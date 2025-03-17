"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру
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"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру
"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
В Курской области ВС РФ уничтожили более 60 тысяч украинских военнослужащих. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые никогда не вернутся в строй. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T05:45
2025-03-17T05:45
новости
курская область
россия
виктор баранец
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
суджа
наступление
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Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков", отметил Баранец.Безусловно, сейчас украинская армия находится в побитом состоянии. Но я не стану уважать противника до тех пор, "пока он не поднимет лапы вверх", добавил он.Баранец уточнил, что 60 тысяч человек — это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано, об этом открыто говорит киевский режим, добавил он.Эксперт указал, что тем не менее противник еще перебрасывает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, российские военные пытаются рубить авиацией, дронами и артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции ВС РФ в Курской области — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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курская область
россия
украина
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новости, курская область, россия, виктор баранец, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, суджа, наступление, освобождение, резервы, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Виктор Баранец, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Суджа, наступление, освобождение, резервы, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском

05:45 17.03.2025
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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В Курской области ВС РФ уничтожили более 60 тысяч украинских военнослужащих. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые никогда не вернутся в строй. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков", отметил Баранец.
Безусловно, сейчас украинская армия находится в побитом состоянии. Но я не стану уважать противника до тех пор, "пока он не поднимет лапы вверх", добавил он.
"Тем не менее, я с большим удовольствием отмечу, что под Курском мы уничтожили более 60 тысяч украинских вояк. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые в строй никогда не вернутся", — подчеркнул обозреватель.
Баранец уточнил, что 60 тысяч человек — это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано, об этом открыто говорит киевский режим, добавил он.
Эксперт указал, что тем не менее противник еще перебрасывает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, российские военные пытаются рубить авиацией, дронами и артиллерией, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты операции ВС РФ в Курской области — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вчера, 13:55
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 220 военнослужащихУкраинская армия продолжает нести большие потери на Курском направлении. Об этом 16 марта сообщило Минобороны РФ.
 
НовостиКурская областьРоссияВиктор БаранецУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСуджанаступлениеосвобождениерезервыВС РФСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
05:30"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
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