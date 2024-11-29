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НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше

НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше - 29.11.2024 Украина.ру

НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше

НАТО проводит учения TUMAK-24 на польском полигоне Ожиш, который располагается в 70-ти километрах от российской границы. Об этом 29 ноября сообщило Польское агентство печати

2024-11-29T17:12

2024-11-29T17:12

2024-11-29T17:12

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В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг напомнил, что в новой доктрине России четко сказано: для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет. Он пояснил, что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов.Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концуРанее президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по днепропетровскому объекту ВПК на Украине. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"."В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - сказал Путин.Другие темы: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре

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новости, россия, украина, польша, владимир путин, нато, впк, учения