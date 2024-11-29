За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State - 29.11.2024 Украина.ру
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За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State
За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State - 29.11.2024 Украина.ру
За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State
Российская Армия продолжает продвижение в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
2024-11-29T17:53
2024-11-29T17:53
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
deep state
вооруженные силы украины
вс рф
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Ранее ряд пабликов писали, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.Буквально несколькими часами ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ заняли в Курахово первые высотки."Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом."Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в ТорецкеВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, deep state, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, deep state, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State

17:53 29.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская Армия продолжает продвижение в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)

"ВСУ уже удерживают только западную половину города", - отмечается в сообщении источника, где также уточняется, что российские военные также продвинулись у поселка Разлив Волновахского района чуть западнее Курахово и близки к тому, чтобы перерезать сообщение с полуокруженным городом.

Ранее ряд пабликов писали, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
10:51
"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ
Буквально несколькими часами ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ заняли в Курахово первые высотки.
"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом.
"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.
Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная Республикаdeep stateВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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