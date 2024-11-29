Доказал, что позиция Москвы правильная: Песков ответил возмущенному Байдену
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего удары России по объектам на Украине возмутительными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что это была ответная реакция Москвы на удары западным оружием по территории РФ
"Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться", - сказал Песков.
Киев тут же воспользовался снятием вето и нанес несколько ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским регионам. Прилеты пришлись на Брянскую и Курскую области.
Спустя пару дней Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.
Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".
"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - сказал Путин.
Вчера, 18:07"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в КиевеМосква не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
В пятницу, 29 ноября, президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными", заявив, что "это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии".
Байден резюмировал, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что готовит новые "пакеты". Его президентский срок истекает 20 января, и эксперты сходятся во мнении, что Байден использует оставшееся время для того, чтобы по максимуму накачать Киев оружием.