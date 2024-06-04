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Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии - 04.06.2024 Украина.ру
Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США,... Украина.ру, 04.06.2024
2024-06-04T19:39
2024-06-04T19:39
2024-06-04T19:39
видео
колташов
россия
сша
запад
скотт риттер
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
сво
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США, запрещая своим гражданам участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также объяснил мотивы замены губернаторов в ряде регионов России: 00:29 - Почему Госдеп США боится участия Скотта Риттера в ПМЭФ-2024; 04:34 - Сравнение экономики США с СССР; 07:01 - О стратегии Запада по Украине; 21:31 - Зачем президент России Владимир Путин меняет губернаторов регионов?
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Украина.ру
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