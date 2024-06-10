Daily Express: Украина планирует теракты в российских школах - 10.06.2024 Украина.ру
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Daily Express: Украина планирует теракты в российских школах
Daily Express: Украина планирует теракты в российских школах - 10.06.2024 Украина.ру
Daily Express: Украина планирует теракты в российских школах
Украина может начать террористическую кампанию по обстрелам или взрывам школ и других гражданских объектов в случае победы России в конфликте. Об этом сообщили журналисты The Daily Express со ссылкой на аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда
2024-06-10T12:04
2024-06-10T12:04
новости
россия
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киев
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
терроризм
теракт
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Эксперт рассказал, что Украина уже сейчас "абсолютно точно" планирует разрушительные террористические атаки.По его мнению, украинские власти перейдут к терроризму, если Россия "победит на Украине или получит какую-либо победу". Террористическая деятельность Киева будет направлена на гражданскую инфраструктуру.Драммонд убежден, что эти атаки будут гораздо более разрушительными, чем то, что показывают ВСУ на передовой.Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Германии, Норвегии, Финляндии и других стран.При этом Владимир Зеленский заявил, что разрешения на удары по приграничье недостаточно.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, терроризм, теракт
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, терроризм, теракт

Daily Express: Украина планирует теракты в российских школах

12:04 10.06.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украина может начать террористическую кампанию по обстрелам или взрывам школ и других гражданских объектов в случае победы России в конфликте. Об этом сообщили журналисты The Daily Express со ссылкой на аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда
Эксперт рассказал, что Украина уже сейчас "абсолютно точно" планирует разрушительные террористические атаки.
"Террористическая активность будет включать в себя бомбардировки школ, инфраструктуры... и начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение", - заявил Драммонд.
По его мнению, украинские власти перейдут к терроризму, если Россия "победит на Украине или получит какую-либо победу". Террористическая деятельность Киева будет направлена на гражданскую инфраструктуру.
Драммонд убежден, что эти атаки будут гораздо более разрушительными, чем то, что показывают ВСУ на передовой.
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Германии, Норвегии, Финляндии и других стран.
При этом Владимир Зеленский заявил, что разрешения на удары по приграничье недостаточно.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украинытерроризмтеракт
 
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