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Совещание по беспилотникам, "Кинжалом" по Киеву, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Совещание по беспилотникам, "Кинжалом" по Киеву, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня - 14.06.2024 Украина.ру

Совещание по беспилотникам, "Кинжалом" по Киеву, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам взаимодействия с регионами страны в поставках беспилотников войскам. Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-14T13:12

2024-06-14T13:12

2024-06-14T13:12

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О совещании Белоусова и Дюмина рассказали в Минобороны РФ."В Национальном центре управления обороной России состоялось совместное селекторное совещание помощника президента Алексея Дюмина и министра обороны Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Министр обороны указал на важность взаимодействия при организации помощи войскам, что избежать избыточной вариативности изделий на фронте. Как подчеркнул Белоусов, такой подход повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств."Белоусов отметил, что субъекты Российской Федерации с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средствах "окопного" РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения", — рассказали в министерстве.Также Белоусов заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок средств радиоэлектронной борьбы и разведки российским войскам.В свою очередь, Дюмин указал на необходимость повысить эффективность взаимодействия субъектов и регионального бизнеса с Минобороны при разработке и производстве беспилотников, средств РЭБ и разведки, а также других высокотехнологичных устройств.Встреча Белоусова и Дюмина уже прокомментировали."Дебют связки Белоусов-Дюмин. Сегодня состоялось первое совместное совещание Помощника Президента Алексея Дюмина и Министра обороны Андрея Белоусова. И сразу - по крайне важной теме. Обсуждали взаимодействие с регионами в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению. Дюмин прекрасно осведомлен о наличии по всей России народных КБ в сферах разработки и производства БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. И предлагает повысить эффективность их взаимодействия с Минобороны. Белоусов отметил, что регионы с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средствах "окопного" РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения. Министр обороны считает, что надо упорядочить и скоординировать поставки отдельного имущества на фронт, особенно средств радиоэлектронной борьбы и разведки", - отметил военкор Александр Коц.Также Коц отметил, что глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам."Кинжалом" по КиевуРоссийская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он сослался на своих соратников."В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома "Жуляны", — отметил Лебедев.По словам подпольщика, проезд в сторону аэропорта давно закрыт для мирных жителей."Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", — также рассказал Лебедев.Перед этим о том, что в Киеве прогремел взрыв, сообщил ряд украинских источников, в частности, об этом писало издание "Страна".Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий отмечал, что удар был нанесён при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал"."Кинжал" на Киев", - писал он в своём телеграм-канале.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что прилёт был по "очень интересному объекту"."По Киеву прилетел реально "Кинжал" (сверхзвуковая ракета). Прилёт в очень интересный объект. Ждем подробностей", - писал канал.Официального подтверждения с украинской стороны этой информации нет.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 45 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 23 обстрела, на горловском направлении — 17 обстрелов, на докучаевском направлении — 5 обстрелов, выпустив в общей сложности 126 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили 4 гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 1 автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки 4 снаряда калибром 155 мм.Представительство опубликовало видео удара по Петровскому району 14 июня.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Алёшки — 5; Саги — 3; Каховка — 2; Малая Кардашинка — 3; Заводовка — 4; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 5", - указывалось в публикацииВ течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Солонцы, Каховка, Нижний Рогачик, Бабино, Саги.С утра 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале четыре раза сообщал о запуске сигнала ракетной опасности."Около 10:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - также сообщило Минобороны России.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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хроники, эксклюзив, россия, украина, киев, андрей белоусов, алексей дюмин, минобороны