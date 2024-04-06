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Александер Стубб, биография

Александер Стубб, биография - 06.04.2024 Украина.ру

Александер Стубб, биография

Президент Финляндии

2024-04-06T13:49

2024-04-06T13:49

2024-04-06T13:49

биография

александр стубб

финляндия

президент

министр

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Детство и образованиеКай-Йоран Александер Стубб родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки в семье финки и шведа. Отец был хоккеистом, возглавлял хоккейную ассоциацию Финляндии, а с 1984 года — европейский офис Национальной хоккейной лиги США (NHL).Школу Александер закончил во Флориде в США в 1986 году, а через два года – гимназию Larkan в Хельсинки. Служил в армии Финляндии.После этого Стубб поступил в Университете Фурмана в США, где в 1993 году получил диплом политолога. А через год добавил к нему диплом Сорбонны по истории Франции и французскому языку. Магистратуру Александер окончил в 1995 году в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия), диссертация была посвящена проблемам Евросоюза. Также Стубб стал доктором философии в Лондонской школе экономики в 1999 году.В студенческие годы Стубб представлял финскую команду по гольфу на международных турнирах.КарьераВо время учебы в университете Александер подрабатывал хоккейным тренером, продавцом в магазине товаров для гольфа и стажером на бумажной фабрике в Германии.После получения диплома Стубб устроился советником в МИД Финляндии, где проработал с 1995 по 1997 год. Затем в течение года он был научным сотрудником Финской академии наук.Далее карьера Стубба переплетается с Евросоюзом: с 1999 по 2004 он работал в постоянном представительстве Финляндии при ЕС, параллельно с 2001 по 2003 числился советником председателя Еврокомиссии Романо Проди. Также с 2001 по 2007 Александер был приглашенным профессором в Колледже Европы в Бельгии.Был депутатом Европарламента с 2004 по 2008 год, состоял в комитете по контролю бюджета, принимал участие в работе конституционного комитета, являлся вице-президентом комитета по защите потребителей и внутреннего рынка.Когда премьер-министром Финляндии был Матти Ванханен, Стубб с 2008 по 2010 год занимал должность министра иностранных дел. В период вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией в августе 2008 года Александер вместе с главой МИД Франции Бернаром Кушнером разрабатывал план мирного урегулирования, который в дальнейшем стали называть "План Медведева-Саркози". После признания Россией Южной Осетии заявил, что это противоречит принципам ОБСЕ, но был против введения санкций в отношении РФ.В период, когда Кабинет министров возглавляли сначала Мари Кивиниеми, а потом Юрки Катайнен, Стубб состоял на посту министра иностранных дел, министра по делам ЕС и внешней торговли. Настаивал на безвизовом режиме с Россией.В течение 2011-2017 годов Александер состоял в парламенте от правоцентристской Национальной коалиционной партии, а с 2014 по 2016 был председателем этой партии.После ухода в отставку премьер-министра Юрки Катайнена до следующих выборов с 2014 по 2015 Стубб стал во главе правительства Финляндии. В этот период был принят проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" совместно с российским "Росатомом". После начала специальной военной операции на Украине Александер назвал ошибкой инициативу о возведении атомной электростанции при участии России. В 2022 году контракт был расторгнут Финляндией. Также, будучи временным премьер-министром, Стубб выступил за разрешение гендерно-нейтральных браков на законодательном уровне – соответствующие правки были внесены в декабре 2014 года.При премьер-министре Юхи Сипиля Александер был министром финансов с 2015 по 2016 год.Затем с 2017 по 2020 год Стубб являлся вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Параллельно председательствовал в правлении финской неправительственной организации по разрешению конфликтов Crisis Management Initiative.Александер был преподавателем и руководителем Школы транснационального управления Университета ЕС во Флоренции с 2020 по 2023 года.В 2024 году Стубб решил попытать свои силы в президентских выборах и победил во втором туре 11 февраля. Официально вступил в должность 1 марта 2024 года.Александер поддерживает киевский режим и даже согласен на транспортировку туда ядерного оружия через Финляндию. Выступает за отмену двойного российско-финского гражданства.Отношения и детиСтубб состоит в браке с Сюзанной Иннес-Стубб. Она является юристом в бельгийской компании, которая работает в сфере антимонопольного законодательства и защиты личных данных.У пары двое детей: дочь Эмилия 2001 года рождения и сын Оливер-Йохан 2004 года рождения.Интересные факты1. Стуб написал около 16 книг и десятки статей, в частности по истории Евросоюза. Публиковался в том числе и в Financial Times.2. Александер свободно разговаривает на шведском, английском, французском и немецком языках.3. Стубб до сих пор занимается спортом, также много времени уделяет чтению. Предпочитает биографии и политико-философские труды. Любимыми писателями называет Альбера Камю и Джона Стейнбека.

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биография, александр стубб, финляндия, президент, министр