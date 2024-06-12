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"Так я вижу ближайшие месяцы СВО": полковник Баранец сделал прогноз

"Так я вижу ближайшие месяцы СВО": полковник Баранец сделал прогноз - 12.06.2024 Украина.ру

"Так я вижу ближайшие месяцы СВО": полковник Баранец сделал прогноз

В ближайшее время главным для ВС РФ будет Харьковское направление. Буферную зону будет создать непросто, так как речь идет о зачистке огромного региона, на что требуются сотни диверсионных групп. Однако этот приказ Владимира Путина будет выполнен.

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.И третий пункт, который он назвал - это тема заморозки украинского конфликта по корейскому сценарию. Полковник подчеркнул, что к переговорам всегда стремится сторона, которая проигрывает войну. И в данном случае это не Россия."Для нас принципиально важно хотя бы дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка, поскольку эти города уже превращаются в фортеци. Туда уже летят наши "Искандеры". Мы уже начинаем выкорчевывать наиболее опасные позиции ВСУ. Так я вижу ближайшие месяцы СВО", - резюмировал собеседник издания в интервью Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада.Ранее в интервью изданию Украина.ру журналист Олег Измайлов отметил, что наиболее интересные перспективы для российских сил сейчас открываются на двух участках: Карловка и Очеретино.По его словам, в ближайшее время ВС РФ могут взять Карловку и весь район Карловского водохранилища. Тогда откроется дорога в старые районы западного Донбасса, то есть Селидово и Красноармейск. До этих городов, отметил эксперт, осталось уже не так много километров.Еще более интересный вариант, на его взгляд, это движение от Очеретино и удар по Константиновке с юга. В этом случае для ВСУ будет отрезан Дзержинск."Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны", - сказал Измайлов, уточнив, что под формулировкой "в ближайшее время" имеет в виду летние месяцы.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, виктор баранец, украина.ру, прогноз, сво, вс рф, харьков