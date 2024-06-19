https://ukraina.ru/20240619/1055723795.html

Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол

Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол - 19.06.2024 Украина.ру

Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол

Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. Об этом 19 июня заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, передает РБК-Украина

2024-06-19T10:30

2024-06-19T10:30

2024-06-19T10:58

новости

украина

эстония

запад

дмитрий песков

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/08/1025810864_0:309:5923:3641_1920x0_80_0_0_2d7512bd8d67fe40424d0e8a911712b6.jpg.webp

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заверила Кольк.По ее словам, минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. Посол добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего невозможного". При этом в конце мая глава минобороны Эстонии Ханно Певкур указывал, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.В Кремле отмечали что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".О том, как под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает группировку для отправки Киеву — в материале Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину на сайте Украина.ру.

украина

эстония

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, эстония, запад, дмитрий песков, нато, ес