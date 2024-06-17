"Мирный саммит": риски для России
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСаммит по Украине в Швейцарии
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В российских СМИ итоги швейцарского саммита в поддержку "Мирного плана Зеленского" рассматриваются как провальные. В общем-то, для такой оценки есть все основания, но, как водится, не всё так просто
Наши оценки во многом связаны с тем, что изначально украинское руководство связывало с саммитом совершенно неадекватные надежды.
Сначала вообще предполагалось, что это будет что-то вроде встреч "большой тройки" во время Второй мировой войны, на которых решались судьбы послевоенного мира. Этот формат фактически предполагал: а) военную победу "союзников" над Россией; б) Украина должна была играть какую-то роль в послевоенном мироустройстве.
Естественно, такая постановка вопроса была признана абсурдной и её отбросили (хотя некоторые следы именно такого восприятия саммитов заметны в выступлениях Зеленского).
По второй версии, Россия должна была предстать перед судом всего международного сообщества и, оказавшись без поддержки, принять условия, продиктованные этому самому международному сообществу Украиной. При этом переговоры между Украиной и Россией исключались и на саммит Россию не приглашали.
Провал этой версии был определён позицией Китая, который настаивал на участии в конференции России.
15 июня, 15:42Швейцарский саммит войны, в котором проиграют всеВ Швейцария стартовал "саммит мира", собранный Зеленским для обсуждения дальнейшего мироустройства в духе торжества демократии и цивилизации. Правда, из заявленной географии глобальность уменьшилась до европейской с ее заокеанскими островными сателлитами.
Тем не менее, если не принимать во внимание именно завышенные ожидания украинской стороны, то в целом конференцию можно посчитать дипломатическим успехом Украины. Почему?
Во-первых, украинской (точнее – американской, если уж быть честными) дипломатии удалось добиться беспрецедентного представительства. В конференции участвовали 92 государства и восемь международных организаций. Для сравнения – в ООН 193 члена, приглашено на конференцию было 160 государств.
Разумеется, представительство было неровным – далеко не во всех случаях участники были представлены главами государств и правительств. Особенно болезненным было отсутствие Джозефа Байдена, но преувеличивать значение этого факта не стоит – от США на конференцию приехала вице-президент, а накануне Байден подписал с Зеленским соглашение о безопасности (чем, кстати, подтвердил его статус как легитимного главы государства, который может что-то подписывать).
Итоговую декларацию подписали только 80 участников (причём отказались подписывать такие весомые государства как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и даже Швейцария), а Иордания и Ирак отозвали свои подписи, но всё равно это очень много.
Как минимум удалось достичь определённого единства государств Запада, объединившихся в "проукраинскую коалицию". Таким образом, обозначился один из центров будущего многополярного мира (вторым, видимо, будет БРИКС, но часть его членов участие в конференции всё же приняли, пусть и не подписав документы).
Во-вторых, подавляющее большинство выступлений было выдержано в более или менее антироссийском духе: Россия – агрессор, Украина должна победить, никаких уступок врагу и т.п. Разбавили эту волну только Джастин Тюрдо, который случайно ляпнул, что Россия должна победить, но тут же извинился, и Александер Стубб, забывший уточнить, что 10% территории Финляндия потеряла не в результате "российской агрессии", а в результате участия в Второй Мировой войне на стороне фашистской Германии…. Ну и вопль "слава Украине – героям слава"*, которым завершилось совместное фотографирование.
Это, разумеется, фактор, имеющий значение только для СМИ, но организаторам конференции удалось создать видимость единодушного осуждения "неспровоцированной агрессии", а украинская пропаганда вне всякого сомнения использует эти выступления в полном объёме.
В-третьих, конечно, из десяти пунктов "Мирного плана Зеленского" в итоговую декларацию были внесены только три, но считать их совсем уж безвинными мы бы не стали.
В соответствии с этими пунктами Россия должна:
- вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС;
- обеспечить свободное плавание в Азовском море, которое является внутренним морем России;
- вернуть на Украину "похищенных" украинских детей (включая тех, которые находятся в оздоровительных лагерях, усыновлены в российских семьях и даже находятся в Европе).
Разумеется, Россия эти пункты выполнять не будет, но восемь десятков государств под ними подписались и у них есть основания заявлять, что Россия не заинтересована в мире и не уважает мировое сообщество.
В-четвёртых, не очень хорошая ситуация сложилась вокруг участия России в следующем саммите.
В ходе нынешней конференции Зеленский заявил, что России на ней нет, потому что она не хочет мира (на самом деле её просто не пригласили). Но уже в процессе позиция украинской стороны изменилась. Дмитрий Кулеба после её завершения заявил:
"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях".
Понятное дело, что для России такое развитие событий будет неприемлемым, потому что:
- это будут переговоры не с Украиной, а с "международным сообществом", причём – агрессивно настроенным;
7 июня, 18:02Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин
- темой для обсуждения будет "Мирный план Зеленского" – обсуждать что-то другое участники саммита просто откажутся.
Причём нет гарантий того, что отказ России от участия в саммите будет правильно воспринят Турцией, Саудовской Аравией и Кенией, которые подчеркнули необходимость её участия, да даже и Китаем, который тоже настаивал на российском представительстве (Китай, правда, скорее всего имеет в виду и другой формат конференции).
Как видим, несмотря на то, что Зеленскому не удалось достичь поставленных задач, в целом швейцарскую конференцию нельзя считать для него провальной – это ещё один шаг в направлении дипломатической изоляции России, который может иметь неприятные последствия. Как минимум, он усложняет возможность политико-дипломатического решения украинского кризиса.
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* Лозунг признан в России экстремистским