Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США
Поляки воевать всегда любили и умели, но до определённого момента. То есть, когда становилось ясно, что война проиграна, они это фиксировали, а не продолжали умирать пачками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. Например, на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.
Причём технически европейцы будут оснащены лучше, но в численном отношении их будет меньше, потому что вряд ли поляки захотят все вместе умереть за США и будут призывать всех, кого поймают на улицах, добавил он.
"Поляки воевать любили и умели, но до определённого момента. То есть, когда становилось ясно, что война проиграна, они это фиксировали, а не продолжали умирать пачками", - подчеркнул Ищенко.
Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли сейчас армии РФ прорываться на Сумском направлении можно узнать из интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
11 июня, 05:30Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизмаСобытия на Украине — в немалой степени результат череды просчетов политиков Запада. В результате все европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность.