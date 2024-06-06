Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину - 06.06.2024 Украина.ру
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Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину
Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину - 06.06.2024 Украина.ру
Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину
Отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T05:30
2024-06-06T05:30
новости
россия
украина
киселев
нато
бпла
войска
вторая мировая война
европа
черное море
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Эксперт отметил, что под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает 300-тысячную группировку для отправки на территорию Украины. Но в 1941 году фашистская коалиция собрала 7-миллионную армию, которая пошла войной на СССР, добавил полковник.Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, подчеркнул он."Они могут сказать, что это не соответствует международным конвенциям. Какие еще конвенции? Все юридические документы о безопасности в Европе были подписаны по итогам Второй мировой войны, но Запад своей политикой сам нивелировал эти соглашения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
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новости, россия, украина, киселев, нато, бпла, войска, вторая мировая война, европа, черное море, угроза, история ссср, коалиция
Новости, Россия, Украина, Киселев, НАТО, БПЛА, войска, Вторая мировая война, Европа, Черное море, угроза, история СССР, коалиция

Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину

05:30 06.06.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Эксперт отметил, что под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает 300-тысячную группировку для отправки на территорию Украины. Но в 1941 году фашистская коалиция собрала 7-миллионную армию, которая пошла войной на СССР, добавил полковник.
"Чем это закончилось? Они были уничтожены. Хотя за это нам пришлось заплатить большую цену в виде погибших бойцов и оказавшихся в оккупации территорий", — сообщил Киселев.
Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, подчеркнул он.
"Они могут сказать, что это не соответствует международным конвенциям. Какие еще конвенции? Все юридические документы о безопасности в Европе были подписаны по итогам Второй мировой войны, но Запад своей политикой сам нивелировал эти соглашения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вчера, 05:52
Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до краяЭскалация с Западом дойдет ровно до того предела, когда наше военно-политическое руководство не посчитает эти угрозы экзистенциальными, фундаментально угрожающими целостности, независимости и безопасности России
 
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