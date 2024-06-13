https://ukraina.ru/20240613/1055616355.html

Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США

Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США - 13.06.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США

Поляки воевать всегда любили и умели, но до определённого момента. То есть, когда становилось ясно, что война проиграна, они это фиксировали, а не продолжали умирать пачками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-13T03:15

2024-06-13T03:15

2024-06-13T03:15

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Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. Например, на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.Причём технически европейцы будут оснащены лучше, но в численном отношении их будет меньше, потому что вряд ли поляки захотят все вместе умереть за США и будут призывать всех, кого поймают на улицах, добавил он.Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли сейчас армии РФ прорываться на Сумском направлении можно узнать из интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей

https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html

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новости, украина, польша, прибалтика, ростислав ищенко, сво, вс рф, война, россия, сша, европа