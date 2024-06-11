https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

Даниил Безсонов: Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк

Даниил Безсонов: Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк - 11.06.2024 Украина.ру

Даниил Безсонов: Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк

Не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России.

2024-06-11T05:50

2024-06-11T05:50

2024-06-11T05:50

интервью

запад

украина

россия

даниил безсонов

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

ядерное оружие

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/08/1041628108_48:8:858:464_1920x0_80_0_0_dcad2a29fc434e31b0dab11831839033.jpg

Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию, чтобы как можно больше украинцев сгорели в этой войне, не успев проснуться, считает военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даннил БезсоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин заявил, что Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Это было бы ответом союзникам по НАТО, позволившим атаковать Украине российскую территорию.- Даниил, какая из стран Запада может первой ощутить на себе эти "дружественные поставки из России"?- Давайте начнем с заявлений Запада о том, что они разрешили Украине обстреливать из своего оружия "старые" российские регионы. Все заявления западных стран, даже если они кажутся нам смешными и нелепыми, не делаются просто так. И в данном случае они преследуют две конкретные цели.Первое. Это работа на внутреннюю аудиторию. Запад настраивает свои собственные общества на то, что Россия – агрессор, с которой, может быть, придется воевать.Второе. Это работа с российской аудиторией. Запад пытается приучить нас к боли. В том смысле, что критически важные объекты на нашей территории будут поражены. При этом Запад пытается навязать нам мысль, что все под контролем. "Не будет ничего из ряда вон выходящего, потому что мы всегда предупреждаем". А что будет, если они через месяц из всех стволов без предупреждения ударят по всем нашим военным аэродромам?- То есть они пытаются нас убаюкать?- Да. К сожалению, Запад воспринимает нас как лягушку, которую надо варить на медленном огне. Не боятся они нас. Они просто не хотят, чтобы произошло нечто такое, когда мы начнем делать резкие движения.Теперь насчет нашего ответа.Первое. Нам давно надо было сбивать американские БПЛА над Черным морем (MQ-9 Reaper). Да, они формально находятся над нейтральными водами, но они могут собирать данные с Крыма, а также дают ВСУ целеуказания для ракетных ударов и ударов беспилотниками. Это – наша законная цель. Мы давно должны были их сбивать. Почему это не делается? Для меня загадка.Второе. Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, нам давно следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием. Не надо паниковать, что из-за этого земля треснет, луна сойдет с орбиты и все будет в радиации. В холодную войну СССР и США проводили такие испытания, и все было нормально.Для наглядности мы можем поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и наглядно показать западной аудитории, что может быть в случае войны с Россией. Чтобы они не пребывали в теплой ванне и не думали, что могут нам вредить, а их это не коснется.Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то, возможно, что Путин поступил так же, как США поступают в случае с Украиной (обещают передать, а оно на самом деле уже передано). Самые яростные борцы с западным миром – йеменские "хуситы". Если им передать что-то интересное, они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море.Вообще есть много мест, где можно было бы навредить американцам. Было бы желание. Оно у нас давно должно было бы появиться.- Вы сказали про ядерные учения. Как раз в январе стрелки "часов судного дня", символизирующих напряжённость ситуации в мире, оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи". Не пора ли сдвинуть их ближе к этой отметке? Насколько близка ядерная катастрофа?- Запад толкает Россию на применение ядерного оружия руками Украины. Начиная с ударов по Энгельсу в декабре 2022 года и заканчивая атаками на радиолокационных станций большой дальности типа "Воронеж" в Краснодарском крае. Это очевидно.Если атаки на аэродром в Энгельсе еще можно было объяснить тем, что иногда наши "стратеги" используют большие ракеты типа "Х" для стрельбы по военным объектам на Украине, то "Воронеж" никак не принимает участие в СВО. То же самое касается некоторых наших кораблей, которые не принимают участие в СВО, но могут поучаствовать в войне с НАТО. Получается, что украинцы – это идеальные американские "хуситы", которые бьют по нашему ядерному щиту. Если так будет продолжаться, они будут бить по нашим шахтам, где стоят "Сарматы" и "Тополя".Многие призывают ударить тактическим ядерным боезарядом по острову Змеиный ("там никого нет") или по какому-то селу на три хаты с 30-ю всушниками. Мол, киевский режим увидит ядерный гриб и сдастся. Так Запад только этого и ждет. И я боюсь, что худший сценарий может реализоваться.Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 всушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов. И в мировых СМИ они будут выглядеть красавчиками: "Это же вы открыли ящик Пандоры, а мы только защищались".Я считаю, что если России когда-нибудь придется применять ядерное оружие, то его надо применять наверняка, без предварительных ласк. Надеюсь, что до этого не дойдет.- Вы упомянули об ударах по российскому флоту в Черном море и по западному флоту в Красном море. Какова вообще роль флота в современной войне, если он топится роем беспилотников, которые сложно погасить штатными средствами?- Я отвечу на этот вопрос как обыватель с определенным боевым опытом.Флот – это мощная штука, которая по воде может оказаться в любой точке мира. Флот имеет большие калибры. Флот может использовать дальнобойные ракеты для огневого поражения противника. Но на сегодняшний день большого смысла в применении флота (как и танка) нет. Если мы снова попытаемся направить корабли к Одессе, их просто не будет. Вернее, это будет то же самое, как если мы сейчас на Донецком направлении выведем в поле тысячу танков и направим их на ВСУ. Они просто сгорят за два часа.Пока мы не найдем средства защиты любой нашей техники от беспилотников (морских и воздушных), мы эту проблему не решим.Многие говорят, что нам нужно много средств РЭБ. Пока это еще актуально. А завтра это уже может быть неактуально, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель. Оператору достаточно просто запустить их в направлении врага, а дальше он ищет себе цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота). И РЭБы на них не действуют, потому что там нечего давить (сигнала нет, потому что он сам летает).Так что нам надо для борьбы с дронами разрабатывать мобильные системы ПВО. Какие-то турели, которые можно было бы установить на танках и на кораблях. А у наших моряков до сих пор проблемы с тепловизорами и приборами ночного видения. ВСУ по кораблям бьют БЭками (безэкипажными катерами), а у бойцов до сих пор нет элементарных средств защиты от них.Повторюсь, пока мы не найдем противоядие от беспилотников, наши корабли и танки будут одной большой мишенью. С той лишь разницей, что если танк еще можно спрятать где-то за кустиком, то корабль на водной глади не спрячешь никуда.- Переходим к ситуации на фронте. Наше наступление на Харьковском направлении затормозилось. Это связывают с тем, что ВСУ перебросили туда большие резервы. Чего там ждать дальше?- Еще в декабре 2023 года, когда началась Авдеевская операция и весь наш фронт ожил, я предположил, что это еще не основное наше наступление, потому что основной удар мы нанесем на севере. Мне казалось, что мы выманиваем и перемалываем все силы и резервы Украины, чтобы ударить противнику в тыл, иначе в этом не было бы смысла. И то, что мы делаем в районе Липцев и Волчанска, подтверждает мои прогнозы.Повторюсь, Липцы и Волчанск – это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра, где у нас началось продвижение.У Киева нет проблемы с людьми. У него проблемы с техникой и вооружением. И мы этими проблемами пользуемся.Основное же наше наступление будет где-то между Харьковом и Сумами. Если у нас там припрятаны резервы в 150-200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы. В этом случае враг попадет в окружение, потому что он будет заперт между нашими частями и Днепром. Особенно, если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты.Нам надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, а территория будет не под нашим контролем, Запад все равно найдет тех, кто будет готов с нами воевать. Наше командование это понимает.Если же я ошибаюсь, и никаких крупных резервов между Сумами и Харьковом у нас нет, смысла в текущем продвижении у нас нет. Нам надо уходить в глухую оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями.Но мне все же кажется, что замысел именно таков, как я описал.- Вы сказали, что у Киева нет проблем с личным составом. Почему же тогда на Украине зверствуют ТЦК и принимается новый закон о военной полиции, который предусматривает платные доносы на уклонистов и право для всех правоохранителей вламываться в жилые дома без разрешения суда?- Общая численность всех украинских военнослужащих сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек (активные штыки и тыловые службы). Если Киев освободит всушников от охраны границы с Белоруссией и важных объектов в глубине, он может получить группировку в 300 тысяч человек и отправить её на восточный фронт.И НАТО сейчас тоже ищет контингент, чтобы освободить этих 300 тысяч человек от тыловых задач и послать в бой.Идем дальше. На Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Пока о 18-летних ребятах речи не идет. И не надо думать, что там некому воевать. Да, они гребут всех. Но я вижу в этом другой смысл.Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию.Никакого иного смысла я в этом не вижу. Даже если противник сейчас пригонит на Украину миллион мужчин со всего мира, они их долго будут вооружать. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться.Да, это звучит дико и пропагандистски, но это правда.О том, кукую тактику и стратегию принимают ВС РФ и в чем недостатки российской армии в этих действиях - в интервью Алексея Стеценко "Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей"

https://ukraina.ru/20231024/1050422574.html

https://ukraina.ru/20240610/1055580643.html

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

запад

украина

россия

харьков

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, запад, украина, россия, даниил безсонов, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, ядерное оружие, сво, флот, беспилотники, харьков, сумы