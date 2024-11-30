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Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США - 30.11.2024 Украина.ру
Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
Взаимные ядерные удары между РФ и Соединенными Штатами маловероятны. Об этом политолог-американист Грег Вайнер заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-11-30T04:30
2024-11-30T04:30
2024-11-30T04:30
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грег вайнер
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Соединенные Штаты разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты по территории России. В ответ на эту угрозу Москва провела испытания новейшей баллистической ракеты "Орешник", нанеся ею удар по заводу "Южмаш" в украинском городе Днепре (Днепропетровске). Кроме того, ряд изменений были внесены в российскую ядерную доктрину.Как заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) США контр-адмирал Томас Бьюкенен, Соединенные Штаты готовы к обмену ядерными ударами "на условиях, наиболее приемлемых для США", которые подразумевают, что после таких ударов США "продолжат лидировать в мире".По мнению Вайнера, применение ядерного оружия в текущем противостоянии маловероятно. "Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", - заявил он.Есть всякие варианты намекнуть, что мы можем и что за нами стоит. Россия, к примеру, "Орешник" выпустила, предупредила Запад и Украину, отметил он. Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, грег вайнер, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, США, Грег Вайнер, Ядерное оружие
Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
Взаимные ядерные удары между РФ и Соединенными Штатами маловероятны. Об этом политолог-американист Грег Вайнер заявил в интервью изданию Украина.ру
Соединенные Штаты разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты по территории России. В ответ на эту угрозу Москва провела испытания новейшей баллистической ракеты "Орешник", нанеся ею удар по заводу "Южмаш" в украинском городе Днепре (Днепропетровске). Кроме того, ряд изменений были внесены в российскую ядерную доктрину.
Как заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) США контр-адмирал Томас Бьюкенен, Соединенные Штаты готовы к обмену ядерными ударами "на условиях, наиболее приемлемых для США", которые подразумевают, что после таких ударов США "продолжат лидировать в мире".
По мнению Вайнера, применение ядерного оружия в текущем противостоянии маловероятно.
"Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", - заявил он.
Есть всякие варианты намекнуть, что мы можем и что за нами стоит. Россия, к примеру, "Орешник" выпустила, предупредила Запад и Украину, отметил он.