Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии - 04.06.2024 Украина.ру
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Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии - 04.06.2024 Украина.ру
Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США,... Украина.ру, 04.06.2024
2024-06-04T19:39
2024-06-04T19:39
видео
колташов
россия
сша
запад
скотт риттер
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
сво
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США, запрещая своим гражданам участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также объяснил мотивы замены губернаторов в ряде регионов России: 00:29 - Почему Госдеп США боится участия Скотта Риттера в ПМЭФ-2024; 04:34 - Сравнение экономики США с СССР; 07:01 - О стратегии Запада по Украине; 21:31 - Зачем президент России Владимир Путин меняет губернаторов регионов?
россия
сша
запад
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видео, колташов, россия, сша, запад, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сво, ссср, кадры, кадровые перестановки, видео
Видео, Колташов, Россия, США, Запад, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, СССР, кадры, кадровые перестановки

Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии

19:39 04.06.2024
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, чего боятся США, запрещая своим гражданам участвовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также объяснил мотивы замены губернаторов в ряде регионов России:

00:29 - Почему Госдеп США боится участия Скотта Риттера в ПМЭФ-2024;
04:34 - Сравнение экономики США с СССР;
07:01 - О стратегии Запада по Украине;
21:31 - Зачем президент России Владимир Путин меняет губернаторов регионов?
 
ВидеоКолташовРоссияСШАЗападСкотт РиттерВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныСВОСССРкадрыкадровые перестановки
 
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19:39Тысячи солдат НАТО в тылу ВСУ: Колташов о том, что планирует Запад после саммита в Швейцарии
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