подготовки британских элит к управлению страной на сегодняшний день?
— Что касается системы подготовки британских элит, то, судя по всему, она явно не справляется со своей задачей. Доказательством этого служит правительственная чехарда в коридорах власти, небывалая частота смены премьер-министров и явное измельчание их калибра. Посмотрим, смогут ли повернуть вспять эту тенденцию лейбористы.
Что касается наиболее престижных мест для учёбы и воспитания с прицелом на государственные посты в будущем, то по-прежнему среди них наиболее элитарные — эксклюзивные частные школы и университеты Оксфорда и Кембриджа.
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— На чем строится экономика Британии с учетом того, что страна с 2016 года живет вне Евросоюза? С одной стороны, у Лондона развязаны руки, с другой — у британцев серьезные потери в торговле, из Англии уехало большинство профессионалов.
— Экономика Британии по текущему обменному курсу продолжает входить в десятку самых крупных — 5–6 места в мировой табеле о рангах, по паритету покупательной способности — 9 место. Королевство продолжает оставаться одним из ведущих мировых центров в области предоставления страховых и финансовых услуг, в том числе на Лондонской фондовой бирже, которая остаётся крупнейшей в Европе, и на Лондонской бирже металлов.
В целом же британская экономика продолжает опираться на сектор услуг, за которым по важности следует производственный сектор. Но доля последнего продолжает снижение, в целом экономическое развитие Британии стагнирует, государственный долг превысил 100% к ВВП. Какого-то очевидного экономического положительного эффекта для страны от Brexit не просматривается, а отрицательные последствия налицо.
— Шесть лет (2010–2016) пребывания Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра называют "золотым веком" отношений Англии и Китая. Можем ли мы сейчас, когда Дэвид Кэмерон — глава МИД страны, говорить о развороте Британии в сторону Китая?
— Шесть лет (2010–2016) пребывания Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра называют "золотым веком" отношений Англии и Китая. Можем ли мы сейчас, когда Дэвид Кэмерон — глава МИД страны, говорить о развороте Британии в сторону Китая?
— Разворот Британии в сторону Китая, действительно, ранее происходил — в годы премьерства Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Но в последнее время ситуация сильно изменилась.
После прихода в правительственную резиденцию на Даунинг-стрит Бориса Джонсона, как и при сменявших его премьерах-консерваторах, отношения с Пекином ухудшились, в основном под давлением Вашингтона. Вслед за ним Лондон ужесточил свои подходы к экономическому и инвестиционному взаимодействию с Пекином, отказался от сотрудничества с компанией Huawei ("Хуавэй").
Идеологическая составляющая на китайском треке британской внешней политики резко выросла. Надо иметь в виду, что торговая взаимозависимость двух стран невысокая — товарооборот не превышает 100 миллиардов долларов США, что помещает Британию в конец второго десятка торговых партнёров по их значимости для Пекина.
Возможно, лейбористы в чём-то смягчат подходы к взаимодействию с ним, так как экономика страны остро нуждается во всех доступных "подпорках". Однако и лейбористы могут попасть в идеологическую ловушку с антикитайским подтекстом с учётом послужного списка адвокатской деятельности самого (лидера лейбористской партии- Ред.) Кира Стармера и в целом большого внимания внутри его партии к правозащитной тематике.
О том, может ли БРИКС стать военно-политическим союзом, в интервью Андрея Кортунова: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра".