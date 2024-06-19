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Главное за ночь 19 июня
Главное за ночь 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 июня
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС. Украина.ру, 19.06.2024
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
новости
кндр
лнр
ростовская область
владимир путин
ким чен ын
андрей марочко
мчс
ес
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Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС.Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, исходит из данных европейской статистики.Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055507377_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c464daa0751eea7ed2c99a76c4465371.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, лнр, ростовская область, владимир путин, ким чен ын, андрей марочко, мчс, ес, нато
Новости, КНДР, ЛНР, Ростовская область, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Андрей Марочко, МЧС, ЕС, НАТО
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС.
Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, исходит из данных европейской статистики.
Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.
ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.