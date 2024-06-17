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Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29 - 17.06.2024 Украина.ру
Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-06-17T05:15
2024-06-17T05:15
2024-06-17T05:15
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F-16- это машина прошлого века, которая поступила на вооружение в 80-е годы. Сейчас он прошёл несколько видов модернизации. Сегодня это базовый самолет истребительной авиации, который есть на вооружении НАТО, рассказал генерал-майор.Если гипотетически представить, что Киеву всё-таки передадут эти машины, по классу вооружения, по дате выпуска и другим характеристикам ВКС России могут противопоставить отечественные истребители МиГ-29, добавил офицер.Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16, отметил Липовой.Успех воздушного боя преимущественно зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских военных для полетов на F-16 готовили на скорую руку. Поэтому, в воздушных боях с российскими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
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новости, россия, сша, киев, офицеры россии, вкс, авиация, сво, летчики, самолет, миг-29, f-16, пилоты
Новости, Россия, США, Киев, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВКС, авиация, СВО, летчики, самолет, МиГ-29, F-16, пилоты
Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
F-16- это машина прошлого века, которая поступила на вооружение в 80-е годы. Сейчас он прошёл несколько видов модернизации. Сегодня это базовый самолет истребительной авиации, который есть на вооружении НАТО, рассказал генерал-майор.
Если гипотетически представить, что Киеву всё-таки передадут эти машины, по классу вооружения, по дате выпуска и другим характеристикам ВКС России могут противопоставить отечественные истребители МиГ-29, добавил офицер.
Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, то есть свои плюсы и минусы и у российского МиГ-29, и у натовского F-16, отметил Липовой.
"Во-первых, самолет F-16 имеет один двигатель. У истребителя МиГ-29 два двигателя, и это с точки зрения безопасности большой плюс. Во-вторых, локатор, который стоит на нашей машине, видит гораздо дальше, чем такое же устройство на F-16. А в современном бою побеждает тот, кто первый заметит противника", - отметил он.
Успех воздушного боя преимущественно зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских военных для полетов на F-16 готовили на скорую руку. Поэтому, в воздушных боях с российскими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного, резюмировал собеседник издания.