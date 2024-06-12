"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами - 12.06.2024 Украина.ру
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"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами
"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами - 12.06.2024 Украина.ру
"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами
С конца прошлого года до конца апреля, когда поставки артиллерийских боеприпасов из США были приостановлены, у Украины образовалась сильная нехватка снарядов, поэтому ВСУ поменяли тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
2024-06-12T05:40
2024-06-12T05:40
сша
дроны
фронт
харьковская область
конфликт
всу
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В частности, эксперт отметил, что ВСУ стали все чаще применять дроны на фронте.“Основная задача дронов состоит в том, чтобы выбивать транспорт, в том числе эвакуационный, который движется к ЛБС. А против пехоты, которая закопалась в дотах и блиндажах, вам нужен тяжелый козырь в виде тысячи снарядов и корректируемых авиабомб, которые превращают местность в лунный пейзаж, тем самым выбивая личный состав противника и подавляя его моральный дух”, - полагает военный историк.Однако, Поликарпов утверждает, что эффективность дронов может упасть, в первую очередь из-за грамотного пользования РЭБами.На днях старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия."Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры"."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.В свою очередь, результативность российских операторов FPV-дронов превысила показатели именитых снайперов времен Великой Отечественной войны.Подробнее об особенностях использования РЭБов можно узнать узнать в полной версии интервью Михаила Поликарпова: "России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ".
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сша, дроны, фронт, харьковская область, конфликт, всу
США, дроны, фронт, Харьковская область, конфликт, ВСУ

"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами

05:40 12.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
С конца прошлого года до конца апреля, когда поставки артиллерийских боеприпасов из США были приостановлены, у Украины образовалась сильная нехватка снарядов, поэтому ВСУ поменяли тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
В частности, эксперт отметил, что ВСУ стали все чаще применять дроны на фронте.
Основная задача дронов состоит в том, чтобы выбивать транспорт, в том числе эвакуационный, который движется к ЛБС. А против пехоты, которая закопалась в дотах и блиндажах, вам нужен тяжелый козырь в виде тысячи снарядов и корректируемых авиабомб, которые превращают местность в лунный пейзаж, тем самым выбивая личный состав противника и подавляя его моральный дух”, - полагает военный историк.
Однако, Поликарпов утверждает, что эффективность дронов может упасть, в первую очередь из-за грамотного пользования РЭБами.
На днях старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.
По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия.
тобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.
Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры".
"Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.
Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.
В свою очередь, результативность российских операторов FPV-дронов превысила показатели именитых снайперов времен Великой Отечественной войны.
Подробнее об особенностях использования РЭБов можно узнать узнать в полной версии интервью Михаила Поликарпова: "России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ".
 
СШАдроныфронтХарьковская областьконфликтВСУ
 
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