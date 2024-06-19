Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол - 19.06.2024 Украина.ру
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Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол
Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол - 19.06.2024 Украина.ру
Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол
Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. Об этом 19 июня заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, передает РБК-Украина
2024-06-19T10:30
2024-06-19T10:58
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"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заверила Кольк.По ее словам, минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. Посол добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего невозможного". При этом в конце мая глава минобороны Эстонии Ханно Певкур указывал, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.В Кремле отмечали что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".О том, как под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает группировку для отправки Киеву — в материале Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, эстония, запад, дмитрий песков, нато, ес
Новости, Украина, Эстония, Запад, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС

Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол

10:30 19.06.2024 (обновлено: 10:58 19.06.2024)
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. Об этом 19 июня заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, передает РБК-Украина
"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заверила Кольк.
По ее словам, минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом.
Посол добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего невозможного".
При этом в конце мая глава минобороны Эстонии Ханно Певкур указывал, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.
В Кремле отмечали что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
О том, как под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает группировку для отправки Киеву — в материале Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЭстонияЗападДмитрий ПесковНАТОЕС
 
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