https://ukraina.ru/20240613/1055609599.html
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США - 13.06.2024 Украина.ру
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Перед Россией стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T04:10
2024-06-13T04:10
2024-06-13T04:10
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Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что на избавление от Зеленского у Запада уйдет практически год.Не факт, что Владимир Зеленский не "кончится" раньше вместе с Украиной. Проблема же состоит не в том, чтобы избавиться от Зеленского, а в том, чтобы избавиться от Украины, рассказал Ищенко.До этого президентом Украины был Петр Порошенко. И при нем наверное, было немножко лучше, но не критически лучше, чем при Зеленском. Тоже сажали в тюрьму и убивали, но не так много. По Белгороду тогда ВСУ не стреляли, но стреляли по Донецку, добавил он.Поэтому стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Дальше надо будет все равно бороться с Соединенными Штатами, отметил он."Это длительный процесс, он не на год, а на годы. С Украиной можно, наверное, покончить раньше. Других каких-то сверхзадач на этом направлении я не вижу", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, как Россия призывает мир отойти от роковой черты и не скатываться в мировую войну можно узнать из интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, вс рф, сша, петр порошенко, государство
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, США, Петр Порошенко, государство
Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Перед Россией стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что на избавление от Зеленского у Запада уйдет практически год.
Не факт, что Владимир Зеленский не "кончится" раньше вместе с Украиной. Проблема же состоит не в том, чтобы избавиться от Зеленского, а в том, чтобы избавиться от Украины, рассказал Ищенко.
До этого президентом Украины был Петр Порошенко. И при нем наверное, было немножко лучше, но не критически лучше, чем при Зеленском. Тоже сажали в тюрьму и убивали, но не так много. По Белгороду тогда ВСУ не стреляли, но стреляли по Донецку, добавил он.
"Придет кто-то вместо Зеленского, будем еще Зеленского вспоминать, оказывается, не такой плохой он парень был, оказывается, возможно и хуже. Потому что на Украине лучше никогда не бывает, там каждый следующий президент хуже предыдущего", - подчеркнул Ищенко.
Поэтому стоит задача уничтожить Украину как государство, а не уничтожить Зеленского. И Россия собирается решить эту проблему как можно быстрее. Дальше надо будет все равно бороться с Соединенными Штатами, отметил он.
"Это длительный процесс, он не на год, а на годы. С Украиной можно, наверное, покончить раньше. Других каких-то сверхзадач на этом направлении я не вижу", - заключил собеседник издания.
О том, как Россия призывает мир отойти от роковой черты и не скатываться в мировую войну можно узнать из интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"