Главное за ночь 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055720083.html
Главное за ночь 19 июня
Главное за ночь 19 июня - 19.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 июня
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС. Украина.ру, 19.06.2024
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
новости
кндр
лнр
ростовская область
владимир путин
ким чен ын
андрей марочко
мчс
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055507377_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c67e4d2251980d4130cae7aa39674b89.jpg
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС.Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, исходит из данных европейской статистики.Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
кндр
лнр
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055507377_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c464daa0751eea7ed2c99a76c4465371.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, лнр, ростовская область, владимир путин, ким чен ын, андрей марочко, мчс, ес, нато
Новости, КНДР, ЛНР, Ростовская область, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Андрей Марочко, МЧС, ЕС, НАТО

Главное за ночь 19 июня

08:15 19.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС.
Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, исходит из данных европейской статистики.
Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.
ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
 
НовостиКНДРЛНРРостовская областьВладимир ПутинКим Чен ЫнАндрей МарочкоМЧСЕСНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО
09:30"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
09:00Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня
08:15Главное за ночь 19 июня
07:59Битва под Завихвостом: конец русского натиска на Запад
07:05"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита
06:51Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
06:29Россия: настоящие условия мира
06:18Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
05:53Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама
05:36Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов
05:17Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны
05:13Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"
05:00Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО
05:00"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
04:53Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
04:45"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
04:44Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу
04:37США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке
04:30Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
Лента новостейМолния