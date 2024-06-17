https://ukraina.ru/20240617/1055684139.html

"Мирный саммит": риски для России

"Мирный саммит": риски для России - 17.06.2024 Украина.ру

"Мирный саммит": риски для России

В российских СМИ итоги швейцарского саммита в поддержку "Мирного плана Зеленского" рассматриваются как провальные. В общем-то, для такой оценки есть все основания, но, как водится, не всё так просто

2024-06-17T12:58

2024-06-17T12:58

2024-06-17T12:58

мнения

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украина

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дмитрий кулеба

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Наши оценки во многом связаны с тем, что изначально украинское руководство связывало с саммитом совершенно неадекватные надежды.Сначала вообще предполагалось, что это будет что-то вроде встреч "большой тройки" во время Второй мировой войны, на которых решались судьбы послевоенного мира. Этот формат фактически предполагал: а) военную победу "союзников" над Россией; б) Украина должна была играть какую-то роль в послевоенном мироустройстве.Естественно, такая постановка вопроса была признана абсурдной и её отбросили (хотя некоторые следы именно такого восприятия саммитов заметны в выступлениях Зеленского).По второй версии, Россия должна была предстать перед судом всего международного сообщества и, оказавшись без поддержки, принять условия, продиктованные этому самому международному сообществу Украиной. При этом переговоры между Украиной и Россией исключались и на саммит Россию не приглашали.Провал этой версии был определён позицией Китая, который настаивал на участии в конференции России.Тем не менее, если не принимать во внимание именно завышенные ожидания украинской стороны, то в целом конференцию можно посчитать дипломатическим успехом Украины. Почему?Во-первых, украинской (точнее – американской, если уж быть честными) дипломатии удалось добиться беспрецедентного представительства. В конференции участвовали 92 государства и восемь международных организаций. Для сравнения – в ООН 193 члена, приглашено на конференцию было 160 государств.Разумеется, представительство было неровным – далеко не во всех случаях участники были представлены главами государств и правительств. Особенно болезненным было отсутствие Джозефа Байдена, но преувеличивать значение этого факта не стоит – от США на конференцию приехала вице-президент, а накануне Байден подписал с Зеленским соглашение о безопасности (чем, кстати, подтвердил его статус как легитимного главы государства, который может что-то подписывать).Итоговую декларацию подписали только 80 участников (причём отказались подписывать такие весомые государства как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и даже Швейцария), а Иордания и Ирак отозвали свои подписи, но всё равно это очень много.Как минимум удалось достичь определённого единства государств Запада, объединившихся в "проукраинскую коалицию". Таким образом, обозначился один из центров будущего многополярного мира (вторым, видимо, будет БРИКС, но часть его членов участие в конференции всё же приняли, пусть и не подписав документы).Во-вторых, подавляющее большинство выступлений было выдержано в более или менее антироссийском духе: Россия – агрессор, Украина должна победить, никаких уступок врагу и т.п. Разбавили эту волну только Джастин Тюрдо, который случайно ляпнул, что Россия должна победить, но тут же извинился, и Александер Стубб, забывший уточнить, что 10% территории Финляндия потеряла не в результате "российской агрессии", а в результате участия в Второй Мировой войне на стороне фашистской Германии…. Ну и вопль "слава Украине – героям слава"*, которым завершилось совместное фотографирование.Это, разумеется, фактор, имеющий значение только для СМИ, но организаторам конференции удалось создать видимость единодушного осуждения "неспровоцированной агрессии", а украинская пропаганда вне всякого сомнения использует эти выступления в полном объёме.В-третьих, конечно, из десяти пунктов "Мирного плана Зеленского" в итоговую декларацию были внесены только три, но считать их совсем уж безвинными мы бы не стали.В соответствии с этими пунктами Россия должна:- вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС;- обеспечить свободное плавание в Азовском море, которое является внутренним морем России;- вернуть на Украину "похищенных" украинских детей (включая тех, которые находятся в оздоровительных лагерях, усыновлены в российских семьях и даже находятся в Европе).Разумеется, Россия эти пункты выполнять не будет, но восемь десятков государств под ними подписались и у них есть основания заявлять, что Россия не заинтересована в мире и не уважает мировое сообщество.В-четвёртых, не очень хорошая ситуация сложилась вокруг участия России в следующем саммите.В ходе нынешней конференции Зеленский заявил, что России на ней нет, потому что она не хочет мира (на самом деле её просто не пригласили). Но уже в процессе позиция украинской стороны изменилась. Дмитрий Кулеба после её завершения заявил:"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях".Понятное дело, что для России такое развитие событий будет неприемлемым, потому что:- это будут переговоры не с Украиной, а с "международным сообществом", причём – агрессивно настроенным;- темой для обсуждения будет "Мирный план Зеленского" – обсуждать что-то другое участники саммита просто откажутся.Причём нет гарантий того, что отказ России от участия в саммите будет правильно воспринят Турцией, Саудовской Аравией и Кенией, которые подчеркнули необходимость её участия, да даже и Китаем, который тоже настаивал на российском представительстве (Китай, правда, скорее всего имеет в виду и другой формат конференции).Как видим, несмотря на то, что Зеленскому не удалось достичь поставленных задач, в целом швейцарскую конференцию нельзя считать для него провальной – это ещё один шаг в направлении дипломатической изоляции России, который может иметь неприятные последствия. Как минимум, он усложняет возможность политико-дипломатического решения украинского кризиса.На ту же тему: Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?* Лозунг признан в России экстремистским

https://ukraina.ru/20240615/1055666844.html

https://ukraina.ru/20240615/1055667665.html

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мнения, швейцария, украина, владимир зеленский, запад, внешняя политика, дипломатия, китай, джо байден, дмитрий кулеба, запорожская аэс, брикс, оон, россия