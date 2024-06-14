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Кэмерон объявил охоту на теневой флот России

Кэмерон объявил охоту на теневой флот России - 14.06.2024 Украина.ру

Кэмерон объявил охоту на теневой флот России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон объявил охоту на танкеры, на которых перевозят российскую нефть. С таким заявлением он выступил в интервью итальянской газете Corriere della Sera

2024-06-14T16:49

2024-06-14T16:49

2024-06-14T16:49

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Кэмерон выступил за ужесточение антироссийских санкций. По его словам, Великобритания после выхода из Евросоюза накопила большой арсенал санкций, и не намерена останавливаться на ограничениях работы компаний в Европе и Великобритании. "Мы охотимся за ними по всему миру. Поэтому мы введем санкции против компаний в Китае, Турции, Кыргызстане и даже в Израиле, которые, по нашему мнению, поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины. Нам также предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они (танкеры. - Ред.) приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их останавливают", - заявил он. Кэмерон заявил, что представители стран Запада (в лице официального Лондона, предположительно) будут "гоняться за деньгами и нефтью", останавливать корабли и экспорт российского газа. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро. К санкциям присоединилась Великобритания. В частности, санкции направлены против российских проектов по производству и экспорту сжиженного природного газа. Также США ввели санкции против сектора информационных технологий. Они вступят в силу в сентябре 2024 года. Подробнее - в материале IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?

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