https://ukraina.ru/20240614/1055653046.html

IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?

IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю? - 14.06.2024 Украина.ру

IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?

США ввели очередные антироссийские санкции, направленные на сектор информационных технологий. На что они нацелены?

2024-06-14T16:23

2024-06-14T16:23

2024-06-14T16:23

мнения

россия

владимир путин

минфин

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сша

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санкции

it-сектор

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США ввели новые санкции против российских предприятий, финансовых учреждений, СПГ-проектов и судов для них, граждан и ограничили доступ к услугам в сфере IT. Под санкции попали как заводы, на которых производят металлические бочки, так и научно-исследовательские институты. Все предприятия объединяет программное обеспечение − системы, при помощи которых разрабатывают технологические карты, проектируют детали машин и конструкции, автоматизируют производство. В основном это иностранный софт.Перед Россией снова стоит вызов: оставить все как есть или пойти своим путем и догонять. Причем на консервативный подход президентом России Владимиром Путиным фактически наложено вето. В 2022 году Путин назвал технологический суверенитет одним из ключевых принципов развития государства, в 2023 - ключевым в сфере информационных технологий, а в 2024 объявил о запуске нацпроектов для достижения этой цели к 2030 году. Например, роботизировать производство таким образом, чтобы Россия вошла в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Для этого нам потребуются сто тысяч машин, но управлять ими, разумеется, человек может при помощи программ.В Минфине США сделали акцент на использование определенных иностранных систем, которые, дескать, используют в военно-промышленном комплексе России. Учитывая то, что американские чиновники расширили определение ВПК до в принципе любого производства, которое, по их мнению, имеет отношение к чему-то военному ограничения могут коснуться любых сфер.На что нацелено?Штаты подсыпали сахарку в очередную гадость извращенных свобод, которые они называют демократическими. Ограничения коснутся всей автоматизации, но не затронут мессенджеры, телефоны и прочий связанный с телекоммуникацией софт. Причем понятно, что пропагандистская ставка ястребов сделана на среднестатистического россиянина, который использует передовые достижения человечества для просмотра пабликов в соцсетях и пересылки видео и фотографий. Можно же откуда-то с дивана, попивая чаек, поухмыляться над этими "ну, тупыми", пока тысячи инженеров будут ломать голову над решением задач. Кстати, и над тем, как запустить серийное производство этих самых диванов и кружек.Предполагается, что не обремененные вопросами общественного бытия соотечественники должны представить, будто Штаты - не такие уж и плохие парни. Они за мир, дружбу и жвачку. Но это - ложь.Чтобы понять, как на практике работают айти-санкции в сфере автоматизации производства, спрашиваю у товарища, проектировщика весьма значимых и крупных российских объектов инфраструктуры: скажи, а что ты думаешь?Современная стройка включает в себя более объемные решения, говорит он. Если раньше достаточно было изобразить графически какие-либо элементы, то сейчас проект включает в себя множество конкретных объектов с характеристиками. Можно начертить условную балку, но в простой чертеж не включишь такие параметры, как модель, трудоемкость, материалоемкость, стоимость, вес и объем. В программных комплексах все эти данные уже есть, в проекте уже заложена вся необходимая информация.Или светопрозрачная конструкция со сложной деталировкой. Одно окно - это 65-100 деталей. С автоматизацией над проектом могут работать три человека, без - условно триста. Раньше проектировщики просто выгружали целую модель в блок управления производством, а без автоматизации алгоритмы для всех операций придется загружать вручную. Вот так стройка интегрирована в производство, и вот на что нацелены санкции.Ручная обработка предполагает набор армии студентов, каждый из которых создавал бы электронные чертежи. Допустим, конструкция/деталь состоит из тысячи объектов. Берем тысячу студентов и даем каждому по чертежу. Если каждый сделает только одну ошибку, на выходе получим тысячу ошибок. На их поиск, исправление, согласование и так далее уйдет много времени. А время - деньги. Перенести на стройплощадке с места на место паллет с кирпичами - оплачиваемая работа.Можно взломать?Можно возразить, будто любой программный продукт можно взломать и пользоваться им как ни в чем не бывало. Пиратство часто при таком подходе описывается как панацея. Однако не все так просто.Тот же AutoCAD (система автоматизированного проектирования и черчения, компания Autodesk запретила россиянам использовать ее с конца марта 2024 года) не предназначен для управления. Некоторые умельцы находили способ загрузки проектов в блоки управления, а некоторые предприятия работают по старинке. В AutoCAD чертят проект, затем в формате pdf передают на завод, где его разбирают инженеры. Трудоемко? Очень.Другой вариант - покупка ключей от нужных программных продуктов у третьих лиц. Какое-то время это не очень-то законное решение выручало проектировщиков. А потом - пшик - ключи пропали. Собеседник девятнадцать раз прибегал к такому способу, крайний раз стал последним.Каждый промышленный станок (роботизированный) имеет уникальный код. Его нельзя изменить. Чтобы запустить программу управления производством надо ввести коды станков. Программа видит, что это за станок, где он находится, в чем задействован. Коды станков, утверждает собеседник, забанили. Попытка купить ключи от продукта в Польше не привела к успеху - на той стороне просто попросили скинуть коды, а после проверки отказали.Такие программные комплексы используются не только в строительстве, но и производстве электроники, химической промышленности, сельском хозяйстве. В частности речь идет о продуктах компании Trimble. С 31 декабря 2022 года все контракты с реселлерами в России и Белоруссии разорваны в одностороннем порядке, лицензии аннулированы. А проектировщики использовали их программу под названием Tekla. Также по принципу блочного программирования работает софт американской компании Bentley Systems.От AutoCAD эти программы отличаются тем, что могут выявлять коллизии - это автоматический процесс поиска и выявления ошибок. Например, у нас есть проект здания, в нем есть вентиляционный канал, который не должен упираться в балку. Программа найдет пересечение и моментально укажет на ошибку.Таким образом сама сложность заключается в вариативности проектирования. Одну задачу инженер может решить через сотню путей, и выберет именно оптимальное решение. Но чтобы оформить это решение вручную потребуется полгода, с автоматизацией и при помощи искусственного интеллекта - два дня.Вариативность также заключается в том, что иногда инженеру приходится выполнять и иррациональные пожелания заказчиков. Поломанный софт возвращает нас в 1998 год, когда графические изображения просто начинали переносить в электронный формат. Некоторые ограничения можно потерпеть, но что делать осенью, когда вступят в силу американские санкции?Ведь системы автоматизации производства - это и автопосев площадей, управление комбайнами, их геопозиционирование, орошение полей и уборка урожая. И управление важнейшим для России комплексом - энергетическим.В этом контексте президент России Владимир Путин не просто так говорит о том, что под все решения необходимо иметь собственную технологическую базу. Взять те же иностранные станки с иностранными цифровыми модулями управления. Они приспособлены и предназначены для работы в комплексе с иностранными программными продуктами. Чтобы получить собственный производственный комплекс по современным технологиям, потребуются и технологические обмены, и полностью отечественное станкостроение, и такие же программные решения. И роботизация страны в данных условиях кажется такой же амбициозной задачей, как план ГОЭЛРО. С разницей лишь в том, что электрификация была рассчитана на 10-15 лет, прорывной этап роботизации - почти на шесть.США также ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро. Подробнее читайте в материале Павла Котова Новые антироссийские санкции: против кого и зачем

https://ukraina.ru/20240613/1055637819.html

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мнения, россия, владимир путин, минфин, впк, сша, польша, санкции, it-сектор