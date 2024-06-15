https://ukraina.ru/20240615/1055642738.html

Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии - 15.06.2024 Украина.ру

Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

Сегодня, 15 июня, на швейцарском курорте Бюргеншток на берегу Люцернского озера открывается конференция по Украине. Но ещё до её начала можно сказать, каким будет итог − провал Киева

2024-06-15T09:15

2024-06-15T09:15

2024-06-15T09:15

эксклюзив

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украина

швейцария

саммит

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владимир зеленский

андрей золотарев

бундестаг

оон

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Большинство собрать не удалосьС приближением даты мероприятия одна за одной страны объявляли об отказе от участия в нём. Швейцария разослала более 160 приглашений, 10 июня президент конфедерации Виола Амхерд сообщила, что своё присутствие на саммите подтвердили 80 государств и 10 международных организаций. В частности, лидеры Китая, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Камбоджи решили не ехать в Бюргеншток из-за отсутствия другой стороны конфликта – России, а без неё никакая мирная конференция, как было заявлено изначально, невозможна.Британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале выразил мнение, согласно которому всё больше государств предпочитает отстраниться от Киева, поскольку понимает безнадёжность его положения. При этом позиция Владимира Зеленского вызывает вопросы."Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал. Предположительно это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы", — сказал Меркурис.А ведь именно представительный состав участников был очень важен как для властей Украины, так и для их западных покровителей."Цель запланированной мирной конференции по Украине — привлечь на сторону Киева как можно больше стран", — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 6 июня, подчеркнув, что никаких мирных переговоров на саммите не будет.В схожем ключе высказался и Зеленский в интервью агентству Reuters, опубликованном 21 мая. "Прежде всего, повестка этой встречи - политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства", - заявил глава киевского режима.Но никакого большинства, как видно, не собралось. Да и кто сейчас представляет мировое большинство? Это страны Глобального Юга, многие из которых входят в БРИКС, они же партнёры России. И они не поддались на манипуляции Запада, чётко обозначив свою позицию: если мирный саммит, то такой, чтобы был приемлем как для Украины, так и для России. О том, чтобы их руками надавить на Москву и вынудить её пойти на уступки, речи тем более быть не может.О фиаско заговорили и на Западе. Депутат Бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен написала в социальной сети X вечером 12 июня: "Провал НАТО: число стран-участниц "мирного саммита" Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями". Для реальных переговоров необходимо участие России".Разочаровало Украину не только количество участников, но и уровень представительстваТем не менее, на конференции ожидается порядка 90 делегаций. Однако целый ряд стран хоть и не отклонил приглашение, но отправил в Швейцарию чиновников в лучшем случае среднего ранга (если министров, то не обязательно иностранных дел, например, Австралию представит министр национальной системы страхования по инвалидности, а Новую Зеландию - министр исправительных учреждений), а то и просто послов, которые не уполномочены принимать политические решения. Настоящим ударом для Украины стал отказ президента США Джо Байдена − при том, что он всё равно находился в Европе 13-15 июня на саммите лидеров G7 в Италии. Саммиту по украинской тематике он предпочёл мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Лос-Анджелесе. Эта новость откровенно вывела Зеленского из себя.На пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Брюсселе он заявил: "Это не очень сильное решение. Я считаю, при всём уважении к каждому человеку в США, они нам очень сильно помогают, но сейчас будет очень просто: будет саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попытается организовать Россия. Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США".Байден своих планов менять не стал. По мнению китайских экспертов, опрошенных изданием Global Times, американский лидер просто не верит в успех такого мероприятия без участия РФ. Соединённые Штаты на конференции представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Не поехал в Швейцарию и генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш.Впрочем, на высшем уровне будут представлены Франция, Германия, Польша, Канада и Евросоюз.Есть проблема посерьёзнееНу ладно, количество и уровень представительства участников - это одно дело. Но есть проблема куда сложнее − отсутствие единой повестки.Зеленский инициировал конференцию, чтобы продвинуть свою "формулу мира" и найти в этом вопросе поддержку мирового сообщества. Однако по мере приближения даты мероприятия его планы рушились, и в итоге из 10 пунктов, представленных им на саммите G20 в ноябре 2022 года на Бали, на повестке осталось всего три: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Можно сказать, самые нейтральные пункты. Те же, по которым между Москвой и Киевом согласия нет, опустили: прежде всего, речь идёт о требовании вывода российских войск с территории Украины.Зеленский попытался изобразить хорошую мину при плохой игре. В интервью американской газете The New York Times он утверждал, что эти три пункта "могут всех объединить"."Если мы разработаем детальный план решения этих трёх пунктов, он должен передаться представителям РФ, когда они увидят, что, например, 60–80–100 стран считают, что это аргумент, что это справедливый план, тогда мы увидим, хочет ли Россия закончить войну", — заявил Зеленский.Вот только никаких 100 стран собрать на швейцарском курорте не удалось − это раз. Да хоть 150 стран пусть выпустят совместное заявление, на позицию России это никак не повлияет, поскольку она уверена в своей правоте и своих действиях − это два. Три − оставшиеся вопросы имеют гуманитарный характер и, конечно, мировое сообщество поддержит освобождение пленных, сведение к минимуму риски ядерной конфронтации и гарантии продовольственной безопасности.В общем, слова Зеленского звучат неубедительно. Ну а что, гостей пригласили, о мероприятии раструбили за несколько месяцев, не отменять же?! Пришлось как-то выкручиваться, делать вид, что всё идёт по плану, хотя по факту повестка всё дальше отходит от изначально намеченной Украиной цели — мобилизовать мировое сообщество для оказания давления на Россию.Как рассказал дипломатический источник японского телеканала NHK, на том, чтобы оставить эти три пункта, настояла группа государств Глобального Юга, согласившихся принять участие в мероприятии, и Киев был вынужден пойти на уступки.Как стало известно Reuters, в заявлении, которое планируется принять по итогам конференции, будет содержаться призыв к соблюдению Устава ООН и международного права, а спецоперация РФ будет названа "войной". В общем никаких практических шагов.Ещё до открытия саммита его инициаторы признают его провал."Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение. Для мира нужны обе стороны за столом", — заявила президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine.Хотя вопрос, кому направлять приглашения, находился в ведении как раз-таки Берна.Украинский политолог Андрей Золотарёв констатирует, что от амбиций глобального саммита мира всё скатилось к конференции по безопасности. Байден не поехал, а если бы он был, то лидеров стран поприбавилось. Кроме того, в мероприятии участвуют люди, не наделённые полномочиями (первый заместитель министра обороны Таиланда, министр по делам инвалидов и ветеранов Австралии). Соответственно, уровень саммита снижается, добавляет эксперт.Конференция в Бюргенштоке пройдёт, а что дальше? Об этом в материале Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии

https://ukraina.ru/20240602/1055412988.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, швейцария, саммит, джо байден, владимир зеленский, андрей золотарев, бундестаг, оон, нато