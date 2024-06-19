Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055721716.html
Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО
Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО - 19.06.2024 Украина.ру
Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО
Глава Корейской Народной Демократической Республики выразил президенту России Владимиру Путин полную поддержку в проведении специальной военной операции. Слова северокорейского лидера приводят журналисты РИА Новости
2024-06-19T09:33
2024-06-19T09:33
новости
кндр
россия
владимир путин
ким чен ын
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052586961_0:62:2935:1714_1920x0_80_0_0_de0d7eccdc5f6243777804d9ec8da547.jpg
"Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Оттуда он отправится с дружественным государственным визитом в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.СМИ сообщали, что аэропорт Пхеньяна украсили российскими и северокорейскими флагами, а также приветственными плакатами на русском языке.Подробнее в материале Александра Сокуренко Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса на сайте Украина.ру.
кндр
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052586961_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f38293937f8bf28812832c89bbe47cfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, сво, спецоперация
Новости, КНДР, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, СВО, Спецоперация

Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО

09:33 19.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Корейской Народной Демократической Республики выразил президенту России Владимиру Путин полную поддержку в проведении специальной военной операции. Слова северокорейского лидера приводят журналисты РИА Новости
"Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.
Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Оттуда он отправится с дружественным государственным визитом в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
СМИ сообщали, что аэропорт Пхеньяна украсили российскими и северокорейскими флагами, а также приветственными плакатами на русском языке.
Подробнее в материале Александра Сокуренко Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса на сайте Украина.ру.
 
НовостиКНДРРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО
09:30"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
09:00Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня
08:15Главное за ночь 19 июня
07:59Битва под Завихвостом: конец русского натиска на Запад
07:05"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита
06:51Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
06:29Россия: настоящие условия мира
06:18Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
05:53Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама
05:36Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов
05:17Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны
05:13Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"
05:00Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО
05:00"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
04:53Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
04:45"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
04:44Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу
04:37США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке
04:30Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
Лента новостейМолния