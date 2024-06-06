https://ukraina.ru/20240606/1055488961.html

Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину

Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину - 06.06.2024 Украина.ру

Полковник Киселев: Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину

Отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T05:30

2024-06-06T05:30

2024-06-06T05:30

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черное море

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Эксперт отметил, что под предлогом "борьбы с российской угрозой для Европы" Запад собирает 300-тысячную группировку для отправки на территорию Украины. Но в 1941 году фашистская коалиция собрала 7-миллионную армию, которая пошла войной на СССР, добавил полковник.Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, подчеркнул он."Они могут сказать, что это не соответствует международным конвенциям. Какие еще конвенции? Все юридические документы о безопасности в Европе были подписаны по итогам Второй мировой войны, но Запад своей политикой сам нивелировал эти соглашения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html

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новости, россия, украина, киселев, нато, бпла, войска, вторая мировая война, европа, черное море, угроза, история ссср, коалиция