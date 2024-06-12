Безсонов рассказал, зачем Западу нужна украинская угроза Москве
04:30 12.06.2024 (обновлено: 05:37 12.06.2024)
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Любые заявления западных стран, даже если они кажутся смешными и нелепыми, делаются не просто так. В случае с "разрешением" Киеву атаковать своим оружием российские территории, коллективный Вашингтон преследовал как минимум две цели
Их в интервью изданию Украина.ру назвал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
В первую очередь, отметил он, это работа на внутреннюю аудиторию. Запад настраивает своих граждан на то, что Россия – агрессор и альтернативного мнения на этот счет быть не может.
"Второе. Это работа с российской аудиторией. Запад пытается приучить нас к боли. В том смысле, что критически важные объекты на нашей территории будут поражены. При этом Запад пытается навязать нам мысль, что все под контролем. "Не будет ничего из ряда вон выходящего, потому что мы всегда предупреждаем". К сожалению, Запад воспринимает нас как лягушку, которую надо варить на медленном огне. Не боятся они нас. Они просто не хотят, чтобы произошло нечто такое, когда мы начнем делать резкие движения", - отметил Безсонов.
Ответить на это Россия может отреагировать несколькими способами. Уничтожением американских беспилотников в Черном море, проведением ядерных учений с использованием макетов Лондона, Парижа или Вашингтона, а также передачей оружия "третьим лицам".
Самые яростные борцы с западным миром, отметил Безсонов, это йеменские "хуситы". И если им подарить что-то интересное, "они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море", резюмировал собеседник издания в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что в ответ на западное "разрешение" бить по территории РФ, Москва может передать оружие "хуситам" в Йемене, иранским прокси в Ирак, Сирии, Ирану, Кубе, Венесуэле, а также Китаю и Африке.
Вот только делая этот выбор, отметил Гаспарян, стоит понимать, насколько от этого решения мир "будет стабилен и прочен", ведь Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но ее саму неизменно к ней подталкивают.
"Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал. Понятно, что реслинг – это национальный американский театр. США получают от этого удовольствие. Но любой нормальный человек подумает: "ну хорошо, полыхнет на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это такое место, которое невозможно потушить"" - резюмировал собеседник издания.
10 июня, 17:51Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ" Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты и не скатиться в мировую войну. Но нас к этой черте кидают всеми силами. Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал
В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.
Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".
Сначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.
Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.
Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".
Чуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.
10 июня, 13:48Киселев: Ответ Западу за ракеты для Украины может прилететь куда угодноВладимир Путин на ПМЭФ заявил о возможности поставок нашего дальнобойного оружия странам, недружественным по отношению к нашим противникам. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев разъяснил, кому и где могут угрожать такие действия России