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Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару
Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару - 09.06.2024 Украина.ру
Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару
Ракеты, запускаемые ВСУ в сторону Крыма и других регионов России, пролетают над Запорожской АЭС и несут для ее безопасности большие риски. Об этом 9 июля заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости
2024-06-09T14:56
2024-06-09T14:56
2024-06-09T14:56
новости
россия
крым
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
обстрелы
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Глава региона уточнил, что та же StormShadow может сбиться с курса или быть сбитой российской системой ПВО, в любой момент может упасть на территорию станции и попасть в ядерный ректор, что приведет к непредсказуемым последствиям."Я никого не пугаю, но где гарантия, что она не повредит ядерный реактор", - сказал Балицкий и добавил, что российская сторона сделает все, чтобы защитить атомную станцию, но пока украинские войска ведут обстрелы, никаких гарантий безопасности для работы АЭС нет.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, обстрелы
Новости, Россия, Крым, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, обстрелы
Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару
Ракеты, запускаемые ВСУ в сторону Крыма и других регионов России, пролетают над Запорожской АЭС и несут для ее безопасности большие риски. Об этом 9 июля заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Глава региона уточнил, что та же StormShadow может сбиться с курса или быть сбитой российской системой ПВО, в любой момент может упасть на территорию станции и попасть в ядерный ректор, что приведет к непредсказуемым последствиям.
"Я никого не пугаю, но где гарантия, что она не повредит ядерный реактор", - сказал Балицкий и добавил, что российская сторона сделает все, чтобы защитить атомную станцию, но пока украинские войска ведут обстрелы, никаких гарантий безопасности для работы АЭС нет.