https://ukraina.ru/20240614/1055656207.html
Кэмерон объявил охоту на теневой флот России
Кэмерон объявил охоту на теневой флот России - 14.06.2024 Украина.ру
Кэмерон объявил охоту на теневой флот России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон объявил охоту на танкеры, на которых перевозят российскую нефть. С таким заявлением он выступил в интервью итальянской газете Corriere della Sera
2024-06-14T16:49
2024-06-14T16:49
2024-06-14T16:49
новости
великобритания
россия
сша
кэмерон
московская биржа
мид
ес
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/97/1033199784_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_506a1eb64e3a2d580dc52872b70edd83.jpg.webp
Кэмерон выступил за ужесточение антироссийских санкций. По его словам, Великобритания после выхода из Евросоюза накопила большой арсенал санкций, и не намерена останавливаться на ограничениях работы компаний в Европе и Великобритании. "Мы охотимся за ними по всему миру. Поэтому мы введем санкции против компаний в Китае, Турции, Кыргызстане и даже в Израиле, которые, по нашему мнению, поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины. Нам также предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они (танкеры. - Ред.) приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их останавливают", - заявил он. Кэмерон заявил, что представители стран Запада (в лице официального Лондона, предположительно) будут "гоняться за деньгами и нефтью", останавливать корабли и экспорт российского газа. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро. К санкциям присоединилась Великобритания. В частности, санкции направлены против российских проектов по производству и экспорту сжиженного природного газа. Также США ввели санкции против сектора информационных технологий. Они вступят в силу в сентябре 2024 года. Подробнее - в материале IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?
великобритания
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/97/1033199784_0:0:1832:1373_1920x0_80_0_0_5d6c24bc7b6b049eb2b73865cccb3089.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, россия, сша, кэмерон, московская биржа, мид, ес, санкции
Новости, Великобритания, Россия, США, Кэмерон, Московская биржа, МИД, ЕС, санкции
Кэмерон объявил охоту на теневой флот России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон объявил охоту на танкеры, на которых перевозят российскую нефть. С таким заявлением он выступил в интервью итальянской газете Corriere della Sera
Кэмерон выступил за ужесточение антироссийских санкций. По его словам, Великобритания после выхода из Евросоюза накопила большой арсенал санкций, и не намерена останавливаться на ограничениях работы компаний в Европе и Великобритании.
"Мы охотимся за ними по всему миру. Поэтому мы введем санкции против компаний в Китае, Турции, Кыргызстане и даже в Израиле, которые, по нашему мнению, поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины. Нам также предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они (танкеры. - Ред.) приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их останавливают", - заявил он.
Кэмерон заявил, что представители стран Запада (в лице официального Лондона, предположительно) будут "гоняться за деньгами и нефтью", останавливать корабли и экспорт российского газа.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро. К санкциям присоединилась Великобритания. В частности, санкции направлены против российских проектов по производству и экспорту сжиженного природного газа.
Также США ввели санкции против сектора информационных технологий. Они вступят в силу в сентябре 2024 года. Подробнее - в материале IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?