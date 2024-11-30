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Американист рассказал о конспирологической теории заговора Трампа и Байдена
Американист рассказал о конспирологической теории заговора Трампа и Байдена - 30.11.2024 Украина.ру
Американист рассказал о конспирологической теории заговора Трампа и Байдена
Эскалация конфликта на Украине может быть выгодна Дональду Трампу, который действует в связке с нынешним президентом США Джо Байденом. О такой теории в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
2024-11-30T04:15
2024-11-30T04:15
2024-11-30T04:15
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дональд трамп
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В последнее время США предприняли ряд шагов для эскалации конфликта на Украине: разрешили применять свои дальнобойные ракеты вглубь российской территории, утвердили поставки Киеву противопехотных мин и анонсировали новую военную помощь. По одной из теорий, такое ухудшение ситуации выгодно Дональду Трампу, который вступит в должность президента 20 января. Это упростит ему поиск мирного решения конфликта. "То есть якобы между Трампом и Байденом есть соглашение, в рамках которого Байден нагнетает ситуацию на Украине (готовит плацдарм для Трампа по урегулированию конфликта в будущем). А Трамп якобы взамен этого обещал Байдену прощение для его сына Хантера", - сказал Вайнер. Ведь Трампу придется помиловать огромное число людей, осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В эту "пачку" он может включить и сына Байдена. Кроме того, в этой истории еще фигурируют 24 миллиарда долларов, которые Трамп разрешит Конгрессу напоследок подарить Украине, отметил собеседник издания.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, дональд трамп, джо байден
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Американист рассказал о конспирологической теории заговора Трампа и Байдена
Эскалация конфликта на Украине может быть выгодна Дональду Трампу, который действует в связке с нынешним президентом США Джо Байденом. О такой теории в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
В последнее время США предприняли ряд шагов для эскалации конфликта на Украине: разрешили применять свои дальнобойные ракеты вглубь российской территории, утвердили поставки Киеву противопехотных мин и анонсировали новую военную помощь.
По одной из теорий, такое ухудшение ситуации выгодно Дональду Трампу, который вступит в должность президента 20 января. Это упростит ему поиск мирного решения конфликта.
"То есть якобы между Трампом и Байденом есть соглашение, в рамках которого Байден нагнетает ситуацию на Украине (готовит плацдарм для Трампа по урегулированию конфликта в будущем). А Трамп якобы взамен этого обещал Байдену прощение для его сына Хантера", - сказал Вайнер.
Ведь Трампу придется помиловать огромное число людей, осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В эту "пачку" он может включить и сына Байдена. Кроме того, в этой истории еще фигурируют 24 миллиарда долларов, которые Трамп разрешит Конгрессу напоследок подарить Украине, отметил собеседник издания.