https://ukraina.ru/20240604/1055478863.html

Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии

Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии - 04.06.2024 Украина.ру

Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США,... Украина.ру, 04.06.2024

2024-06-04T19:39

2024-06-04T19:39

2024-06-04T19:39

видео

колташов

россия

сша

запад

скотт риттер

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055478739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77ca29debeeb49adefdb5c3fbc2e3344.jpg

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США, запрещая своим гражданам участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также объяснил мотивы замены губернаторов в ряде регионов России: 00:29 - Почему Госдеп США боится участия Скотта Риттера в ПМЭФ-2024; 04:34 - Сравнение экономики США с СССР; 07:01 - О стратегии Запада по Украине; 21:31 - Зачем президент России Владимир Путин меняет губернаторов регионов?

россия

сша

запад

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, колташов, россия, сша, запад, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сво, ссср, кадры, кадровые перестановки, видео