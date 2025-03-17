"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
В Курской области ВС РФ уничтожили более 60 тысяч украинских военнослужащих. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые никогда не вернутся в строй. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков", отметил Баранец.
Безусловно, сейчас украинская армия находится в побитом состоянии. Но я не стану уважать противника до тех пор, "пока он не поднимет лапы вверх", добавил он.
"Тем не менее, я с большим удовольствием отмечу, что под Курском мы уничтожили более 60 тысяч украинских вояк. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые в строй никогда не вернутся", — подчеркнул обозреватель.
Баранец уточнил, что 60 тысяч человек — это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано, об этом открыто говорит киевский режим, добавил он.
Эксперт указал, что тем не менее противник еще перебрасывает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, российские военные пытаются рубить авиацией, дронами и артиллерией, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты операции ВС РФ в Курской области — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.