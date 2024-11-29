НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059317503.html
НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше
НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше - 29.11.2024 Украина.ру
НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше
НАТО проводит учения TUMAK-24 на польском полигоне Ожиш, который располагается в 70-ти километрах от российской границы. Об этом 29 ноября сообщило Польское агентство печати
2024-11-29T17:12
2024-11-29T17:12
новости
россия
украина
польша
владимир путин
нато
впк
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059317196_0:25:658:395_1920x0_80_0_0_39b3710ccf0213d2a7bc2c00cc6eda10.png
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг напомнил, что в новой доктрине России четко сказано: для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет. Он пояснил, что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов.Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концуРанее президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по днепропетровскому объекту ВПК на Украине. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"."В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - сказал Путин.Другие темы: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре
https://ukraina.ru/20241121/1059116440.html
россия
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059317196_0:0:532:399_1920x0_80_0_0_14071a68d2eadecd8f0ce7420bcb9403.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, владимир путин, нато, впк, учения
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, НАТО, ВПК, Учения

НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше

17:12 29.11.2024
 
© Spc. Trevor WilsonTUMAK-24
TUMAK-24
© Spc. Trevor Wilson
Читать в
ДзенTelegram
НАТО проводит учения TUMAK-24 на польском полигоне Ожиш, который располагается в 70-ти километрах от российской границы. Об этом 29 ноября сообщило Польское агентство печати
"В учениях задействованы свыше 2,5 тысячи польских военнослужащих, а также контингент подразделений альянса. Используются также 850 единиц боевой техники. <…> Учения завершатся 2 декабря", — говорится в сообщении.
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг напомнил, что в новой доктрине России четко сказано: для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет. Он пояснил, что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов.
Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по днепропетровскому объекту ВПК на Украине. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 21:23
"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против РоссииРоссия разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".
"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - сказал Путин.
Другие темы: По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинНАТОВПКУчения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на Украине
17:55Непредсказуем и выбирает США. Опасные аспекты в стремлении Трампа закончить конфликт на Украине
17:53За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep State
17:37Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш"
17:12НАТО проводит учения TUMAK-24 у границ России в Польше
17:04Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным
16:48По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом Яре
16:29Доказал, что позиция Москвы правильная: Песков ответил возмущенному Байдену
16:00Вопреки чиновникам: "Верность" Тодоровского
15:58Какие два города в России попробуют захватить боевики ВСУ за время до инаугурации Трампа - Кутырь
15:00Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского
14:48Шмыгаль пожаловался на сложную ситуацию в энергетической системе страны
14:46Третий гроб в подарок: украинские похоронщики объявили акцию "наиважнейшая покупка в жизни"
14:31"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
14:12Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек
14:05Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину
13:59"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского
13:49"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
13:43"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
13:33"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине
Лента новостейМолния