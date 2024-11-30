Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США - 30.11.2024 Украина.ру
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Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США - 30.11.2024 Украина.ру
Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США
Взаимные ядерные удары между РФ и Соединенными Штатами маловероятны. Об этом политолог-американист Грег Вайнер заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-11-30T04:30
2024-11-30T04:30
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украина
сша
грег вайнер
ядерное оружие
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Соединенные Штаты разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты по территории России. В ответ на эту угрозу Москва провела испытания новейшей баллистической ракеты "Орешник", нанеся ею удар по заводу "Южмаш" в украинском городе Днепре (Днепропетровске). Кроме того, ряд изменений были внесены в российскую ядерную доктрину.Как заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) США контр-адмирал Томас Бьюкенен, Соединенные Штаты готовы к обмену ядерными ударами "на условиях, наиболее приемлемых для США", которые подразумевают, что после таких ударов США "продолжат лидировать в мире".По мнению Вайнера, применение ядерного оружия в текущем противостоянии маловероятно. "Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", - заявил он.Есть всякие варианты намекнуть, что мы можем и что за нами стоит. Россия, к примеру, "Орешник" выпустила, предупредила Запад и Украину, отметил он. Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
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новости, россия, украина, сша, грег вайнер, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, США, Грег Вайнер, Ядерное оружие

Американист ответил, дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и США

04:30 30.11.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Взаимные ядерные удары между РФ и Соединенными Штатами маловероятны. Об этом политолог-американист Грег Вайнер заявил в интервью изданию Украина.ру
Соединенные Штаты разрешили Украине применять свои дальнобойные ракеты по территории России. В ответ на эту угрозу Москва провела испытания новейшей баллистической ракеты "Орешник", нанеся ею удар по заводу "Южмаш" в украинском городе Днепре (Днепропетровске). Кроме того, ряд изменений были внесены в российскую ядерную доктрину.
Как заявил ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) США контр-адмирал Томас Бьюкенен, Соединенные Штаты готовы к обмену ядерными ударами "на условиях, наиболее приемлемых для США", которые подразумевают, что после таких ударов США "продолжат лидировать в мире".
По мнению Вайнера, применение ядерного оружия в текущем противостоянии маловероятно.
"Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", - заявил он.
Есть всякие варианты намекнуть, что мы можем и что за нами стоит. Россия, к примеру, "Орешник" выпустила, предупредила Запад и Украину, отметил он.
Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАГрег ВайнерЯдерное оружие
 
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