https://ukraina.ru/20250317/1061831361.html

"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском

"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру

"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском

В Курской области ВС РФ уничтожили более 60 тысяч украинских военнослужащих. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые никогда не вернутся в строй. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T05:45

2025-03-17T05:45

2025-03-17T05:45

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Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков", отметил Баранец.Безусловно, сейчас украинская армия находится в побитом состоянии. Но я не стану уважать противника до тех пор, "пока он не поднимет лапы вверх", добавил он.Баранец уточнил, что 60 тысяч человек — это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано, об этом открыто говорит киевский режим, добавил он.Эксперт указал, что тем не менее противник еще перебрасывает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, российские военные пытаются рубить авиацией, дронами и артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции ВС РФ в Курской области — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250316/1061830918.html

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новости, курская область, россия, виктор баранец, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, суджа, наступление, освобождение, резервы, вс рф, сво, спецоперация