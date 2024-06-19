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Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО

Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО - 19.06.2024 Украина.ру

Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО

Глава Корейской Народной Демократической Республики выразил президенту России Владимиру Путин полную поддержку в проведении специальной военной операции. Слова северокорейского лидера приводят журналисты РИА Новости

2024-06-19T09:33

2024-06-19T09:33

2024-06-19T09:33

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спецоперация

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"Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Оттуда он отправится с дружественным государственным визитом в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.СМИ сообщали, что аэропорт Пхеньяна украсили российскими и северокорейскими флагами, а также приветственными плакатами на русском языке.Подробнее в материале Александра Сокуренко Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса на сайте Украина.ру.

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новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, сво, спецоперация