https://ukraina.ru/20240612/1055552071.html

"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами

"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами - 12.06.2024 Украина.ру

"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами

С конца прошлого года до конца апреля, когда поставки артиллерийских боеприпасов из США были приостановлены, у Украины образовалась сильная нехватка снарядов, поэтому ВСУ поменяли тактику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.

2024-06-12T05:40

2024-06-12T05:40

2024-06-12T05:40

сша

дроны

фронт

харьковская область

конфликт

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1d/1054806686_0:130:1200:805_1920x0_80_0_0_35479d4c193e7c4d11d5cf9cfbe42b83.jpg

В частности, эксперт отметил, что ВСУ стали все чаще применять дроны на фронте.“Основная задача дронов состоит в том, чтобы выбивать транспорт, в том числе эвакуационный, который движется к ЛБС. А против пехоты, которая закопалась в дотах и блиндажах, вам нужен тяжелый козырь в виде тысячи снарядов и корректируемых авиабомб, которые превращают местность в лунный пейзаж, тем самым выбивая личный состав противника и подавляя его моральный дух”, - полагает военный историк.Однако, Поликарпов утверждает, что эффективность дронов может упасть, в первую очередь из-за грамотного пользования РЭБами.На днях старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия."Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры"."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.В свою очередь, результативность российских операторов FPV-дронов превысила показатели именитых снайперов времен Великой Отечественной войны.Подробнее об особенностях использования РЭБов можно узнать узнать в полной версии интервью Михаила Поликарпова: "России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ".

сша

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, дроны, фронт, харьковская область, конфликт, всу