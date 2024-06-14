В Хмельницкой области после прилета горит объект инфраструктуры – власти - 14.06.2024 Украина.ру
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В Хмельницкой области после прилета горит объект инфраструктуры – власти
В Хмельницкой области после прилета горит объект инфраструктуры – власти - 14.06.2024 Украина.ру
В Хмельницкой области после прилета горит объект инфраструктуры – власти
Хмельницкая областная военно-гражданская администрация сообщает, что пожар на одном из объектов инфраструктуры, пораженном в ходе ночного обстрела, продолжается
2024-06-14T13:21
2024-06-14T13:21
новости
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По словам представителя ОВА, украинские ПВО сбили ночью 11 воздушных целей на Хмельниччиной. Информации о погибших и пострадавших нет.Агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в украинском подполье, сообщает, что был поражен военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.В Хмельницком 14 июня задержан руководитель одного из отделов горсовета, сообщает Служба безопасности Украины. Его подозревают в работе на "ФСБ".В СБУ заявляют, что он "был завербован" во время учебы в Москве, в университете имени Баумана.По данным следствия, он собирал информацию о местах дислокации и проживания военных, а также производстве дронов.Подробнее об актуальных событиях на Украине - в материале Егора Леева Совещание по беспилотникам, "Кинжалом" по Киеву, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня на сайте Украина.ру.
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новости, украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), сбу, обстрелы
Новости, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), СБУ, обстрелы

В Хмельницкой области после прилета горит объект инфраструктуры – власти

13:21 14.06.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Хмельницкая областная военно-гражданская администрация сообщает, что пожар на одном из объектов инфраструктуры, пораженном в ходе ночного обстрела, продолжается
По словам представителя ОВА, украинские ПВО сбили ночью 11 воздушных целей на Хмельниччиной. Информации о погибших и пострадавших нет.
Агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в украинском подполье, сообщает, что был поражен военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
В Хмельницком 14 июня задержан руководитель одного из отделов горсовета, сообщает Служба безопасности Украины. Его подозревают в работе на "ФСБ".
В СБУ заявляют, что он "был завербован" во время учебы в Москве, в университете имени Баумана.
По данным следствия, он собирал информацию о местах дислокации и проживания военных, а также производстве дронов.
Подробнее об актуальных событиях на Украине - в материале Егора Леева Совещание по беспилотникам, "Кинжалом" по Киеву, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаХмельницкая областьХмельницкий (город)СБУобстрелы
 
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