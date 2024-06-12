https://ukraina.ru/20240612/1055599547.html

Безсонов назвал три варианта ответа России на западный "фас" Киеву

Безсонов назвал три варианта ответа России на западный "фас" Киеву - 12.06.2024 Украина.ру

Безсонов назвал три варианта ответа России на западный "фас" Киеву

На западное "разрешение" Киеву боимбить территории России Москва может отреагировать несколькими способами. Уничтожением американских беспилотников в Черном море, проведением ядерных учений с использованием макетов Лондона, Парижа или Вашингтона, а также передачей оружия "третьим лицам".

2024-06-12T05:10

2024-06-12T05:10

2024-06-12T05:39

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Он отметил, что первым делом России пора начать сбивать американские БПЛА над Черным морем, пояснив, что пусть дроны и находятся формально над нейтральными водами, но они могут собирать данные с Крыма.И наконец, резюмировал он, Россия, как и обозначил президент Владимир Путин, может передать свое вооружение "третьим лицам". В списке таковых, считает Безсонов, могут оказаться, например, йеменские "хуситы"."Если им передать что-то интересное, они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море. А вообще есть много мест, где можно было бы навредить американцам. Было бы желание. Оно у нас давно должно было бы появиться", - резюмировал собеседник издания в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что в ответ на западное "разрешение" бить по территории РФ, Москва может передать оружие "хуситам" в Йемене, иранским прокси в Ирак, Сирии, Ирану, Кубе, Венесуэле, а также Китаю и Африке.Вот только делая этот выбор, отметил Гаспарян, стоит понимать, насколько от этого решения мир "будет стабилен и прочен", ведь Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но ее саму неизменно к ней подталкивают."Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал. Понятно, что реслинг – это национальный американский театр. США получают от этого удовольствие. Но любой нормальный человек подумает: "ну хорошо, полыхнет на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это такое место, которое невозможно потушить"" - резюмировал собеседник издания.В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesНазваны города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемСначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".В топку войны: западные эксперты судорожно пытаются понять, как Россия им ответитЧуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.

https://ukraina.ru/20240610/1055580643.html

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