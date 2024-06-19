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Главное за ночь 19 июня

Главное за ночь 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 июня

Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС. Украина.ру, 19.06.2024

2024-06-19T08:15

2024-06-19T08:15

2024-06-19T08:15

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Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС.Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, исходит из данных европейской статистики.Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, лнр, ростовская область, владимир путин, ким чен ын, андрей марочко, мчс, ес, нато