Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США - 13.06.2024 Украина.ру
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Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США - 13.06.2024 Украина.ру
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Перед Россией стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T04:10
2024-06-13T04:10
новости
украина
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запад
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Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что на избавление от Зеленского у Запада уйдет практически год.Не факт, что Владимир Зеленский не "кончится" раньше вместе с Украиной. Проблема же состоит не в том, чтобы избавиться от Зеленского, а в том, чтобы избавиться от Украины, рассказал Ищенко.До этого президентом Украины был Петр Порошенко. И при нем наверное, было немножко лучше, но не критически лучше, чем при Зеленском. Тоже сажали в тюрьму и убивали, но не так много. По Белгороду тогда ВСУ не стреляли, но стреляли по Донецку, добавил он.Поэтому стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Дальше надо будет все равно бороться с Соединенными Штатами, отметил он."Это длительный процесс, он не на год, а на годы. С Украиной можно, наверное, покончить раньше. Других каких-то сверхзадач на этом направлении я не вижу", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, как Россия призывает мир отойти от роковой черты и не скатываться в мировую войну можно узнать из интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, вс рф, сша, петр порошенко, государство
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, США, Петр Порошенко, государство

Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США

04:10 13.06.2024
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Перед Россией стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что на избавление от Зеленского у Запада уйдет практически год.
Не факт, что Владимир Зеленский не "кончится" раньше вместе с Украиной. Проблема же состоит не в том, чтобы избавиться от Зеленского, а в том, чтобы избавиться от Украины, рассказал Ищенко.
До этого президентом Украины был Петр Порошенко. И при нем наверное, было немножко лучше, но не критически лучше, чем при Зеленском. Тоже сажали в тюрьму и убивали, но не так много. По Белгороду тогда ВСУ не стреляли, но стреляли по Донецку, добавил он.
"Придет кто-то вместо Зеленского, будем еще Зеленского вспоминать, оказывается, не такой плохой он парень был, оказывается, возможно и хуже. Потому что на Украине лучше никогда не бывает, там каждый следующий президент хуже предыдущего", - подчеркнул Ищенко.
Поэтому стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Дальше надо будет все равно бороться с Соединенными Штатами, отметил он.
"Это длительный процесс, он не на год, а на годы. С Украиной можно, наверное, покончить раньше. Других каких-то сверхзадач на этом направлении я не вижу", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, как Россия призывает мир отойти от роковой черты и не скатываться в мировую войну можно узнать из интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
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