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Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29

Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29 - 17.06.2024 Украина.ру

Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29

Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-06-17T05:15

2024-06-17T05:15

2024-06-17T05:15

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F-16- это машина прошлого века, которая поступила на вооружение в 80-е годы. Сейчас он прошёл несколько видов модернизации. Сегодня это базовый самолет истребительной авиации, который есть на вооружении НАТО, рассказал генерал-майор.Если гипотетически представить, что Киеву всё-таки передадут эти машины, по классу вооружения, по дате выпуска и другим характеристикам ВКС России могут противопоставить отечественные истребители МиГ-29, добавил офицер.Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16, отметил Липовой.Успех воздушного боя преимущественно зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских военных для полетов на F-16 готовили на скорую руку. Поэтому, в воздушных боях с российскими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

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