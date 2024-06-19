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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками - 19.06.2024 Украина.ру

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Об этом 19 июня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

2024-06-19T11:55

2024-06-19T11:55

2024-06-19T11:55

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"Мы подарили машину под названием "Аурус", - сказал Ушаков.Кроме того, среди преподнесенных северокорейскому лидеру подарков - "адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный".Говоря о том, что вручено главе российского государства принимающей стороной, Ушаков заметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить, что именно было презентовано, но намекнул, что подарки "связаны с изображением нашего президента".Руководители России и КНДР уже провели переговоры с участием членов делегаций, они продлились чуть более 1,5 часа. Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын приступили к беседе в формате "один на один". По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, и продолжат общение друг с другом.Подробнее об отношении главы КНДР к РФ — в материале Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО на сайте Украина.ру

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