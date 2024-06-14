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Что будет с долларом и финансовым рынком в целом? Мнения экспертов

Что будет с долларом и финансовым рынком в целом? Мнения экспертов - 14.06.2024 Украина.ру

Что будет с долларом и финансовым рынком в целом? Мнения экспертов

В среду, 12 июня, США ввели новый пакет санкций в отношении юридических и физических лиц России. На следующий день к ним присоединилась Великобритания.

2024-06-14T06:00

2024-06-14T06:00

2024-06-14T07:15

россия

сша

великобритания

михаил хазин

московская биржа

госдума

эксклюзив

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Самым важным, хотя и прогнозируемым, стало решение ввести ограничения против Московской фондовой биржи. Таким образом, Штаты фактически отрезали Россию от доллара. В тот же день Центробанк отреагировал на новые правила игры: теперь ориентиром для установления курсов мировых валют будет юань. Его доля в биржевых торгах и так росла и в мае составила 54%. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. <...> Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", – передает пресс-служаб Цетробанка. Что это значит для рядовых граждан, как это отразится на потребительском рынке – постарались по горячим следам разобраться эксперты в своих соцсетях.Профессор ВШЭ Евгений КоганСША вчера вечером ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и целого ряда различных организаций, предприятий и физических лиц. Попробуем разобраться, на что и как все это повлияет и что делать.Биржевые торги долларом и евро скоро будут прекращены. Другое дело, что OFAC дал время на закрытие всех сделок и позиций до 13 августа. То есть еще 2 месяца. Мы с вами жили долго в ситуации, когда в России не было биржевых торгов валютой. Ну и снова так, по всей видимости, какое-то время поживем. Будут торги не биржевые, а ВНЕ биржевые. — Да, затраты на несколько процентов (или долей процента) возрастут. Но не трагично. — Да, возрастет, без сомнения, волатильность торговли, но не смертельно. Здесь все будет контролировать регулятор. — Да, возрастут спреды. Но опять же не на десятки процентов. Кто точно не потеряет в данной ситуации, так это банки. Доходы их из-за расширения спредов и комиссионных по внебиржевым операциям только возрастут. Возможно, что появятся несколько курсов. Курс ЦБ. Курс межбанка. Курс для различных операций. В том числе курс на фьючерсах. Ну и курс черного рынка. Вопрос лишь в том, насколько они будут отличаться. Этого мы пока не знаем. Но скоро и в этом разберемся.Объемы торгов первоначально, вполне вероятно, упадут. Но опять же… все быстро восстановится. Валюту-то для осуществления импортных операций все равно нужно будет приобретать. Так же, как и продавать ее экспортерам.Что будет с курсом доллара и прочих валют. Ну, полетает он, конечно же, в первые дни. Это без сомнений. И стабилизируется, скорее всего, достаточно быстро. Причем, полагаю, весьма близко с курсом до санкций. В дальнейшем я бы не исключил и некоторого укрепления рубля. Вопрос пока открыт.Долларовые инструменты. К примеру, замещающие облигации или золотые облигации Селигдара. Эти инструменты будут торговаться так же, как и торговались. Основная проблема — как и к чему будет считаться привязка. Понятно, что к курсу доллара. А вот как… здесь есть вопросы. Но, я полагаю — чисто технические.Фондовый рынок. Понятное дело, что с открытия, скорее, упадет. Реакция будет, возможно, эмоциональная. Здесь сложно давать советы. Но все же, полагаю, что сильно не упадем. А так… рынок будет торговаться как и торговался ранее.Фьючерсы и вообще рынок деривативов. В принципе, это чисто рублевый инструмент. Вопрос лишь в ценообразовании. Очевидно, что торговля станет волатильнее. И менее предсказуемой. То есть там, где в ценообразовании участвует валюта, все будет первоначально очень непонятно. Но, кстати, вполне возможно, что курс доллара на фьючерсных торгах для многих (если конечно, регулятор не станет вмешиваться) будет неким индикатором. Будем спрашивать друг друга — а что там на фьючерсах… Но глобально поменяется лишь механизм ценообразования. Для меня пока также загадка, как фьючерсы будут торговаться. Имею в виду не только фьючерсы на доллар, евро или другие валюты. Я еще думаю о тех фьючерсных контрактах, где в принципе в расчете цены есть валютная составляющая. Но… посмотрим. Самому интересно. А вообще, вопросов пока немало. Но твердо знаю одно. Большинство проблем будет так или иначе решено. Главное — сегодня не совершать опрометчивых и эмоциональных поступков. Курс доллара так или иначе стабилизируется и будет торговаться на уровнях, близких к позавчерашним плюс-минус. Бежать в обменник не нужно. Забирать свои деньги из банков не нужно. Психовать и сливать сегодня свои ценные бумаги по принципу — ужас, страшно… Тоже не стоит. Потом можем и пожалеть.Журналист Семен УраловПо сути, теперь торговля валютой разделилась на 2 контура: в интересах государства и бизнеса и в интересах частных лиц. Последние будут как и прежде продавать и покупать валюту через банки, которые станут чем-то вроде Торгсинов. Будут принимать доллар и евро у населения. Но поскольку эти валюты теряют смысл как средство внешних расчётов, то постепенно будут уходить в обмен на те же юани. Совсем не исчезнут, конечно же. На юга заграничные теперь – только с наличкой.Журналист Андрей МедведевВсе же Высшая школа экономики это какой-то заповедник гоблинов, как у Саймака. То есть, России, по мнению ВШЭ сейчас прямо вот на пике потери экономического суверенитета, из-за зависимости от юаня, и никогда так плохо в России не было. То есть, когда в России продавали за доллары практически всё, даже еду, это было ничего, нормально. Когда цены определяли в у.е, это тоже была не потеря суверенитета. Когда машины продавали исключительно за доллары, не по за рубли даже по текущему курсу, а за доллары. Рубль вообще никто не воспринимал, как деньги. Это 20 лет назад было всего. Я много могу примеров вспомнить из недавнего прошлого. Но это всё по мнению экспертов ВШЭ, видимо было признаком здоровой и крепкой экономики. Логика, впрочем, понятна. Это же были доллары, правильная валюта белого человека из далёкой страны мечты. Это была правильная экономическая зависимость. Расово верная. Потому и потеря экономического суверенитета в те годы было делом, по мнению ВШЭ, нужным. И когда биржи торговали не юанем и долларом, это тоже совершенно не настораживало экспертов. Нет, безусловно, в экономике у нас сложностей хватает. Но надрывные причитания о зависимости от юаня от тех, кто годами говорил, что интеграция России в западную экономику на правах, по сути, колонии - это очень хорошо, умиляют.Экономист и публицист Михаил ХазинВот чего я терпеть не могу, так это истерику … Как только слышу: "Хватай мешки, вокзал отходит!", сразу понимаю, что кто-то кого-то хочет развести на деньги. И, соответственно, отхожу подальше. Ну вот что сегодня произошло? США ввели санкции против валютной биржи? А что, раньше было легче? Против банков санкций не было? Платежи нормально проходят? Что-то продавать за пределами страны легко и просто? Так объясните мне, что произошло? Я, кстати, совершенно не уверен, что бОльшая часть населения страны вообще знает, что это за биржа, где она находится и что делает. У неё были уникальные функции в соответствии с нашим внутренним законодательством? Ну так измените его, всего-то и делов. Стоит ли по этому поводу нервничать? Впрочем, есть один вариант. Говорят, в некоторых обменниках доллар уже продают за 200 рублей, а покупают только за 50 … Вот тут всё понятно, ребята решили разыграть комбинашку. Дураки же всегда есть, почему бы не срубить бабла на глупости паникеров … Опять же, не забудем, не все у нас довольны происходящими в стране событиями и устроить панику, попугать граждан — это для них святое. Одно слово — вредители. Ну а с точки зрения нормального развития событий даже обсуждать нечего. Придумать новый механизм обменного курса ничего не стоит. Желательно при этом его сделать так, чтобы США не могли на него повлиять, хотя это, конечно, будет сложно, доллар, всё-таки, пока американская валюта. Собственно, таковой он и останется, потому слово "пока" относится к его статусу мировой валюты. Вот тут США активно пытаются его этого статуса лишить. Сами. Так что я думаю, что банки, которые и определяют обменные курсы для граждан, в самое ближайшее время ситуацию быстро стабилизируют и про панику все быстро забудут. Ну, за исключением тех, кто за 50 рублей свои доллары продал и теперь попытается на честно заработанные деньги купить их снова. Столько же уже не получится … И будьте внимательны граждане, если звёзды зажигают … в смысле, если панику устраивают, значит это кому-нибудь нужно. Вот и подумайте, кому, и не являетесь ли вы жертвой этого обстоятельства.Депутат Госдумы Евгений ПоповПодозреваю, что технически Московская биржа вполне может вернуться к торговле парами рубль/евро, рубль/доллар. Запрет эмитента доллара на его оборот - малозначимый фактор, учитывая огромные потоки валюты, поступающие в страну от экспортеров. Эти санкции - часть мира, основанного на правилах, исполнять которые нам совершенно не следует. И даже смешно им следовать. Доллар - такой же товар, как автомобиль или туалетная бумага. Есть спрос - есть предложение. Спрашивать разрешения у производителя не обязательно.Более подробно о последних санкциях, которые ввел Запад против России - в материале Павла Котова "Новые антироссийские санкции: против кого и зачем"

россия

сша

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россия, сша, великобритания, михаил хазин, московская биржа, госдума, эксклюзив