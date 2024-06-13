https://ukraina.ru/20240613/1055609599.html

Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США

Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США - 13.06.2024 Украина.ру

Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США

Перед Россией стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-13T04:10

2024-06-13T04:10

2024-06-13T04:10

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Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что на избавление от Зеленского у Запада уйдет практически год.Не факт, что Владимир Зеленский не "кончится" раньше вместе с Украиной. Проблема же состоит не в том, чтобы избавиться от Зеленского, а в том, чтобы избавиться от Украины, рассказал Ищенко.До этого президентом Украины был Петр Порошенко. И при нем наверное, было немножко лучше, но не критически лучше, чем при Зеленском. Тоже сажали в тюрьму и убивали, но не так много. По Белгороду тогда ВСУ не стреляли, но стреляли по Донецку, добавил он.Поэтому стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Дальше надо будет все равно бороться с Соединенными Штатами, отметил он."Это длительный процесс, он не на год, а на годы. С Украиной можно, наверное, покончить раньше. Других каких-то сверхзадач на этом направлении я не вижу", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, как Россия призывает мир отойти от роковой черты и не скатываться в мировую войну можно узнать из интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

https://ukraina.ru/20240611/1055600285.html

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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, вс рф, сша, петр порошенко, государство