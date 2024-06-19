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Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине
Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине - 19.06.2024 Украина.ру
Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине
Главные вещи по Украине будут решены в США. Об этом рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами
2024-06-19T10:50
2024-06-19T10:50
2024-06-19T10:50
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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко позвонили экс-президенту Польши Александру Квасьневскому. Примечательно, что общаться поляк с "Порошенко" предпочёл на русском языке.В начале диалога с пранкерами экс-президент Польши напомнил о протестах польских фермеров. И проблема, по его мнению, будет заключаться в том, что делать с сельским хозяйством в Европе, когда Украина вступит в Европейский союз.Он также отметил, что уровень "усталости от войны" в Европе повышается.Он отметил важность предстоящих выборов президента США. Польский экс-президент напомнил о намерениях кандидата в президенты США Дональда Трампа прийти к мирному соглашению по Украине в кратчайшие сроки. "Все это обозначает только победу Путина, это означает, что самую высокую цену будет платить Украина", - добавил Красьневский.Помимо этого, бывший президент Польши опасается, что "Путин будет атаковать хабы и аэропорты в Польше", которые работают для Украины.Александр Квасьневский руководил Польшей с 1995 по 2005 год. В период его президентства страна вошла в НАТО.Подробнее в материале Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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новости, польша, украина, владимир путин, петр порошенко, нато, сша, пранкеры, вован и лексус, зарубежье
Новости, Польша, Украина, Владимир Путин, Петр Порошенко, НАТО, США, пранкеры, Вован и Лексус, Зарубежье
Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине
Главные вещи по Украине будут решены в США. Об этом рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко
позвонили экс-президенту Польши Александру Квасьневскому.
Примечательно, что общаться поляк с "Порошенко" предпочёл на русском языке.
В начале диалога с пранкерами экс-президент Польши напомнил о протестах польских фермеров. И проблема, по его мнению, будет заключаться в том, что делать с сельским хозяйством в Европе, когда Украина вступит в Европейский союз.
Он также отметил, что уровень "усталости от войны" в Европе повышается.
"И это опасный момент, потому что этот уровень "усталости" уже в 2024 году может стать большой проблемой для Украины. Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке", - заявил Квасьневский.
Он отметил важность предстоящих выборов президента США. Польский экс-президент напомнил о намерениях кандидата в президенты США Дональда Трампа
прийти к мирному соглашению по Украине в кратчайшие сроки. "Все это обозначает только победу Путина
, это означает, что самую высокую цену будет платить Украина", - добавил Красьневский.
Помимо этого, бывший президент Польши опасается, что "Путин будет атаковать хабы и аэропорты в Польше", которые работают для Украины.
Александр Квасьневский руководил Польшей с 1995 по 2005 год. В период его президентства страна вошла в НАТО.