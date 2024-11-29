НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше
© Spc. Trevor WilsonTUMAK-24
© Spc. Trevor Wilson
НАТО проводит учения TUMAK-24 на польском полигоне Ожиш, который располагается в 70-ти километрах от российской границы. Об этом 29 ноября сообщило Польское агентство печати
"В учениях задействованы свыше 2,5 тысячи польских военнослужащих, а также контингент подразделений альянса. Используются также 850 единиц боевой техники. <…> Учения завершатся 2 декабря", — говорится в сообщении.
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг напомнил, что в новой доктрине России четко сказано: для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет. Он пояснил, что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по днепропетровскому объекту ВПК на Украине. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".
Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".
"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - сказал Путин.