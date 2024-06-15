https://ukraina.ru/20240615/1055663072.html

Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность - 15.06.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

С каждым днем усиливается огневая активность российской армии на линии фронта. Например, бомбовый удар авиации ВКС России был нанесен по поселку Нью-Йорк в ДНР, который до 2021 года был известен как Новгородское.

2024-06-15T10:36

2024-06-15T10:36

2024-06-15T10:53

эксклюзив

херсон

украина

киев

нестор махно

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

военная прокуратура

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Здесь, на контролируемой пока киевским режимом части Донбасса, ВСУ сконцентрировали свои войска и разместили склады с боеприпасами. Вот по ним и ударили авиабомбами ФАБ, которые разнесли в клочья позиции противника.Украинский Нью-Йорк находится между Горловкой, Авдеевкой и Торецком, это "островок", который ещё занимает украинская армия, пытаясь отбить здесь атаки российской армии. Бывшее Новгородское (надеемся, что прежнее название скоро восстановится) не то чтобы "кость в горле" для армии РФ, но этот населенный пункт несколько мешает выравниванию линии фронта и дальнейшему продвижению на этом направлении.Российская армия, как уже видно по сложившейся тактике, вначале выбивает силы противника артиллерией и бомбовыми ударами. Очевидно, что последуют наземные действия штурмовых групп, которые пойдут вперед по уже расчищенному пути. В последнем бомбовом ударе были использованы три авиабомбы ФАБ с управляемым модулем планирования, позволяющим наносить точечное поражение. То есть били не абы как, сокрушая всё подряд, а именно по заранее выявленным целям противника. Что-то подсказали местные партизаны, большую часть информации с координатами российские военные добыли своими средствами разведки. В общем, авиабомбы легли точно в цель, поразив наиболее значимые цели противника.Новгородское, которое с названием американского города как-то не особо прижилось, важный участок на Донецком направлении. Освободив Авдеевку и другие населенные пункты, мы ещё имеем проблемы с другими местоположениями ВСУ на этом направлении, откуда продолжается обстрел Донецка. Этот чертов Нью-Йорк в их числе.Разбить позиции ВСУ, уничтожить его резервы, причем не только в Новгородском, представляется наиболее важной задачей. Как российская армия пойдет здесь вперед — вопрос к Генштабу, это, надеюсь, дело времени. А вот выбивание сил противника, в том числе с применением авиабомб, это тоже главная задача.Ранее Минобороны РФ сообщало, что численность ударов по позициям ВСУ, в том числе с использованием управляемых авиационных бомб, кратно увеличилась. На самой Украине отмечают, что российская авиация стала сбрасывать бомбы в 16 раз больше, ВСУ панически боятся попасть под такие удары.Российская ФАБ (фугасная авиационная бомба) — один из самых мощных вариантов которой — УПАБ-1500Б (управляемая планирующая авиационная бомба весом 1500 килограмм), применена в ходе специальной военной операции на Украине. И если данные об её использовании носили ранее предположительный характер, то потом стало известно о применении этого боеприпаса по укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, а также других населенных пунктов.Используются и ракетные вооружения, под которыми подразумеваются средства комплексов "Искандер", "Калибр" (морского и наземного базирования), гиперзвуковых "Кинжалов". Отмечались достоинства артиллерийских средств, в том числе с использованием высокоточных снарядов "Краснополь", которые способны с использованием артсистем "Коалиция-С" поражать цели на расстоянии порядка 70 километров.Никто не сомневался в достоинствах этих российских вооружений — били метко, точно и далеко. Хоть в Харькове, хоть в Запорожье, хоть в совсем дальних районах Западной Украины — во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Выстрел — в цель, минуя гражданскую инфраструктуру и городские кварталы, но с неизменным успехом. И это был, пожалуй, максимальный эффект первого этапа СВО. При этом целей, представляющих угрозу российской армии в виде концентрации формирования резервов, меньше не становилось. Накачка Западом Украины вооружениями, которые направлялись в непосредственную близость к линии соприкосновения в Донбассе, заставила применять и другие средства противодействия, не только ракет и артиллерии.Иностранные наемники, в число которых можно записать и многочисленных инструкторов, которые "понаехали" на Украину, чувствуют себя здесь не совсем уютно. Особенно в городах юго-востока страны, где они отсиживаются в штабах и барах. Местные жители не особо рады таким гостям, которые зачастую ведут себя просто по-хамски, как колонизаторы в захваченной стране.Понятно, что "свидомые" и "щирые" украинцы иностранным наемникам рады и готовы едва ли не дорогу им застилать рушниками в надежде на щедрые "подарунки". Подарков особо нет, и даже "чубатые" в некотором расстройстве от отсутствия помощи. А вот пророссийски настроенные жители ни местных "нациков", ни заезжих наемников откровенно недолюбливают — те ведут себя нагло, а ещё практически всех местных жителей считают врагами, которые ждут не дождутся прихода российской армии.Как сообщают представители подполья, конфликты с иностранными наемниками случаются во многих пока ещё украинских городах. Сейчас "искрит" и в Херсоне. Как отмечают РИА Новости, в последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением. И, как отмечает один из подпольщиков, местные жители охотно делятся информацией о местах расположения иностранцев, которые здесь отсиживаются.До открытых столкновений дело не доходит, все-таки мирным жителям трудно противостоять вооруженным людям, но вот откровенно их игнорировать и оказывать никакой помощи, это пока по силам. Впрочем, наемники и сами между собой устраивают перестрелки, большей частью "по пьяной лавочке".Сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, на днях устроили в Херсоне перестрелку между собой. Причина конфликта между англоговорящими и французскими "солдатами удачи" не уточнялась. Известно, что они резвились в кафе "Березка" возле Днепровского рынка, а потом повздорили и устроили драку, которая закончилась стрельбой. В итоге с места конфликта кареты скорой помощи увезли четверых пострадавших с пулевыми ранениями различной степени тяжести.Как Херсон радовался в 2022 году приходу российских войск, так он и горевал, когда армия РФ ушла из города, это было в обоих случаях максимально эмоционально. Херсон и сейчас в большей степени является пророссийским и ненавидит украинских националистов, соответственно, и иностранных наемников. Мужчины всячески сбегают от мобилизации, а когда их отлавливают и отправляют служить в ВСУ, при первой возможности стараются сдаться в плен.На этом направлении российская армия пока не предпринимает активных попыток для второго освобождения Херсона. При этом противник крайне нервничает в ожидании штурма, для которого потребуется форсирование Днепра. А вот сам город российскими войсками не обстреливается, чтобы не допустить потерь среди местного гражданского население. Наемники это знают, поэтому стараются отсиживаться в Херсоне и просто „бухают“, а заодно и перестрелки устраивают. Их местоположение сообщают российской армии местные подпольщики, по этим координатам наносятся точечные удары.Минобороны РФ сообщало об уничтожении иностранных наемников на разных направлениях, в том числе и на Херсонском. В оборонном ведомстве отметили, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.Несмотря на отчаянное сопротивление противника на разных участках фронта, повальная мобилизация, проблемы воинской дисциплины все же сказываются на состоянии боеспособности украинской армии.Здесь можно отметить, что практически весь личный состав 110-й бригады теробороны далек от совершенства, большая часть бойцов — это насильно мобилизованные "дядьки", которым глубоко за 50, и отловленные инвалиды. Их "забрили", дали автоматы и по паре гранат. Войско еще то. Но служат. Только оказалось, что относительно безопасная Сумская область после организованной здесь киевским режимом атаки на российскую территорию попала под мощный ответный удар.Подобная перспектива, к слову, не обрадовала в первую очередь командиров 110-й бригады теробороны. Они предпочли бежать под различными предлогами куда подальше. Бросили своих подчиненных, которые остались без боеприпасов и банального пропитания и управления. Куда пойти, куда податься? Проще сдаться, но российская армия уничтожает противника артиллерийскими и авиационными ударами. А сейчас перешла в наступление на этом направлении, создавая здесь "санитарную зону".Как результат — каждый день на Украине хоронят десятки уничтоженных военнослужащих этой бригады. Как сообщает Telegram-канал "Шепот фронта", недавно прошли похороны еще шестерых мобилизованных, которые погибли по вине командования. Солдатам просто не сообщили, что подразделения прикрытия из состава РДК (Русский добровольческий корпус)* бежали со своих позиций, оставив их одних. Ни спрятаться, ни укрыться у украинских солдат не было возможности — их били в чистом поле, а они даже не знали, куда бежать-отступать.Назвать это не иначе как парад уродов невозможно, не в отношении украинских бойцов с какими-то заболеваниями или недугами, а в отношении их командования. Какой прок от солдата, который ничего не видит на передовой? Он сослепу и своих сослуживцев перестреляет. Есть такое выражение в армии, известное еще с былых времен, как „обозник “, это тыловые бойцы, тоже нужные на службе, но на своем месте, в тылу. Бросать их в бой нет никакого смысла из-за необученности военному делу. А вот ВСУ на таких „обозниках “и пытаются удержать оборону. Неудивительно, что постоянно проигрывают и отступают.Военная прокуратура Украины завалена разгребанием "авгиевых конюшен", где скопилось немало грязи, с которыми она справиться не может. Беда там с дезертирами, которых под 150 тысяч человек, а ещё 31 673 военнослужащих ВСУ находятся в рамках досудебного расследования об уголовных правонарушениях. По численности это как 6 полноценных механизированных бригад, ставших подследственными и ожидающих своей участи за решеткойУкраинская армия, условно, разделена на три составляющие, которые совершенно непохожи и, главное, несовместимы. Основа — подразделения минобороны, традиционная часть вооруженных сил, где ещё есть остатки дисциплины, более-менее сносное снабжение, в том числе боевой техникой. В привилегированном положении находятся и националистические батальоны в составе армейских бригад. Их берегут, в бой бросают далеко не всегда.Есть и "банды Махно", к которым можно отнести бригады теробороны, вот там полный бардак и пренебрежение к жизни бойцов, которых насильственно "нахватали" практически в туалетах и отправили в окопы. Они относятся к службе соответственно. Вот в отношении этого "контингента" чаще всего и заводятся уголовные дела.Статей УК Украины в отношении военнослужащих целый "букет". Самые распространенные статьи 402-405 — это неповиновение, неисполнение приказа. То есть просто бойцы, многие из которых уже вполне преклонного возраста, откровенно забивают на службу и посылают своих командиров куда подальше. Видимо, посылают так далеко, что возбуждаются уголовные дела.Не меньшей "популярностью" в ВСУ пользуются статьи 407-409 — самовольное оставление воинской части. Взял шинель — пошёл домой. Понятно, что никого не предупредив. Вот здесь не расшифровывается, это те, которые откровенно дезертировали или просто самостоятельно отправились на "побывку" повидать дома жену и детей. Ну, или просто самогона попить, устав от "комфорта" окопной жизни, которая в ВСУ сводится к сидению по "лисьим норам".Ещё одна статья, которая часто фигурирует в уголовных расследованиях в отношении украинских военных, это 427-я. Она предусмотрена за сдачу или оставление противнику средств ведения войны. Да, националисты часто бросают при отступлении под натиском российских войск не только автоматы. БТРы и танки, в том числе западного производства, покидают при возникшей опасности. Мотивация — своя жизнь дороже, а "Брэдли" или "Леопард", да гори они ясным пламенем, эти железяки. Но отвечать приходится, даже если техника была выведена из строя, а возможности эвакуации не представлялось.За самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — "светит" 429-я статья. Тоже достаточно распространенная. Призыв Киева воевать "до последнего украинца", украинские солдаты не всегда принимают так, как им велит командование, которые этот приказ получает от Зеленского. Да мобилизованным лучше баланду какую-никакую есть на нарах, чем идти "на мясо" без понимания и особой мотивации.Не умаляя достоинств ВСУ, всё-таки это была достаточно сильная армия с советским ещё наследством, необходимо отметить, что силы свои она подрастеряла. Череда мобилизаций, создание отрядов теробороны, куда набирают неподготовленных бойцов, значительно снизила боевой потенциал украинской армии. Профессиональных военных — офицеров и сержантов осталось не так много.Да и не горят селяне желанием воевать. Поэтому стараются дать драпака, пьянствуют и дебоширят, не подчиняются командирам. Всё это — признаки разложения армии, которое сейчас генерал Сырский пытается остановить карательными мерами. Да им проще в тюрьму пойти или в плен сдаться, чем идти в атаку. Вот и вся причина.О других моментах происходящих на линии боестолкновения - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240605/1055503437.html

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эксклюзив, херсон, украина, киев, нестор махно, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, военная прокуратура