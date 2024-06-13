"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского
России нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на швейцарский саммит. ВСУ ставят целью расшатать российские позиции и показать миру, что они якобы "остановили наступление российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На севере ВСУ создали мощный кулак, сумев затормозить наступление ВС РФ своими оборонительными действиями. В частности, сейчас российские военные "бодаются" за Волчанск, там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, сообщил обозреватель.
"Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы. Нас ждет большая драка. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение, решив вопрос с Волчанском к этому шоу в Швейцарии", - уточнил эксперт.
То есть России нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на швейцарский саммит. ВСУ ставят целью расшатать российские позиции и показать миру, что они якобы "остановили наступление российской армии", подчеркнул Баранец.
Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у [Владимира] Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.ру
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