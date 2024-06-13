https://ukraina.ru/20240613/1055603094.html

"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского

"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского - 13.06.2024 Украина.ру

"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского

России нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на швейцарский саммит. ВСУ ставят целью расшатать российские позиции и показать миру, что они якобы "остановили наступление российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-13T03:40

2024-06-13T03:40

2024-06-13T03:40

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конференция

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На севере ВСУ создали мощный кулак, сумев затормозить наступление ВС РФ своими оборонительными действиями. В частности, сейчас российские военные "бодаются" за Волчанск, там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, сообщил обозреватель.То есть России нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на швейцарский саммит. ВСУ ставят целью расшатать российские позиции и показать миру, что они якобы "остановили наступление российской армии", подчеркнул Баранец.Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у [Владимира] Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, где находится точка невозврата, после которой нельзя будет избежать дальнейшей эскалации можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html

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новости, россия, запад, волчанск, виктор баранец, всу, вс рф, владимир зеленский, наступление, конференция, украина, харьковская область