https://ukraina.ru/20240615/1055659857.html

Тимофей Ермаков: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО

Тимофей Ермаков: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО - 15.06.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО

Я бы пока воздержался от громких заявлений, что мы побеждаем. Мы просто перехватили инициативу. Мы же не продвигаемся стремительным домкратом, как это делала Красная Армия, которая шагала по гетманской Украине и устанавливала свой флаг в каждом городе. Мы ведем паритетную войну

2024-06-15T09:54

2024-06-15T09:54

2024-06-15T09:54

интервью

россия

вооруженные силы украины

нато

часов яр

дроны

f-16

аэродромы

ядерное оружие

сво

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Я не призываю посыпать голову пеплом. Я просто считаю неуместными шапкозакидательские настроения на третий год очень тяжелой войны. Работы еще много, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей ЕрмаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, давайте не будем нарушать наших с вами традиций и начнем разговор с обстановки на Артемовском направлении. После того, как Украина перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска (причем сам Северск время от времени обрабатывается 1,5 тонными авиабомбами).- Да, мы пока не совсем понимаем замысел Харьковской наступательной операции, но ее плоды мы уже видим сейчас во всем Донбассе.Что касается микрорайона "Канал", то, по моей информации, наши десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс". Наша основная задача сейчас – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у нас еще очень много работы.Дело в том, что на южном фланге у нас образовывается карман в треугольнике Андреевка- Клещеевка- "Канал". Нам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам этот водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Учитывая, что мы еще давим в районе Калиновки (северный фланг) заставляя противника отступать к северным окраинам Часов Яра.Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая.В целом в Часов Яре мы применяем тактику, которая не раз оправдывала себя в ходе СВО. Мы охватываем город с двух сторон и наносим разрезающий удар в центр.Что касается Северского направления, то там наконец-то началось продвижение у моей любимой 106-й дивизии ВДВ. Тульские пацаны идут вперед. Они пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. По сравнению с тем, что было год назад, это неплохо.Сам город уже давно находится в полуокружении. Но в том же районе Серебрянского лесничества долгое время висел туман войны. Мне до сих пор непонятно, в какой конфигурации мы там находимся с украинскими войсками.Из Белогоровки мы оттянулись достаточно давно. Я долго работал с ребятами из "Барса-7", которые держали там активную оборону и бодрили ВСУ из района Шепиловки и Новодружевска. Сейчас мы вновь на территории Белогоровки. Но, учитывая, что мы туда заходили уже пять раз, я об этом даже не пишу. Хочется, чтобы Минобороны отчиталось о ее взятии, когда мы там окончательно закрепимся. Сейчас дела идут лучше, чем полгода назад. Когда мы зачистим меловой карьер, мы будем оттуда наступать дальше.В целом я не могу сказать, что враг бежит. Но общая тенденция на Артемовском направлении у нас неплохая.- Вы сказали, что на микрорайоне "Канал" мы используем прежнюю тактику. Но, может быть, можно выделить новые детали, касающиеся этих уличных боев?- Нет.Более того, если бы у "Вагнера" в Артемовске было бы такое же количество разных ФАБов, как сейчас, они бы его взяли гораздо быстрее. Сейчас у нас больше таких средств огневого поражения, поэтому мы уже двигаемся не так медленно. Но мы сталкиваемся с прежней проблемой – у ВС РФ с ВСУ паритет по личному составу. Мы побеждаем за счет тактики и старания.Оттянутые войска ВСУ на Харьковское направление – это наш шанс, которым мы пользуемся.Повторюсь, темпы продвижения у нас небыстрые только из-за нехватки людей.- А если бы у нас было больше людей, что конкретно мы бы сделали?- Я сейчас озвучиваю не свое собственное мнение. Я основываюсь на советских учебниках по тактике, где написаны правила строительства и штурма опорных пунктов, которые действуют до сих пор, несмотря на применение беспилотников и FPV-дронов.Ножками по земле все идут одинаково. Пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления вам нужно соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Тогда возможны широкие маневры, отвлекающие удары и вспомогательные направления. Это серьезно развязывает вам руки.Приведу бытовой пример.Допустим, вы решили купить квартиру, которая стоит восемь миллионов, а на руках у вас всего четыре. Чтобы ее приобрести, вам нужно где-то взять четыре миллиона. Только если в обычной жизни вы можете взять ипотеку, то на войне вам ее никто не даст.Теоретически мы могли бы опереться на ландскнехтов, но наемничество наше государство не приветствует. Поэтому у нас проводится скрытая мобилизация. Не бойтесь этого слова. Я имею в виду, что мы проводим агитацию, чтобы как можно больше добровольцев заключили контракт.Повторюсь, если бы у нас было больше личного состава, мы бы быстрее добивались успеха.- Вы упомянули беспилотники. Раньше звучали очень тревожные оценки, что ВСУ с помощью своих дронов чуть ли не отгонят нас от Часов Яра. Какова сейчас с ними ситуация?- У нас с ВСУ паритет по дронам. Но конкретно у Часов Яра мы им значительно уступаем в этом вопросе. Я уверен, что противник их целенаправленно тут накапливал, понимая, что после провала "контрнаступа" начнется наше наступление, когда ему придется переходить к активной обороне.На определенном этапе врагу удалось обойти нас в производстве дронов. Только это позволяет им сдерживать наше активное наступление. Учитывая, что качество и количество личного состава ВСУ упало. Мы же видим это по пленным. Мы же видим, в каком (немолодом) возрасте они тренируются у себя на полигонах (сами западные СМИ публикуют эти фотографии).Я уже молчу о настроениях украинских мужчин призывного возраста. Мы же видим, что каждый день на Украине появляются видео с сожженными машинами ТЦК. Это только то, что попадает в кадр. Но мы же не знаем, сколько всего за кадром. Там все гораздо жестче и интереснее.Повторюсь, беспилотные технологии на Украине хорошо развиты. Их там производят везде и всюду. Я не понимаю, почему у нас в Подмосковье не стоят ангары, где изготавливают эти простые изделия. Их можно сделать быстро. Это вам скажет любой радиолюбитель.Кстати, капитализм под это подходит очень хорошо. "Деньги-производители-проверяющая комиссия-дроны пошли в войска-люди заработали".Я еще не понимаю, почему у нас такие сложности с производством окопного РЭБа. Это тоже простая технология. Там антенна сделана фактически из выдвижной измерительной линейки. Глушить какие-то частоты – это не так сложно, как кажется.Мне не очень нравится, что в России строится социально ориентированный капитализм. Но раз уж мы его строим, то давайте ориентироваться на те группы населения, которые готовы помогать фронту и производить необходимое оборудование.- Один из кураторов ОПК Денис Мантуров сказал, что у нас в военном производстве не хватает больше 100 тысяч человек. Может, в этом все дело?- Наконец-то Мантуров сказал правду. Надеюсь, что он озвучил это не для красного словца, а для того, чтобы люди заняли эти рабочие места. Разговоры о том, что люди не хотят работать – это бред. Сейчас - не Советский Союз, где тебе в руки давали работу. Сейчас ты должен ее искать самостоятельно. И если у Мантурова есть рабочие места, пусть их кто-то займет.- Насчет противодействия дронам. Сейчас говорят, что нам нужен уже не РЭБ, а некие мобильные системы ПВО, которые работали бы по принципу турели. Насколько это реально? Насколько это позволит обезопасить наших солдат?- Это вполне реально.Нет ничего суперсложного в том, чтобы поставить ЗУшку на шасси. Люди в тапках и с бородой, поставив крупнокалиберный пулемет на пикап, в свое время изобрели "джихад-мобиль" - замечательное приспособление для ведения боя. У нас выпуск "УАЗ-Патриотов" с пулеметами уже налажен. И я не вижу проблемы с тем, чтобы создать мобильные средства ПВО.Кстати, у нас есть блуждающие минометы. Я имею в виду не "Нону". Я имею в виду, когда на простом автомобиле едет минометный расчет. Приехал-отстрелялся-уехал. Особенно эффективными они были до того момента, как аэроразведка не развилась. Я сам репортажи снимал с такими ребятами.Понятно, что мобильная ПВО – это не "Прометей" (ЗРК С-500). Но она должна применяться для борьбы с вражескими дронами.- Вернемся к теме скрытой/открытой мобилизации. Вы уверены, что мы сейчас можем оснастить бойцов всем необходимым?- В этом отношении я возлагаю надежду на Андрея Рэмовича Белоусова. Было бы здорово, если бы экономист научил Минобороны считать деньги. Когда наша техника, которая стоит миллиарды, поражается оружием, которое стоит миллионы, это странно. Я уже не говорю про коррупционные скандалы, когда Минобороны на бумаге нарисовали 1,5 миллиона бронежилетов, а потом их в реальности не оказалось. Это стоит расследовать.Поскольку Белоусов не принадлежит ни к одной из каст в Минобороны (он там человек новый), он действительно может сработать как антикоррупционный десант.Что касается новобранцев, то с СИБЗ (средства индивидуальной бронезащиты - Ред.) и стрелковым оружием мы справимся. Вопрос в том, что у нас находится на хранении. Это одному богу известно. Но я думаю, что там много всего.Были бы люди – технику мы найдем. Тем более, у нас есть не самые жадные партнеры. Если Северная Корея сразу же смогла отгрузить нам миллион снарядов, то и артиллерийские системы отгрузит. Да и в Белоруссии техники много.Если уж по всему СНГ начать скрести, то мы можем оформить как угодно этот скрытый импорт советского вооружения. На бумаге это никто не поймет. Разве что эшелоны какие заснимут. Но это можно преподнести как какие-то учения Киргизии на ее же территории.Повторюсь, люди гораздо важнее техники. Технику найдем.- Вы упомянули внутренние проблемы Украины. В прошлый раз мы подробно обсуждали прилет по Трипольской ТЭС в Киеве, после чего там в крупных городах начались системные перебои со светом. Получится ли у нас к осени полностью погасить их энергетику, чтобы этих проблем стало больше?- Шмыгаль уже заявил, что украинцев ждет темное лето и холодная зима. Надеюсь, что на третий год СВО, планово выбивая их энергетические мощности, мы сможем этого добиться. Да и сам Зеленский говорил, что у них вполовину уменьшилась выработка электроэнергии. Хотя они до сих пор выполняют условия по экспорту и реэкспорту электроэнергии в Европу. Это вроде бы удивительно. Но мы же понимаем, что люди на Украине воруют как в последний раз.Надеюсь, этот раз все же станет для них последним.Вообще мы сейчас больше наносим удары украинским аэродромам. Это интересная тема: будут ли страны НАТО, откуда будут взлетать якобы украинские F-16, стороной конфликта? (Украинские аэродромы они будут использовать только как аэродромы подскока). Если Запад решится на такой шаг, он перешагнет просто жирнющую красную линию Москвы. Нам на это придется отвечать.Это ведь уже будет не предоставление своей территории для прохода войск, как это сделала Белоруссия. Это непосредственное размещение техники и людей на своей территории, которые отправятся на конкретное боевое задание. А кто будет сидеть за штурвалами F-16? Мне кажется, что ими будут управлять инструкторы-ветераны, которые явно не украинского происхождения.Запад же каждый месяц повышает градус эскалации. Мы слышим каждый раз что-то новенькое. То французы зайдут в Одессу, то Украине разрешили бить западным оружием по "старой" России. Посмотрим, что будет с F-16.Хотя это произойдет еще нескоро. Сами западные источники говорят, что обучить первую эскадрилью они смогут только в конце 2025 года. Надеюсь, в конфигурации фронта, в которой к тому моменту окажется Украина, вряд ли ей будет смысл применять авиацию.- Более того, большинство экспертов сводятся во мнении, что именно такой вариант интервенции НАТО (западная авиация бьет по Крыму и участвует как наземная компонента ПВО) станет для нас наиболее болезненным. Потому что в этом случае противник нанесет по нам существенный ущерб, на который мы не сможем ответить без ударов по территории НАТО.- Именно об этом я и говорю. Запад пытается поставить нас в условия, когда мы будем вынуждены отвечать не "ассиметрично", а "симметрично". Нам придется наносить удары по Румынии, Польше и Болгарии, откуда будут взлетать эти F-16.Конечно, мы сможем быстро вычислить момент, когда эти самолеты появятся в том же Староконстантинове. Мы туда не пожалеем "Кинжалов" и "Калибров". Может быть, нам даже придется применить тактическое ядерное оружие. Это будет болезненный для нас момент, который может спровоцировать на его использование. Тем более, что ТЯО они выпрашивают уже давно.Понятно, что если мы применим ТЯО, то получится, что мы повысим градус эскалации. Но иначе объяснить людям, почему мы допустили сценарий, при котором F-16 будут наносить удары по "старой" российской территории, будет очень сложно.Так что мне страшно интересно, как это все будет развиваться.- Пока Москва считает, что ей нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы побеждаем.- Я бы пока воздержался от громких заявлений, что мы побеждаем. Мы просто перехватили инициативу. Мы же не продвигаемся стремительным домкратом, как это делала Красная Армия, которая шагала по гетманской Украине и устанавливала свой флаг в каждом городе. Мы ведем паритетную войну. Да, с нашим стратегическим преимуществом и нашей тактической обученностью мы показываем определенные результаты. Но это же не освобождение Донбасса образца 1943 года. У нас нет столько личного состава и командиров.Посмотрите, как действовали наши предки в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции. Мы потеряли 4,5 тысячи человек, но взяли в плен 51 тысячу и уничтожили 71 тысячу гитлеровцев и их итальянских союзников. Сейчас такого нет.Я не призываю посыпать голову пеплом. Я просто считаю неуместными шапкозакидательские настроения на третий год очень тяжелой войны.Владимир Путин четко обозначил наши условия для начала переговоров: Украина отказывается от членства в НАТО, выводит войска с территории ДНР/ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Запад снимает санкции. Но пока условия на земле для этого не созданы. Работы еще очень много.

https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html

https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

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интервью, россия, вооруженные силы украины, нато, часов яр, дроны, f-16, аэродромы, ядерное оружие, сво, минобороны, харьковская область