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За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State

За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State - 29.11.2024 Украина.ру

За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State

Российская Армия продолжает продвижение в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)

2024-11-29T17:53

2024-11-29T17:53

2024-11-29T17:53

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Ранее ряд пабликов писали, что солдаты ВСУ массово бегут с позиций на западе Курахово по единственной доступной им, но простреливаемой дороге. В то же время украинский главком Александр Сырский приказал усилить резервы под Курахово и Покровском.Буквально несколькими часами ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ заняли в Курахово первые высотки."Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом."Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в ТорецкеВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Еще по теме: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре.

https://ukraina.ru/20241129/1059300332.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, deep state, вооруженные силы украины, вс рф