https://ukraina.ru/20240615/1055668097.html

Песков: России нечего передать участникам саммита по Украине в Швейцарии

Песков: России нечего передать участникам саммита по Украине в Швейцарии - 15.06.2024 Украина.ру

Песков: России нечего передать участникам саммита по Украине в Швейцарии

Кремль не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита по Украине. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости

2024-06-15T16:37

2024-06-15T16:37

2024-06-15T17:23

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Песков заявил, что Кремлю нечего передать участникам саммита по Украине. Он также отметил, что Россия надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем швейцарский саммит.Песков также отметил, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня."В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине. В Швейцарии обсуждается вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, если на конференции отвергнут предложение России по переговорам, можно ли считать, что вопрос будет закрыт.Швейцарская конференция по Украине будет проходить 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток в окрестностях города Люцерна. Всего на мероприятие приедут представители 92 стран, хотя приглашение получили 160. Изначально Киев планировал, что на саммит соберутся лидеры всех стран-участниц, но в итоге ожидается только 57 президентов и премьеров. Из крупнейших стран-партнеров Украины в саммите примут участие лидеры Германии, Британии, Франции, Нидерландов и Польши. США будет представлять вице-президент Камала Харрис. Крупнейшие страны "глобального юга" не отправили на саммит ни одного первого лидера. От Бразилии, Индии, ЮАР, Индонезии, Израиля, Арабских Эмиратов и Филиппин будет посланники уровня ниже министерского. Китай от участия в саммите отказался, настаивая, что на него нужно было обязательно пригласить Россию. Кроме КНР, в саммите не будут участвовать такие крупные страны "глобального Юга" как Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам, Иран и ряд других государств. Также не будут участвовать такие члены СНГ как Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Белоруссия.От Саудовской Аравии и Турции на саммит приедут министры иностранных дел. Отказался ехать на "мирную" конференцию и глава ООН Антонио Гуттериш, который пришлет представителя. Также вместо папы Римского прибудет кардинал-дипломат из Ватикана.О том, почему на швейцарском "мирной" конференции не получится достигнуть результатов, которые хотел бы видеть Зеленский - в авторской статье Романа Гнатюка: Саммит в преддверии настоящих переговоров

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новости, украина, россия, швейцария, дмитрий песков, владимир путин, снг, саммит, конференция, мир, война, сша, запад, китай